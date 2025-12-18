Tổng thống Trump: Nước Mỹ 'hoàn toàn chết' trước khi trở thành 'quốc gia nóng nhất thế giới'

Trang Mediaite đưa tin, trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp từ Nhà Trắng vào ngày 17/12 (sáng 18/12 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liệt kê một loạt các động thái mà chính quyền của ông đã thực hiện trong năm đầu tiên trở lại nắm quyền, mà ông cho rằng đã biến Mỹ thành “quốc gia nóng nhất thế giới”.

Ngược lại, Tổng thống Trump cho rằng đây là một sự chuyển biến nhanh chóng so với tình hình nước Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

“Một năm trước, đất nước chúng ta [Mỹ] đã chết. Chúng ta hoàn toàn đã chết”, ông Trump nói. “Đất nước chúng ta đã sẵn sàng sụp đổ. Thất bại hoàn toàn.”

Tổng thống Trump chỉ trích chính quyền tiền nhiệm về nhiều vấn đề, trong đó có việc cho rằng chính quyền này đã cho phép "cuộc xâm lược" của người nhập cư bất hợp pháp. Ông Trump nói rằng điều đó đã chấm dứt hoàn toàn dưới thời ông làm Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng vào ngày 17/12 (sáng 18/12 theo giờ Việt Nam). Ảnh: Independent

Giờ đây, Tổng thống Trump nói rằng nước Mỹ đang đi đúng hướng nhờ những quyết định của ông.

“Chúng ta đang vực dậy nền kinh tế khỏi bờ vực sụp đổ”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ nói rằng ông đang "giảm giá nhiều và giảm rất nhanh", đồng thời cho biết dự luật "Một điều tuyệt vời" mà ông ủng hộ sẽ bãi bỏ thuế đối với tiền boa, bảo hiểm xã hội và tiền làm thêm giờ.

Ông Trump cũng dành chút thời gian để ca ngợi thuế quan — "từ mà tôi [ông Trump] thích nhất".

Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng mỗi binh sĩ nước này sẽ nhận được một tấm séc thưởng trị giá 1.776 USD qua đường bưu điện trong mùa lễ hội năm nay, "do thuế quan".

"Tôi đã thu hút được khoản đầu tư kỷ lục 18 nghìn tỷ USD vào nước Mỹ, điều này có nghĩa là sẽ tạo ra việc làm, tăng lương, tăng trưởng kinh tế, mở thêm nhà máy và tăng cường đáng kể an ninh quốc gia", ông nói thêm.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump không hề đề cập đến việc can thiệp quân sự vào Venezuela. Theo Mediaite, trước đó cùng ngày, nhà báo Mỹ Tucker Carlson cho biết một thành viên Quốc hội Mỹ đã nói với ông rằng Tổng thống Trump sẵn sàng tuyên bố với công chúng Mỹ rằng "chiến tranh sắp xảy ra".