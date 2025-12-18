Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trung Quốc cử đặc phái viên hòa giải xung đột Campuchia - Thái Lan

18-12-2025 - 21:25 PM | Tài chính quốc tế

Đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề châu Á sẽ tới Campuchia và Thái Lan để làm trung gian hòa giải cuộc xung đột đang diễn ra tại biên giới hai nước.

Binh sĩ, thiết giáp Thái Lan tại cửa khẩu Bueng Takuan ngày 10/12 (Ảnh: National Thailand)

Theo đó, đặc phái viên phụ trách các vấn đề châu Á của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Deng Xijun sẽ tới Campuchia và Thái Lan vào ngày 18/12 "nhằm nỗ lực làm cầu nối giữa hai bên để sớm khôi phục hòa bình".

Theo các báo cáo về cuộc xung đột, quân đội Thái Lan thu được nhiều thiết bị quân sự của Campuchia, trong đó có tên lửa chống tăng và súng không giật do Trung Quốc sản xuất. Trước thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này "có quan hệ hợp tác quốc phòng lâu dài với cả hai nước, không nhằm vào bất cứ bên thứ ba nào và không liên quan đến xung đột đang diễn ra".

Các cuộc đụng độ dọc biên giới dài 800 km đã tái diễn vào đầu tháng này, bao gồm cả các cuộc không kích của Thái Lan vào những mục tiêu quân sự của Campuchia. Tính đến 18/12, các cuộc đụng độ ở biên giới giữa Campuchia và Thái Lan bước sang ngày thứ 12 và chưa có dấu hiệu kết thúc. Hàng chục người được báo cáo đã thiệt mạng, bao gồm 21 binh sĩ Thái Lan và 18 thường dân Campuchia, và hơn nửa triệu người ở khu vực biên giới đã phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh.

Theo Lan Chi

VTV

