Tổng thống Pháp khuyên gì sau khi EU không đạt được thỏa thuận?

20-12-2025 - 19:02 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Pháp đã khuyên EU nên đàm phán trở lại với Moscow sau khi khối này không đạt được thỏa thuận liên quan đến tài sản bị đóng băng của Nga.

Tổng thống Pháp khuyên gì sau khi EU không đạt được thỏa thuận?- Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Phát biểu với các phóng viên tại Brussels hôm 19/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, một số quốc gia đã thiết lập liên lạc với Moscow, đồng thời nói thêm rằng, “người châu Âu và người Ukraine đều có lợi ích trong việc tìm ra khuôn khổ để nối lại cuộc thảo luận đó một cách đúng đắn”.

“Tôi nghĩ việc nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ lại trở nên hữu ích”, ông Macron nói, đồng thời cho biết thêm rằng, nếu không có một khuôn khổ cụ thể, “chúng ta chỉ đang thảo luận với nhau trong khi các nhà đàm phán lại đi nói chuyện riêng với phía Nga. Điều đó không tối ưu”.

Những phát biểu của Tổng thống Macron được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo EU không đạt được thỏa thuận về một kế hoạch gây tranh cãi nhằm sử dụng 210 tỷ euro (246 tỷ đô la) tài sản bị đóng băng của Nga như một phần của "khoản vay bồi thường" cho Ukraine, quốc gia đang đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách ước tính 160 tỷ đô la trong hai năm tới.

Kế hoạch này sụp đổ chủ yếu do sự phản đối từ Bỉ, quốc gia nắm giữ phần lớn tài sản, và đã cảnh báo về những hậu quả pháp lý và tài chính tiềm tàng.

Thay vào đó, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí huy động vốn trên thị trường vốn để cung cấp cho Ukraine một khoản vay lớn kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, động thái này cho thấy sự rạn nứt trong nội bộ EU, khi một số quốc gia thành viên đã giành được quyền miễn trừ.

Nga đã lên án các đề xuất của phương Tây về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của nước này, gọi đó là "hành vi trộm cắp", và cảnh báo sẽ có sự trả đũa pháp lý.

Nhà đàm phán cấp cao của Nga, Kirill Dmitriev, đã bình luận về sự thất bại của kế hoạch này: "Cả thế giới vừa chứng kiến ​​các ông thất bại trong việc ép buộc người khác vi phạm pháp luật".

Lần cuối cùng Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Pháp Macron nói chuyện qua điện thoại là vào tháng 7/2025 - lần duy nhất kể từ năm 2022 - và thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine.

Một tháng trước đó, Tổng thống Pháp đã khuyên các quốc gia EU khác nên xem xét khôi phục đối thoại với Moscow.

Nga đã lên án việc quân sự hóa EU, nhưng cho biết về nguyên tắc, họ sẵn sàng tham gia đàm phán. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, việc châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán về xung đột Ukraine “sẽ không mang lại điều tốt lành nào”.

Theo RT

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và thời đại

