Những thành phố hấp dẫn nhất thế giới

19-12-2025 - 08:46 AM | Tài chính quốc tế

Thủ đô London - Anh tiếp tục là thành phố hấp dẫn nhất thế giới trong 14 năm liên tiếp

Thông tin này được nêu trong báo cáo về Chỉ số năng lực cạnh tranh thành phố toàn cầu (GPCI) năm 2025.

Theo báo cáo vừa được Viện Chiến lược đô thị thuộc Quỹ Mori Memorial (MMF) Nhật Bản công bố, GPCI đo lường "sức hút" của 48 thành phố lớn - tức khả năng thu hút con người và doanh nghiệp từ khắp thế giới - dựa trên 6 nhóm tiêu chí: kinh tế, nghiên cứu và phát triển, giao lưu văn hóa, mức độ đáng sống, môi trường, khả năng kết nối và tiếp cận.

Dù tổng điểm có sự sụt giảm ở các hạng mục về môi trường và khả năng sống, London vẫn giữ "ngôi vương" nhờ thế mạnh trong giao lưu văn hóa và sự tiếp cận, kết nối. 

Đứng ngay sau London là thủ đô Tokyo - Nhật Bản. Sau 9 năm liên tục đứng ở vị trí thứ ba, Tokyo đã chính thức vượt TP New York - Mỹ để lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ hai. 

So với năm ngoái, tổng điểm của Tokyo có sự cải thiện và thành phố này đứng đầu về chỉ số đáng sống và vươn lên hạng hai về giao lưu văn hóa. Góp phần giúp Tokyo có kết quả này là đồng yen giảm giá khiến Nhật Bản trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn hơn.

Những thành phố hấp dẫn nhất thế giới - Ảnh 1.

Thủ đô Tokyo - Nhật Bản đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng các thành phố hấp dẫn nhất thế giới năm 2025. Ảnh: KYODO NEWS

Bên cạnh Tokyo, một thành phố khác của Nhật Bản cũng có bước tiến đáng kể. Cụ thể, Osaka nhảy vọt từ vị trí 35 lên thứ 18 nhờ sức hút từ Triển lãm Thế giới 2025, giúp thu hút lượng lớn khách du lịch.

Ở chiều ngược lại, theo hãng tin Kyodo, New York ghi nhận mức giảm điểm mạnh nhất trong số các thành phố trong bảng xếp hạng và rơi xuống vị trí thứ ba. New York xếp hạng rất thấp về mức độ đáng sống và đứng cuối cùng ở chỉ số phụ "mức giá"'.

Trong tốp 10 bảng xếp hạng còn có Paris - Pháp, Singapore, Seoul - Hàn Quốc, Amsterdam - Hà Lan, Thượng Hải - Trung Quốc, Dubai - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Berlin - Đức. 

Theo Huệ Bình

Người Lao Động

