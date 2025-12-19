Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NÓNG: Rơi máy bay tại Mỹ khiến nhiều người thiệt mạng, cả gia đình của vận động viên nổi tiếng được xác nhận đã qua đời

19-12-2025 - 08:59 AM | Tài chính quốc tế

Giới chức Mỹ xác nhận nhiều người, trong đó có cựu tay đua NASCAR Greg Biffle cùng gia đình, đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay phản lực Cessna C550 gặp nạn vào khoảng 10h20 ngày 18/12 (giờ địa phương).

Theo các báo cáo ban đầu, có tổng cộng 7 nạn nhân trong vụ tai nạn. Trên chuyến bay xấu số có ông Greg Biffle, vợ là bà Cristina Grossu, con gái Emma (14 tuổi) và con trai Ryder (5 tuổi). Ngoài ra, các hành khách khác được xác định gồm ông Dennis Dutton và con trai Jack, cùng ông Craig Wadsworth, một thành viên gắn bó lâu năm với cộng đồng NASCAR. Thông tin này được nêu trong thông cáo chung do các gia đình nạn nhân phát đi.

Trong tuyên bố, các gia đình cho biết họ “vô cùng đau buồn trước mất mát to lớn” và đề nghị được tôn trọng quyền riêng tư trong thời gian đối mặt với thảm kịch.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc (Ảnh: X)

Chiếc máy bay gặp nạn thuộc sở hữu của ông Greg Biffle. Theo CNN, máy bay rời sân bay khu vực Statesville, cách thành phố Charlotte khoảng 45 dặm về phía Bắc, vào khoảng 10h sáng. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy ngọn lửa bao trùm thân máy bay, cột khói đen dày đặc bốc cao lên bầu trời, khiến công tác cứu hộ khẩn trương được triển khai.

Sân bay khu vực Statesville xác nhận sự việc trong một thông báo chính thức: “Chúng tôi có thể xác nhận đã xảy ra một sự cố hàng không tại sân bay khu vực Statesville. Vào khoảng 10h15 sáng, một máy bay đã rơi trong quá trình hạ cánh. Cục Hàng không Liên bang Mỹ đang trên đường tới hiện trường để tiến hành điều tra”.

Greg Biffle và gia đình (Ảnh: Getty)

Một phát ngôn viên của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cũng cho biết với báo The Express rằng chiếc Cessna C550 đã rơi khi đang hạ cánh tại sân bay Statesville vào khoảng 10h20 sáng ngày 18/12 theo giờ địa phương. FAA và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) sẽ phối hợp điều tra vụ việc, trong đó NTSB giữ vai trò chủ trì và sẽ công bố các cập nhật khi có thông tin mới.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc vẫn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.

Nguồn: EXPRESS

Vụ rơi máy bay Ấn Độ: Boeing mất 8,1 tỷ USD trong 24 giờ khi biểu tượng an toàn gặp sự cố về chất lượng, vừa mới dần hồi phục lại xảy ra tai nạn

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
rơi máy bay

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh nghiệp 'xương sống' của Nga nợ 50 tỷ USD, Moscow yêu cầu thanh lý ngay toà nhà 62 tầng nằm giữa thủ đô

Doanh nghiệp 'xương sống' của Nga nợ 50 tỷ USD, Moscow yêu cầu thanh lý ngay toà nhà 62 tầng nằm giữa thủ đô Nổi bật

Lạm phát Mỹ bất ngờ giảm mạnh: Giới chuyên gia đồng loạt cảnh báo 'đây không phải tín hiệu đáng mừng'

Lạm phát Mỹ bất ngờ giảm mạnh: Giới chuyên gia đồng loạt cảnh báo 'đây không phải tín hiệu đáng mừng' Nổi bật

Những thành phố hấp dẫn nhất thế giới

Những thành phố hấp dẫn nhất thế giới

08:46 , 19/12/2025
Ford rút lui khỏi xe điện: Ngành ô tô Mỹ mắc kẹt giữa lợi nhuận và tương lai

Ford rút lui khỏi xe điện: Ngành ô tô Mỹ mắc kẹt giữa lợi nhuận và tương lai

08:27 , 19/12/2025
Châu Âu hứng cơn lũ 'hàng thừa'

Châu Âu hứng cơn lũ 'hàng thừa'

07:04 , 19/12/2025
Công nghệ hơn 2.000 năm tuổi giúp Tử Cấm Thành “đi trước” khoa học hiện đại mà không cần 1 cây đinh

Công nghệ hơn 2.000 năm tuổi giúp Tử Cấm Thành “đi trước” khoa học hiện đại mà không cần 1 cây đinh

06:22 , 19/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên