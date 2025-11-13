Rơi máy bay chở hàng cứu trợ sau bão ở Mỹ, người trên khoang đều thiệt mạng

Sáng ngày 10/11, vào lúc 10:19 theo giờ địa phương, Sở cảnh sát và lực lượng cứu hỏa Coral Springs – Parkland, Mỹ nhận được thông tin về một vụ rơi máy bay tại khu dân cư ngoại ô. Thảm kịch xảy ra ngay khi máy bay cất cánh lúc 10:14 sáng từ Sân bay Quốc tế Fort Lauderdale và gặp nạn chỉ 5 phút sau đó. Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cùng Cục Hàng không Liên bang (FAA) đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chiếc máy bay Beech B100 đã lao xuống một hồ nước trong khu dân cư có cổng bảo vệ. Được biết vụ tai nạn đã khiến hai cha con ở bang Florida (Mỹ) thiệt mạng.

Khu vực máy bay rơi vào ngày 10/11. Nguồn: Facebook

Tổ chức từ thiện Ignite the Fire (Cayman) nhanh chóng xác nhận danh tính của 2 nạn nhân là ông Alexander Wurm (53 tuổi) và con gái Serena Wurm (22 tuổi). Cả hai là thành viên của tổ chức này. Họ đang trên đường chở hàng cứu trợ đến Jamaica, nơi vừa trải qua thảm họa do siêu bão Melissa gây ra.

Alexander chính là người sáng lập nên Ignite the Fire. Trong suốt nhiều năm, ông đã đi khắp các quốc gia và châu lục để truyền cảm hứng, lan tỏa đức tin và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mọi người nhắc đến ông như hiện thân của sự “ấm áp, nhân hậu và luôn sẵn lòng dang tay giúp đỡ người khác”. Là một người chồng, người cha, người thầy, ông luôn là điểm tựa vựng chắc cho mọi người với sự bao dung và thấu hiểu.

Serena, cô con gái 22 tuổi, cũng theo bước cha trong các hoạt động thiện nguyện. Cô được bạn bè và đồng nghiệp nhận xét là “nguồn cảm hứng của lòng nhân ái”, luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết trong những chuyến đi giúp đỡ cộng đồng. Trong hành chính cuối cùng, hai cha con đang cố gắng vận chuyển các nhu yếu phẩm cần thiết tới người dân các vùng bị cô lập sau bão nhưng không may chuyến hàng ấy không thể tới tay của người đang trông chờ sự giúp đỡ từ họ.

Hình ảnh cuối cùng của hai cha con trước ngày cứu trợ. Nguồn: Facebook

Tổ chức Ignite the Fire viết: “Chuyến bay cuối cùng của họ chính là biểu tượng của tình yêu và sự cống hiến không ngừng nghỉ. Họ ra đi, nhưng ánh sáng của họ sẽ còn mãi.” Alexander cùng con gái ra đi, để lại người vợ Candace cùng hai người con là Christiana (20 tuổi) và James (17 tuổi).

Bà Michelle Saldeba, một người thân cận của gia đình và là thành viên của tổ chức, chia sẻ với tạp chí People: “Không có từ nào đủ để diễn tả con người của Alex” đồng thời cho biết Cộng đồng khắp nơi, từ Mỹ, Quần đảo Cayman đến Jamaica đều sốc nặng trước thông tin này.

Siêu bão Melissa – một trong những cơn bão mạnh nhất từng hình thành ở Đại Tây Dương – đã tàn phá nặng nề khu vực Caribbean, khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại. Những chuyến hàng cứu trợ quốc tế mang theo hy vọng và sự sống cho người dân vùng thiên tai đã hướng tới Jaimaca, trong đó bao gồm chuyến hàng trên chiếc máy bay định mệnh của hai cha con ông Alexandra.

Lại Hạnh