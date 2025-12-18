Tỷ phú ngành game chi hơn 500 tỷ thuê người mang thai, tham vọng có 100 con tại Mỹ để kết thông gia với Elon Musk

Một tỉ phú ngành game của Trung Quốc đã có hơn 100 người con thông qua các cơ sở mang thai hộ tại Mỹ, theo xác minh của báo Wall Street Journal. Thông tin này lập tức gây tranh cãi lớn tại Trung Quốc - nơi hình thức mang thai hộ bị cấm.

Theo đó, vị tỉ phú được nhắc đến là ông Xu Bo (48 tuổi), nhà sáng lập công ty game trực tuyến Duoyi, người từng bày tỏ mong muốn xây dựng một đại gia đình như một “triều đại”.

Tỉ phú Xu Bo - Ảnh: WSJ

Tự gọi mình là “người cha số một Trung Quốc”, ông Xu Bo từng công khai vào năm 2023 rằng ông muốn sinh ít nhất “50 người con trai chất lượng cao” (chỉ con trai, vì ông cho rằng con trai vượt trội hơn con gái) để kế thừa công việc kinh doanh.

Cũng trong năm 2023, trong quá trình rà soát hồ sơ kín tại tòa án Los Angeles, văn phòng Thẩm phán Amy Pellman phát hiện tỷ phú Xu Bo đang cùng lúc đứng tên xin nhận 4 con qua mang thai hộ. Điều tra của tòa án cho thấy tham vọng của ông trùm game online 48 tuổi không dừng lại ở đó: ít nhất 8 đứa trẻ khác đã hoặc đang chào đời theo phương thức tương tự.

Khi lệnh triệu tập được đưa ra vào mùa hè năm 2023, Xu Bo không xuất hiện trực tiếp mà chỉ tham gia qua video từ Trung Quốc. Qua lời phiên dịch, người đàn ông tuyên bố tham vọng sở hữu 20 đứa con mang quốc tịch Mỹ.

Wall Street Journal thông tin, dù những đứa trẻ sơ sinh đang được nuôi dưỡng bởi các bảo mẫu tại Irvine trong khi chờ thủ tục hồi hương, Xu thừa nhận chưa từng gặp mặt chúng vì bận việc. Theo những người tham dự phiên điều trần, thẩm phán Pellman rất kinh ngạc trước chia sẻ này của Xu. Mang thai hộ (surrogacy) được tạo ra với mục đích nhân đạo, giúp những người gặp khó khăn có thể xây dựng gia đình nhưng những gì tỷ phú Trung Quốc miêu tả dường như không giống với việc làm cha mẹ đúng nghĩa.

Thẩm phán đã không chấp thuận đơn xin nhận quyền làm cha mẹ chính thức của Xu. Đây là điều bất thường vì theo các chuyên gia, yêu cầu này thường được thông qua rất nhanh chóng đối với cha mẹ nhờ mang thai hộ. Quyết định này đã đẩy những đứa trẻ mà Xu đã trả tiền để sinh ra vào tình trạng bất định về mặt pháp lý.

Tòa án từ chối bình luận về trường hợp của tỷ phú Xu. Đại diện công ty của ông Xu, Duoyi Network, không trả lời các câu hỏi cụ thể về phiên điều trần hay việc ông sử dụng dịch vụ mang thai hộ. "Ông chủ không chấp nhận yêu cầu phỏng vấn từ bất kỳ ai vì bất kỳ mục đích nào", người đại diện trả lời The Wall Street Journal qua email. Người này cho biết thêm "phần lớn những gì bạn mô tả là không đúng sự thật" nhưng từ chối yêu cầu làm rõ những điểm không chính xác.

Sau đó, các tài khoản Weibo được cho là liên quan đến ông cho biết ông đã kháng cáo thành công. Trong một video lan truyền gần đây, hơn chục đứa trẻ, hầu hết là con trai, chạy đến phía camera và đồng thanh hét lên: "Bố ơi!"

Video ghi lại hàng chục em nhỏ gọi "bố ơi" được đăng trên một tài khoản mạng xã hội liên quan đến Xu - Ảnh: Reddit

Trên mạng xã hội, những tài khoản này còn đăng tải quan điểm rằng “có nhiều con có thể giải quyết mọi vấn đề”, thậm chí mơ về viễn cảnh con của ông Xu sẽ kết hôn với con cái của tỉ phú Elon Musk.

Vụ việc càng gây chú ý khi bà Tang Jing, bạn gái cũ của ông Xu, tố cáo ông thực tế đã có hơn 300 người con, theo NDTV, và hiện hai người đang vướng vào tranh chấp quyền nuôi hai con gái.

Ông Xu cho biết đã chuyển cho Tang 819 triệu nhân dân tệ (115 triệu USD), nhưng chỉ nhận lại 515 triệu nhân dân tệ, cho rằng Tang còn nợ 300 triệu nhân dân tệ và đã nộp đơn kiện vào năm 2024.

Ngược lại, Tang Jing khẳng định phần lớn số tiền nhận được đã dùng để chi trả cho sinh hoạt và việc chăm sóc một đại gia đình hơn 300 người con trong suốt hơn 10 năm qua, trong đó cô đã nuôi dưỡng 11 đứa trong nhiều năm.

“Trong khoảng hơn một thập kỷ qua, chi phí cần thiết để duy trì và chăm sóc đại gia đình gồm 300 đứa trẻ là vô cùng lớn. Phần lớn số tiền tôi nhận được đã được dùng cho chi tiêu sinh hoạt hằng ngày của chúng tôi trong thời gian đó”, bà viết trong một bài đăng trên mạng xã hội, theo báo South China Morning Post.

Bà cho rằng con số 300 đứa trẻ không hề bị thổi phồng, thậm chí có thể còn thấp hơn thực tế, đồng thời cho biết nhiều trẻ không có hộ khẩu.

Phía Duoyi Network sau đó bác bỏ cáo buộc này, cho rằng con số 300 là sai sự thật. Công ty khẳng định sau nhiều năm thực hiện mang thai hộ tại Mỹ, ông Xu chỉ có “hơn 100 người con”.

Vụ việc hiện làm dấy lên tranh luận gay gắt tại Trung Quốc về hiện tượng giới siêu giàu ra nước ngoài - chủ yếu là Mỹ - nhờ mang thai hộ để sinh con.

Cụ thể, Trung Quốc cấm việc mang thai hộ, do đó các tỷ phú sẽ lách luật bằng việc chi trả khoảng 200.000 USD cho mỗi đứa trẻ sinh ra tại Mỹ. Với chi phí này, ước tính ông trùm game online Xu Bo đã tiêu tốn ít nhất 20 triệu USD (gần 500 tỷ đồng) để thực hiện tham vọng có 100 đứa con nối dõi.

Quy trình được vận hành trơn tru bởi một hệ sinh thái dịch vụ khép kín bao gồm các công ty môi giới, văn phòng luật, phòng khám y khoa và đội ngũ bảo mẫu chuyên nghiệp. Động lực của làn sóng này không chỉ dừng lại ở khao khát có con nối dõi. Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ, quy định bất kỳ ai sinh ra trên lãnh thổ Mỹ đều đương nhiên có quốc tịch, đã trở thành "nam châm" thu hút những người muốn tấm hộ chiếu Mỹ cho thế hệ sau như một phương án bảo đảm tài sản và an ninh gia tộc.

Gian hàng của ACRC Global, công ty môi giới mang thai hộ ở California, Mỹ

Số liệu từ Đại học Emory chỉ ra trong giai đoạn 2014-2020, công dân Trung Quốc chiếm tới 41% tổng số các ca mang thai hộ quốc tế tại Mỹ, tăng gấp 4 lần so với giai đoạn trước đó. Nathan Zhang, người sáng lập mạng lưới IVF USA, nhận định rằng xu hướng này đang chuyển dịch từ nhu cầu lách chính sách một con trước đây sang tham vọng xây dựng "triều đại gia tộc" theo mô hình của những tỷ phú phương Tây đông con như Elon Musk.

Thậm chí, một số khách hàng còn đưa ra yêu cầu "điên rồ" về việc tạo ra 100 đến 200 đứa trẻ nhằm phục vụ mục đích kinh doanh gia đình, biến con cái thành những "nhân sự" cốt cán trong tương lai.

Mặc dù chính phủ Trung Quốc cảnh báo về những hệ lụy đạo đức xã hội, FBI cùng Bộ An ninh Nội địa Mỹ đang bắt đầu rà soát gắt gao hơn, ngành công nghiệp này vẫn vận hành nhờ sự thiếu vắng các quy định kiểm soát liên bang chặt chẽ về số lượng con cái tối đa mà một cá nhân có thể ủy thác. Những nhà môi giới vẫn tiếp tục chào mời các gói dịch vụ trọn gói cho phép cha mẹ nhận con mà không cần đặt chân đến Mỹ.