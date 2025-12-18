Lạm phát Mỹ bất ngờ giảm mạnh: Giới chuyên gia đồng loạt cảnh báo 'đây không phải tín hiệu đáng mừng'

Theo báo cáo được Bộ Lao động công bố trễ hơn thường lệ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 2,7% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm đáng kể so với mức 3% ghi nhận hồi tháng 9 và thấp hơn dự báo 3,1% của các nhà kinh tế do Wall Street Journal khảo sát. Chỉ số lạm phát lõi cũng chỉ tăng 2,6%, thấp hơn kỳ vọng.

Điều đáng chú ý là các chuyên gia cho rằng mức giảm bất ngờ này không phản ánh đầy đủ thực trạng kinh tế, mà phần lớn đến từ sự gián đoạn trong quá trình thu thập dữ liệu. Đợt đóng cửa chính phủ kéo dài đến ngày 12/11 đã khiến nhân viên Bộ Lao động không thể đi thực địa để khảo sát giá cả như thông lệ. Kết quả là, cơ quan này buộc phải sử dụng các mô hình thay thế, vốn có nguy cơ làm “lệch pha” các con số, đặc biệt theo hướng làm nhẹ mức tăng của lạm phát.

Báo cáo tháng 11 cũng không cung cấp đủ thông tin chi tiết về biến động giá theo tháng của tháng 10 và tháng 11 đối với hầu hết các mặt hàng, khiến việc đánh giá xu hướng gần đây gặp nhiều khó khăn.

Một số nhóm hàng vẫn ghi nhận mức tăng đáng kể. Giá năng lượng tăng 4,2% so với năm ngoái, chủ yếu do nhiên liệu tăng khoảng 11% và điện tăng khoảng 7%. Giá thực phẩm cũng tăng 2,6%, dù các sản phẩm từ sữa lại giảm giá.

Giá nhiều mặt hàng như thảm, quần áo, cà phê, vốn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Trump, đều cao hơn so với mức giá dự kiến nếu không có thuế, theo một phân tích từ Đại học Harvard.

Kể từ tháng 4, mức thuế 10% đối với toàn bộ hàng nhập khẩu toàn cầu bắt đầu có hiệu lực, kèm theo các mức thuế cao hơn cho các sản phẩm chiến lược như thép và nhôm trong những tháng sau đó. Một số công ty đã nhanh chóng chuyển chi phí sang người tiêu dùng, trong khi các doanh nghiệp khác chờ rõ ràng hơn về chính sách thuế trước khi điều chỉnh giá, dẫn đến khả năng lạm phát còn có thể tăng thêm trong đầu năm 2026.

Ngoài giá hàng hóa, các nhà kinh tế ngày càng lo lắng rằng lạm phát đang lan sang lĩnh vực dịch vụ, từ chăm sóc tóc, giữ trẻ, vé máy bay đến bảo hiểm xe hơi. Một phần nguyên nhân có thể do các chính sách siết nhập cư của chính quyền ông Trump, khiến nguồn cung lao động trong các ngành dịch vụ như chăm sóc sức khỏe tại nhà, làm vườn hay dọn dẹp suy giảm, đẩy chi phí lên cao.

Joseph Brusuelas, chuyên gia kinh tế tại hãng kiểm toán RSM, lưu ý rằng nhu cầu từ nhóm thu nhập cao, vốn hưởng lợi từ thị trường chứng khoán tăng mạnh, đang góp phần giữ giá dịch vụ ở mức cao. Ông nói thêm: "Tình trạng này dẫn đến lạm phát tăng mà người dân bình thường khó lòng chịu đựng được."

Tham khảo WSJ﻿