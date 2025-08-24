Apple kiện Oppo, cáo buộc ăn cắp bí mật thương mại

Một làn sóng căng thẳng pháp lý vừa nổ ra khi Apple chính thức đâm đơn kiện cựu kỹ sư cao cấp, dịch sang kỹ sư hệ thống cảm biến Dr. Chen Shi, cùng với tập đoàn Oppo và công ty InnoPeak Technology, với cáo buộc ăn cắp bí mật thương mại liên quan đến công nghệ cảm biến sức khỏe trên Apple Watch. Vụ kiện, được đệ trình ở tòa án liên bang San Jose, bang California, cho thấy quyết tâm không khoan nhượng của Apple trong cuộc chiến bảo vệ tài sản trí tuệ.

Theo nội dung vụ kiện, Dr. Chen Shi – từng làm việc từ năm 2020 tới tháng 6 năm nay tại đội ngũ phát triển Apple Watch – đã bí mật tải xuống 63 tài liệu mật từ một thư mục bảo vệ trên Box về công nghệ cảm biến sức khỏe và chuyển chúng sang ổ USB chỉ một ngày trước khi rời khỏi Apple. Trước đó, ông ta cũng tham gia hàng loạt cuộc gặp riêng với các đồng nghiệp kỹ thuật, nhằm thu thập càng nhiều thông tin nghiên cứu phát triển càng tốt.

Một trong những chi tiết “chỉ điểm” cho hành vi bất minh là việc Shi tìm cách xóa dấu vết: ông đã lên mạng tra cứu cách “wipe MacBook” hay kiểm tra xem liệu có ai biết ông đã mở file nào đó trên ổ chia sẻ hay không. Hơn thế nữa, Apple còn chứng minh rằng Shi đã gửi một tin nhắn tới Phó Chủ tịch mảng sức khỏe của Oppo, Zeng Zijing, hé lộ việc thu thập tài liệu nội bộ với lời nhắn: “Tôi đang xem xét nhiều tài liệu nội bộ và tham gia rất nhiều cuộc họp 1‑1 với mục tiêu thu thập càng nhiều thông tin càng tốt — sẽ chia sẻ sau”.

Đáp lại, Oppo khẳng định không có bằng chứng nào chứng minh hành vi sai trái trong quá trình làm việc của Dr. Shi tại công ty. Oppo đồng thời tuyên bố sẽ hợp tác với quá trình điều tra pháp lý và kỳ vọng vào một xét xử công bằng.

Thành lập năm 2004 tại Quảng Đông, Trung Quốc, Oppo khởi đầu là một thương hiệu điện tử chuyên về thiết bị nghe nhìn và máy nghe nhạc MP3. Chỉ sau vài năm, hãng này nhanh chóng xoay trục sang mảng điện thoại di động, thời điểm ngành smartphone toàn cầu đang bước vào giai đoạn bùng nổ. Với chiến lược thiết kế trẻ trung, tập trung vào camera và trải nghiệm người dùng, Oppo nhanh chóng định vị mình như một trong những hãng smartphone phổ biến nhất châu Á.﻿

Oppo trực thuộc tập đoàn BBK Electronics – cùng “họ” với Vivo, OnePlus và Realme – tạo nên hệ sinh thái thương hiệu điện thoại có sức ảnh hưởng lớn. Với mô hình này, mỗi thương hiệu nhắm đến một phân khúc khác nhau, nhưng cùng chia sẻ công nghệ, chuỗi cung ứng và bí quyết sản xuất. Đây là lý do BBK nhiều năm liền nằm trong nhóm những nhà sản xuất smartphone hàng đầu toàn cầu.﻿

Đây không phải lần đầu Apple khởi kiện cựu nhân viên vì hành vi tương tự. Trước đó, công ty từng đưa các kỹ sư tham gia dự án xe tự lái ra tòa vì bị cáo buộc chuyển bí mật kỹ thuật sang Trung Quốc. Hiện Apple cũng đang đấu tranh pháp lý kéo dài với Masimo Corp. quanh công nghệ liên quan đến đồng hồ thông minh.

Theo The Verge, vụ kiện nhấn mạnh mục tiêu của Apple là bảo vệ giá trị sáng tạo, đảm bảo công nghệ độc quyền không bị xâm phạm và giữ gìn lợi thế cạnh tranh trong ngành thiết bị đeo. Apple khẳng định, nếu hành vi này không bị xử lý nghiêm, nó sẽ làm suy yếu niềm tin vào sự đổi mới và đầu tư của công ty.

Theo: The Verge