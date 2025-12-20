Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đức cảnh báo mức thâm hụt ngân sách kỷ lục

20-12-2025 - 19:33 PM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng trung ương Đức mới đây cảnh báo rằng, nước này đang trên đà ghi nhận mức thâm hụt ngân sách lớn nhất kể từ khi thống nhất.

Đức cảnh báo mức thâm hụt ngân sách kỷ lục- Ảnh 1.

Ngân hàng Trung ương Đức.

Trong bản dự báo tháng 12/2025 được công bố hôm 19/12, Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) cho biết, thâm hụt ngân sách chính phủ sẽ tăng đều đặn, và đạt 4,8% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2028, mức cao nhất kể từ năm 1995, khi thâm hụt đạt đỉnh điểm trong những năm sau khi nước Đức thống nhất. Nợ công cũng được dự báo sẽ tăng trong cùng kỳ.

Ngân hàng Trung ương Đức cho rằng, sự gia tăng thâm hụt ngân sách chủ yếu là do chi tiêu quốc phòng tăng cao, hỗ trợ tài chính liên tục cho Ukraine, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, cắt giảm thuế và tăng các khoản chi trả xã hội.

Theo Bundesbank, kế hoạch hiện tại của Berlin đầu tư hàng trăm tỷ euro vào quân đội và cơ sở hạ tầng đánh dấu sự đi chệch khỏi "chính sách kiềm chế tài chính" của Đức và, nếu không có các biện pháp điều chỉnh, sẽ khiến nợ công "vượt xa giới hạn phanh nợ".

Ngân hàng trung ương đã kêu gọi hành động khẩn cấp để kiểm soát tài chính công.

Thủ tướng Friedrich Merz đã thúc đẩy việc mở rộng quân đội Đức, xây dựng “đội quân chính quy mạnh nhất châu Âu”, và tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Viện trợ của Đức cho Kiev có thể đạt 13,2 tỷ đô la vào năm 2026. Thủ tướng Merz biện minh cho việc tăng chi tiêu quốc phòng bằng cách viện dẫn điều mà ông mô tả là mối đe dọa từ Nga.

Moscow đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc như vậy, nhấn mạnh rằng, họ không có ý định tấn công NATO hay EU, và cáo buộc các quan chức phương Tây sử dụng cái gọi là “mối đe dọa từ Nga” như một chiêu trò hù dọa để biện minh cho việc thổi phồng ngân sách quân sự.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã cáo buộc Đức và toàn bộ EU đang trượt dốc vào một “Đệ Tứ Đế chế” đặc trưng bởi chủ nghĩa bài Nga và quân sự hóa hung hăng.

Berlin đang phải đối mặt với sự bất mãn chính trị ngày càng gia tăng, với các cuộc thăm dò cho thấy sự bất bình mạnh mẽ của công chúng đối với Thủ tướng Merz và chính phủ liên minh của ông.

Một cuộc khảo sát của INSA hồi đầu tháng này cho thấy, 70% người được hỏi không hài lòng với liên minh cầm quyền, trong khi tỷ lệ ủng hộ cá nhân ông Merz giảm xuống chỉ còn 23%.

Các nhà thăm dò ý kiến ​​lưu ý rằng, đây là "mức đánh giá thấp nhất từng được ghi nhận đối với thủ tướng và chính phủ của ông".

Theo RT

Theo Hoàng Vân

