Elon Musk: Nếu xAI trụ vững được trong 2, 3 năm tới, đây sẽ là công ty AI quyền lực nhất thế giới

Tại cuộc họp toàn công ty ở trụ sở xAI ở San Francisco tuần trước, Musk nói với nhân viên rằng nếu công ty trụ vững được trong 2 - 3 năm tới, xAI sẽ vượt lên trên các đối thủ.

CEO xAI cho biết khả năng mở rộng nhanh chóng công suất tính toán và dung lượng dữ liệu sẽ là thành phần then chốt trong cuộc đua đạt tới “siêu trí tuệ”, vượt qua trí tuệ con người và trở thành công ty AI quyền lực nhất.

Musk nói xAI có thể đạt được trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI), ngang hoặc vượt trí tuệ con người trong vài năm tới, thậm chí sớm nhất là 2026.

Hồi tháng 11, Musk nói xAI có xác suất 10% đạt AGI với mẫu Grok 5, mà ông cho biết công ty dự định phát hành vào đầu năm sau.

Vị CEO này cũng nói với nhân viên rằng xAI sẽ có lợi thế so với các công ty AI khác vì có thể tiếp cận khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn mỗi năm, và còn hưởng lợi từ sự thân thiết với các công ty khác của ông. Tesla đã tích hợp Grok vào xe của hãng đầu năm nay.

Nhìn chung, nhân viên cho biết Musk tỏ ra hài lòng với tiến độ của công ty. Một người nội bộ mô tả buổi họp “khá hào hứng”.

Musk cũng đưa ra giả thuyết về việc xây dựng các trung tâm dữ liệu trong không gian và kế hoạch thuộc địa hoá sao Hỏa. Ông nói robot hình người Optimus của Tesla có thể một ngày nào đó vận hành các trung tâm dữ liệu ngoài Trái đất này.

Trước đó, Musk từng nói Optimus có thể hỗ trợ các sứ mệnh của SpaceX ngay trong năm sau. CEO Google Sundar Pichai và CEO OpenAI Sam Altman cũng từng công khai đề cập khả năng xây trung tâm dữ liệu trong không gian, dù Pichai thừa nhận đó là một “cú đánh mặt trăng” (moonshot).

Trong năm qua, xAI đã nhanh chóng mở rộng quy mô hạ tầng trung tâm dữ liệu, dự án được đặt tên là Colossus. Đầu năm nay, công ty cho biết họ có khoảng 200.000 GPU, và Musk nói kế hoạch là mở rộng lên 1 triệu GPU.

xAI là một trong nhiều công ty đang chạy đua xây dựng AGI và biện minh cho các mức định giá hàng trăm tỷ USD. Dù Musk có tầm ảnh hưởng lớn, xAI vẫn là tay chơi tương đối mới trong cuộc đua do các “ông lớn” như OpenAI và Google dẫn dắt.

Cuộc đua AI chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đầu tháng này, theo các báo cáo, OpenAI đã đặt công ty vào trạng thái khẩn cấp để kịp tung mẫu mới nhất. Google phát hành mẫu Gemini mới vào tháng 11, còn xAI liên tục đẩy các phiên bản Grok mới với nhịp độ nhanh.

Trong buổi họp toàn công ty, các lãnh đạo xAI trình diễn một số cập nhật cho các sản phẩm hiện có như Grok Voice, ứng dụng dành cho chủ xe Tesla, và các “agent” của công ty. Một số cập nhật bao gồm cải thiện khả năng dự đoán kết quả của Grok, nâng chất lượng “nghe” cho Grok Voice, và thêm khả năng chỉnh sửa video.

Áp lực tài chính và uy tín

xAI đã đạt tiến bộ trong phát triển AI mạnh mẽ, nhưng vẫn chật vật cạnh tranh với các đối thủ như OpenAI và Anthropic, vốn sở hữu nhiều khách hàng trả phí hơn. Công ty đang chi mạnh cho chip xử lý đồ họa và cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu, khiến cựu lãnh đạo và nhà đầu tư lo ngại về sức khỏe tài chính.

Công ty cũng chịu cú sốc uy tín khi chatbot Grok lan truyền nội dung bạo lực và bài Do Thái trên mạng xã hội, buộc xAI phải công khai xin lỗi.

Birchall – lãnh đạo lâu năm văn phòng gia đình Musk – giữ vai trò trung tâm trong hoạt động xAI cũng như việc huy động vốn từ các nhà đầu tư như Andreessen Horowitz và Fidelity. Quỹ Vy Capital của Hering cũng đầu tư vào xAI.

Mâu thuẫn gay gắt đến mức Antonio Gracias – CEO Valor Equity Partners, nhà đầu tư sớm của Tesla và cũng là người ủng hộ xAI – phải gặp lãnh đạo công ty để hòa giải. Tuy nhiên, Spiro bác bỏ thông tin này, gọi đây là “sự bịa đặt hoàn toàn”.

Nguồn tin cho biết Valor đã tham gia sâu hơn vào việc hỗ trợ xAI kể từ khi có nhiều lãnh đạo rời đi. Trước đó, Gracias cũng từng tham gia xử lý các khủng hoảng tại Tesla và thương vụ Musk thâu tóm Twitter năm 2022.

Huy động vốn khổng lồ

Từ khi thành lập cách đây hai năm, Musk đã xây dựng một trung tâm dữ liệu khổng lồ ở Memphis (Mỹ) và huy động hơn 15 tỷ USD, với lời hứa tạo ra AI thông minh nhất thế giới. Tháng 3 vừa qua, ông đã sáp nhập xAI với nền tảng mạng xã hội X, nơi chatbot Grok trả lời câu hỏi của người dùng. Musk tuyên bố công ty hợp nhất được định giá 113 tỷ USD.

Để duy trì cuộc đua, xAI cần tiếp tục huy động vốn, khi chi tiêu cho trung tâm dữ liệu ngày càng lớn. Musk cho rằng sức mạnh tính toán là yếu tố then chốt để chiến thắng trong “cuộc chiến AI”. Công ty hiện đang xây dựng trung tâm dữ liệu thứ hai ở Memphis với khoảng 550.000 chip Nvidia Blackwell để vận hành Grok.

Nguồn tin thân cận khẳng định khối tài sản của Musk và các nhà đầu tư lớn sẽ đảm bảo cho xAI có đủ vốn để đáp ứng nhu cầu lâu dài.

Trước đó, xAI đã hạn chế khả năng vay thêm nợ mới sau khi huy động được 5 tỷ USD nợ qua Morgan Stanley. Ngoài ra, công ty còn nhận được 2 tỷ USD từ SpaceX và đang đàm phán để Tesla đầu tư ít nhất 2 tỷ USD.

Spiro tiếp tục phủ nhận khó khăn tài chính: “Ý kiến cho rằng xAI gặp vấn đề trong việc gọi vốn là hoàn toàn sai và bôi nhọ – nhu cầu đầu tư luôn vượt xa khả năng cung cấp”.

Theo: WSJ, BI