Tấm bảng "ghi chú" của một quán cà phê ở Cà Mau gây bão mạng xã hội

12-12-2025 - 16:05 PM | Sống

Chủ quán cà phê ở Cà Mau đã có những chia sẻ về câu slogan gây bão mạng xã hội những ngày qua.

Những ngày gần đây, nhiều người dùng mạng xã hội liên tục truyền tay nhau câu slogan vui của một quán cà phê ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Slogan vui của quán cà phê ở Cà Mau gây bão mạng - Ảnh 1.

Câu slogan vui của quán cà phê ở Cà Mau gây bão mạng xã hội

CLIP: Khuôn viên quán cà phê có câu slogan gây bão mạng xã hội những ngày qua

Cụ thể, câu slogan vui của quán cà phê trên có nội dung: "Quán không cấm hôn nhau nhưng nếu muốn báo với quán trước 5 phút, để quán sắp xếp vị trí ngồi của các khách khác có hướng nhìn về nụ hôn tốt nhất". Nhiều người dùng mạng xã hội đánh giá câu slogan này thể hiện năng khiếu hài hước của chủ quán…

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Lâm Thái Dương (ngụ phường Bạc Liêu) cho biết câu slogan mà mạng xã hội đang lan truyền chỉ là một trong rất nhiều câu khẩu hiệu vui của quán. Thực chất, quán không cho khách hôn nhau trong khuôn viên vì đây là không gian công cộng.

"Hằng ngày, quán đều thay đổi câu slogan nhằm tạo niềm vui cho khách khi đến uống cà phê. Khi khách có hành vi thân mật, nhân viên của quán sẽ lịch sự nhắc nhở" – ông Dương chia sẻ.

Cận cảnh quán cà phê Giáng sinh 200k/giờ ở TP.HCM, đáng thì thấy đáng nhưng trải nghiệm thì thật sự chưa xứng!



Theo Vân Du - Phúc Nguyên

Người lao động

