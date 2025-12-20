Bất ngờ phát hiện "quái vật biển khổng lồ" ngoài khơi gây rùng mình: Báo Mỹ vào cuộc tìm sự thật phía sau

Bức ảnh "quái vật biển" thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ

Những ngày giữa tháng 12, cộng đồng mạng quốc tế liên tục chia sẻ hình ảnh một "quái vật biển" có kích thước khổng lồ, nổi rõ dưới mặt nước xanh thẫm không xa bờ biển vịnh Mexico. Theo lời chú thích kèm theo, hình ảnh này được quay bằng drone và cho thấy một con bạch tuộc có bề ngang hơn 15m, với những xúc tu khổng lồ "to bằng xe buýt". Không ít bài đăng còn khẳng định hình ảnh đã được "xác nhận là thật" và không liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Hình ảnh này nhanh chóng xuất hiện dày đặc trên Facebook, Instagram, Reddit và nhiều nền tảng khác, thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Tuy nhiên, sự tò mò của công chúng cũng kéo theo làn sóng nghi ngờ, buộc các tổ chức kiểm chứng quốc tế phải vào cuộc.

Cộng đồng mạng quốc tế liên tục chia sẻ hình ảnh một "quái vật biển" có kích thước khổng lồ, nổi rõ dưới mặt nước xanh thẫm không xa bờ biển vịnh Mexico. (Ảnh: Snopes)

Ngày 18/12, trang kiểm chứng độc lập nổi tiếng của Mỹ là Snopes đã công bố kết quả xác minh rằng bức ảnh "bạch tuộc khổng lồ" đang lan truyền không phải ảnh chụp thật, mà là ảnh chụp màn hình từ một video do AI tạo ra.

Theo Snopes, video gốc được đăng tải trên TikTok vào ngày 18/9/2025 bởi tài khoản có tên @connarclips. Đây là một tài khoản chuyên đăng các video giả tưởng do AI dựng, với nội dung xoay quanh những loài động vật khổng lồ khó có thể tồn tại trong tự nhiên. Đáng chú ý, chỉ trong vòng một tháng, tài khoản này đã đăng tới bảy video khác nhau về "con bạch tuộc lớn nhất thế giới", trong đó nhiều video dường như sử dụng cùng một mô hình sinh vật.

Snopes cũng chỉ ra hàng loạt chi tiết phi lý: kích thước của con bạch tuộc trong các video liên tục thay đổi, ban đầu được mô tả dài khoảng 14–15m, sau đó tăng lên hơn 20m, rồi 30m và cuối cùng thậm chí được nói là dài hơn 130m. Không chỉ vậy, số lượng xúc tu cũng không đồng nhất, có video cho thấy sinh vật này có 7–8 xúc tu, có video lại lên tới 11 xúc tu – điều đi ngược lại hoàn toàn với kiến thức sinh học cơ bản về loài bạch tuộc.

Reuters và giới khoa học: Không có bất kỳ ghi nhận chính thức nào

Không chỉ Snopes, các hãng tin lớn cũng tỏ ra thận trọng trước làn sóng lan truyền hình ảnh gây sốc này. Reuters, trong các bài kiểm chứng liên quan đến "quái vật biển" do AI tạo ra, cho biết không tồn tại bất kỳ báo cáo khoa học, dữ liệu hàng hải hay ghi nhận vệ tinh nào xác nhận sự xuất hiện của một sinh vật thân mềm khổng lồ như vậy ở vịnh Mexico.

Hình ảnh của loài bạch tuộc Thái Bình Dương khổng lồ. (Ảnh: ADM)

Về mặt khoa học, nhiều chuyên trang quốc tế nhấn mạnh rằng bạch tuộc lớn nhất từng được ghi nhận trong tự nhiên là loài Giant Pacific Octopus (bạch tuộc Thái Bình Dương khổng lồ) chỉ có sải tay tối đa khoảng 9–10m. Ngay cả mực khổng lồ, loài thân mềm lớn nhất mà con người biết đến, cũng không đạt kích thước "hàng chục mét" như trong các video lan truyền. Việc một sinh vật dài hàng chục mét, thậm chí hơn 100m, tồn tại mà không để lại bất kỳ dấu vết nghiên cứu nào là điều gần như không thể, đặc biệt ở khu vực đông tàu thuyền và được giám sát chặt chẽ như vịnh Mexico.

Các cơ quan nghiên cứu biển của Mỹ, trong đó có National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), cũng không đưa ra bất kỳ thông báo hay dữ liệu nào liên quan đến việc phát hiện một loài bạch tuộc khổng lồ bất thường trong khu vực này.

Vì sao hình ảnh giả vẫn dễ gây tin nhầm?

Theo các chuyên gia truyền thông, những video và hình ảnh do AI tạo ra ngày càng tinh vi, với góc quay giống drone thật, ánh sáng và sóng biển được mô phỏng rất tự nhiên. Khi đi kèm những chú thích mang tính khẳng định mạnh như đã được xác nhận, lớn hơn mọi ghi nhận khoa học, nội dung này dễ dàng đánh trúng tâm lý tò mò của người xem. Thuật toán mạng xã hội, vốn ưu tiên các nội dung gây sốc và thu hút tương tác, càng khiến những hình ảnh như vậy lan truyền nhanh chóng trước khi được kiểm chứng.

Tổng hợp từ các nguồn báo chí và tổ chức kiểm chứng quốc tế cho thấy, không có bằng chứng khoa học nào xác nhận sự tồn tại của "quái vật biển" khổng lồ ngoài khơi vịnh Mexico. (Ảnh: Snopes)

Tổng hợp từ các nguồn báo chí và tổ chức kiểm chứng quốc tế cho thấy, không có bằng chứng khoa học nào xác nhận sự tồn tại của "quái vật biển" khổng lồ ngoài khơi vịnh Mexico như trong hình ảnh đang lan truyền. Bức ảnh gây xôn xao thực chất là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo, được trích xuất từ video giả tưởng trên TikTok, trái ngược hoàn toàn với những tuyên bố ảnh thật xuất hiện trên mạng xã hội.

Theo Snopes, NOAA, Reuters