Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Elon Musk được nhận lại 139 tỷ USD tiền thưởng từ Tesla

20-12-2025 - 14:50 PM | Tài chính quốc tế

Hiện Elon Musk đã là người giàu nhất thế giới, với tài sản ròng ước tính 644 tỷ USD.

Tòa án Tối cao bang Delaware đã khôi phục gói thù lao khổng lồ được trao cho CEO Tesla Elon Musk vào năm 2018, sau khi gói này hai lần bị một thẩm phán cấp dưới tuyên vô hiệu.

Theo gói thù lao này, Musk được quyền mua 303 triệu cổ phiếu Tesla sau điều chỉnh tách cổ phiếu, với tổng giá trị lên tới 139 tỷ USD theo giá đóng cửa cổ phiếu vào ngày thứ Sáu.

Chánh án Tòa Chancery bang Delaware, bà Kathaleen McCormick, người trực tiếp xem xét vụ việc, từng kết luận rằng mặc dù các cổ đông Tesla đã hai lần bỏ phiếu thông qua kế hoạch trả lương, quy mô của gói thù lao này là không công bằng đối với cổ đông.

Bà cho rằng hội đồng quản trị Tesla “có nghĩa vụ chứng minh rằng kế hoạch thù lao là công bằng, nhưng đã không hoàn thành được nghĩa vụ đó”.

Ngay cả sau khi các cổ đông tiếp tục bỏ phiếu ủng hộ gói thù lao, bà McCormick vẫn lần thứ hai bác bỏ kế hoạch này với lý do không công bằng.

Tuy nhiên, trong phán quyết đưa ra hôm thứ Sáu, Tòa án Tối cao bang Delaware cho rằng tòa cấp dưới đã mắc sai lầm trong nhận định của mình.

Theo tòa tối cao, việc hủy bỏ gói thù lao năm 2018 là “không công bằng” và điều này “khiến Musk không được đền bù xứng đáng cho thời gian và công sức bỏ ra trong suốt sáu năm”.

Hiện Musk đã là người giàu nhất thế giới, với tài sản ròng ước tính 644 tỷ USD, theo bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg. Phần lớn khối tài sản này đến từ 413 triệu cổ phiếu Tesla mà ông sở hữu trực tiếp, trị giá khoảng 199 tỷ USD theo giá đóng cửa ngày thứ Sáu.

Cổ phiếu Tesla hiện đang giao dịch gần mức đỉnh lịch sử đạt được hồi đầu tuần.Gần đây, Musk còn được Tesla trao một gói thù lao mới, có thể đạt giá trị tới 1.000 tỷ USD nếu giá cổ phiếu Tesla tăng đúng theo các dự báo của ông và của công ty.

Tesla chỉ là một phần trong tổng tài sản của Musk. Ông còn là cổ đông lớn nhất của SpaceX, công ty mà ông dự kiến sẽ đưa lên sàn chứng khoán vào sometime năm tới, với mức định giá được cho là sẽ tiếp tục đẩy khối tài sản của ông tăng vọt.

“Tôi cảm ơn sự ủng hộ bền bỉ của các bạn,” Musk viết trên nền tảng X vào tối thứ Sáu, để phản hồi một bài đăng nói về quyết định của Tòa án Tối cao bang Delaware.

*Nguồn: CNN

Một ý tưởng của Elon Musk bị đánh giá là "điên rồ", nhưng quốc gia này đã âm thầm hiện thực hóa nó

Theo Băng Băng

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
tesla, Musk

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quan chức có tiếng nói trong Fed tiết lộ khả năng hạ lãi suất trong tháng 1

Quan chức có tiếng nói trong Fed tiết lộ khả năng hạ lãi suất trong tháng 1 Nổi bật

Đột kích đại lý du lịch, tịch thu 13 tỷ đồng tiền mặt chất như đống gạch, 313 kg bạc, 6 kg vàng trị giá 45 tỷ đồng

Đột kích đại lý du lịch, tịch thu 13 tỷ đồng tiền mặt chất như đống gạch, 313 kg bạc, 6 kg vàng trị giá 45 tỷ đồng Nổi bật

Trung Quốc xây dựng hệ thống thủy điện lớn nhất thế giới giữa dãy Himalaya

Trung Quốc xây dựng hệ thống thủy điện lớn nhất thế giới giữa dãy Himalaya

14:23 , 20/12/2025
Vật đổi sao dời: Khoảng 20 năm trước, Mỹ là ông lớn không có đối thủ, hiện tại cục diện đã khác hoàn toàn

Vật đổi sao dời: Khoảng 20 năm trước, Mỹ là ông lớn không có đối thủ, hiện tại cục diện đã khác hoàn toàn

13:47 , 20/12/2025
TikTok "thoát hiểm" tại Mỹ

TikTok "thoát hiểm" tại Mỹ

12:40 , 20/12/2025
Thái Lan tuyên bố thu giữ vũ khí của Campuchia do Trung Quốc sản xuất: Bắc Kinh nói gì?

Thái Lan tuyên bố thu giữ vũ khí của Campuchia do Trung Quốc sản xuất: Bắc Kinh nói gì?

12:00 , 20/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên