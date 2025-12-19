Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Doanh nghiệp 'xương sống' của Nga nợ 50 tỷ USD, Moscow yêu cầu thanh lý ngay toà nhà 62 tầng nằm giữa thủ đô

19-12-2025 - 08:43 AM | Tài chính quốc tế

Trong một động thái cho thấy sức ép tài chính đang đè nặng lên nền kinh tế Nga, chính phủ nước này đã ra lệnh cho Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Nga (Russian Railways) bán một tòa nhà chọc trời giữa trung tâm thủ đô Moscow nhằm thanh toán bớt khoản nợ khổng lồ 50 tỷ USD.

Theo 3 nguồn tin tiết lộ với Reuters, tòa nhà được nhắm đến là "Moscow Towers". Đây là một công trình cao 62 tầng nằm trong cụm cao ốc hiện đại Moscow City bên bờ sông Moscow, nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn lớn và cơ quan chính phủ.

Đây từng được xem là biểu tượng cho tham vọng mở rộng và hiện đại hóa của ngành đường sắt Nga, với kế hoạch ban đầu là chuyển toàn bộ văn phòng trung ương của doanh nghiệp vào tòa nhà.

Tuy nhiên, kế hoạch đó chưa bao giờ được thực hiện. Giờ đây, trong bối cảnh doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, chi phí vay nợ tăng vọt do lãi suất cao nhất trong hai thập niên và nguy cơ phải tăng giá vận chuyển hàng hóa đè nặng lên nền kinh tế, việc bán tài sản được xem là phương án khả thi nhất để tránh một cuộc khủng hoảng tài chính.

Theo các nguồn tin, chính phủ yêu cầu Russian Railways bán tòa nhà với giá không thấp hơn mức mua năm 2024. Các tờ báo của Nga như Kommersant, Vedomosti và RBC định giá tài sản này khoảng 193,1 tỷ rúp ( 2,42 tỷ USD).

Dù vậy, câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người mua? Trong bối cảnh kinh tế Nga dự báo chỉ tăng trưởng 1% trong năm nay, giảm mạnh so với mức 4,3% của năm 2024, việc tìm được một nhà đầu tư sẵn sàng rót hàng tỷ USD vào bất động sản văn phòng là điều không dễ.

Russian Railways hiện đang sử dụng tới 700.000 lao động, là nhà tuyển dụng thương mại lớn nhất cả nước, và đóng vai trò xương sống trong mạng lưới logistics của Nga. Việc để doanh nghiệp này rơi vào khủng hoảng sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy kinh tế - xã hội.

Một số biện pháp hỗ trợ từng được bàn đến, như tăng giá cước hàng hóa, cơ cấu lại nợ, trợ cấp từ ngân sách nhà nước hay hoãn nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, hiện tại chưa phương án nào được chốt.

Ngoài ra, phương án chuyển một phần nợ ngân hàng thành cổ phần cũng từng được thảo luận, nhưng bị các chủ nợ, đặc biệt là VTB, ngân hàng lớn nhất của Russian Railways, thẳng thừng từ chối.

Tham khảo Reuters﻿

Mỹ bất ngờ dỡ lệnh trừng phạt dự án khí đốt ‘khủng’ của Nga, nước đồng minh Washington ‘thở phào’

Vu Lam

