Cách Elon Musk dạy con trở thành thiên tài: Tự xây ngôi trường bí mật không đề cao điểm số, xếp hạng, con cái được học thứ mình thích

12-12-2025 - 16:05 PM | Sống

Nằm bí mật bên trong trụ sở chính của SpaceX tại Hawthorne, California, ngôi trường chỉ có vài chục học sinh vào năm 2018 song vẫn tự hào về chương trình giảng dạy thiên về STEM, tức ưu tiên toán học, khoa học, trí tuệ nhân tạo và robot.

Trong khi phần lớn các tỷ phú chọn cho con vào những ngôi trường danh tiếng bậc nhất thế giới, Elon Musk lại chọn một con đường hoàn toàn khác: tự xây dựng một trường học cho con mình.

Không phải trường tư thục sang trọng, không chương trình ưu tú kiểu Ivy League thu nhỏ, đây là một mô hình giáo dục gần như xóa bỏ toàn bộ những gì truyền thống đang làm. Ngôi trường ấy mang tên Ad Astra – tiếng Latin có nghĩa là “Hướng đến những vì sao” – như một tuyên ngôn thẳng thắn của Musk về việc ông muốn con mình được học khác, nghĩ khác và trở thành những con người có khả năng tạo ra lời giải cho những vấn đề lớn của nhân loại.

Theo Business Insider, năm 2014 Musk âm thầm rút cả 5 người con khỏi trường tư nổi tiếng đang theo học ở California. Lý do đơn giản nhưng mạnh mẽ: ông tin rằng trường học không dạy trẻ cách giải quyết vấn đề theo “tư duy nguyên lý đầu tiên” – phương pháp tư duy mà Musk luôn xem là nền tảng tạo nên đột phá trong khoa học và công nghệ. Cùng thời điểm đó, Musk hợp tác với Joshua Dahn, một giáo viên trẻ tại Mirman School, để lập ra Ad Astra trong khuôn viên SpaceX.

“Tôi không thấy các trường học thông thường làm những thứ mà tôi nghĩ là nên làm”, ông nói vào thời điểm đó và cho biết ngôi trường đầu tiên này chủ yếu phục vụ con cái của mình và nhân viên SpaceX - những người ban đầu được miễn học phí.

Với Musk, hầu hết những thứ mọi người học đều vô nghĩa bởi nhiều kiến thức không bao giờ được ứng dụng. Nếu điều này tiếp tục, trẻ cũng sẽ tự hỏi tại sao chúng nên đến trường và tại sao chúng phải học tập.

“Cách chúng ta giáo dục cần phải thay đổi. Giáo dục ngày nay thực ra không khác gì trăm năm trước. Đó vẫn là những lớp học chứa đầy học sinh. Tất cả đều học cùng một thứ, với một tốc độ giống nhau từ những giáo viên được trả lương thấp, làm việc quá độ”, ông nói.

Nằm bí mật bên trong trụ sở chính của SpaceX tại Hawthorne, California, ngôi trường chỉ có vài chục học sinh vào năm 2018 song vẫn tự hào về chương trình giảng dạy thiên về STEM, tức ưu tiên toán học, khoa học, trí tuệ nhân tạo và robot.

Thông qua năng lực và sở thích, Ad Astra chia học sinh vào các nhóm học tập khác nhau. Ví dụ một học sinh 8 tuổi sớm bộc lộ năng khiếu toán vẫn có thể đến lớp học toán cùng những đứa trẻ 12 tuổi. Trường của Elon Musk khi ấy cũng tuyên bố không xếp loại học tập vào cuối mỗi kỳ học.

“Ở đây, tôi thích các nhà toán học có tư duy bùng nổ để dạy toán học. Các họa sĩ với từng tế bào thấm đẫm nghệ thuật sẽ dạy hội họa”, Musk nói.

Trang web của Ad Astra không đề cập đến việc đây là một trường Montessori, nhưng vẫn có thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học và STEM. Trường không đề cao điểm số, không bài kiểm tra, không xếp hạng, bởi theo Musk, các hệ thống đánh giá chỉ tạo ra sự so sánh không cần thiết và cản trở việc khám phá bản thân.

“Nếu cha mẹ ủng hộ những đột phá mở rộng phạm vi khả năng của con người, con cái sẽ phát triển thành thế hệ nhà đổi mới tiếp theo”, trang web tuyển dụng nói.

Theo quan điểm của Elon Musk, giáo dục hiện tại giống như một “dây chuyền lắp ráp” và trẻ em nên được học những gì chúng thích. “Một số người thích tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác. Có trẻ thích toán học trong khi số khác lại yêu âm nhạc. Chính vì vậy, việc giáo dục phù hợp với tài năng và khả năng rất có ý nghĩa”.

Với Musk, trường học không phải là nơi nhồi nhét, mà là nơi trẻ cần được tự do khám phá những điều mà chính chúng quan tâm. Và dù mô hình của Ad Astra còn gây tranh cãi – khi nhiều chuyên gia cho rằng không thể áp dụng đại trà – câu chuyện này đang góp thêm một tiếng nói quan trọng vào cuộc đối thoại toàn cầu về sự thay đổi của giáo dục thời đại mới.﻿

Theo: Business Insider, ﻿Forbes

Theo Vũ Anh

