Trung Quốc cử đặc phái viên hòa giải xung đột Campuchia - Thái Lan

Theo đó, đặc phái viên phụ trách các vấn đề châu Á của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Deng Xijun sẽ tới Campuchia và Thái Lan vào ngày 18/12 "nhằm nỗ lực làm cầu nối giữa hai bên để sớm khôi phục hòa bình".





Theo các báo cáo về cuộc xung đột, quân đội Thái Lan thu được nhiều thiết bị quân sự của Campuchia, trong đó có tên lửa chống tăng và súng không giật do Trung Quốc sản xuất. Trước thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này "có quan hệ hợp tác quốc phòng lâu dài với cả hai nước, không nhằm vào bất cứ bên thứ ba nào và không liên quan đến xung đột đang diễn ra".



