Trung Quốc điều máy bay dẫn trùm đế chế cờ bạc từ Thái Lan về nước

Nghi phạm Xà Trí Giang khi chưa bị bắt.

Xà Trí Giang, 43 tuổi, là công dân Trung Quốc và có hộ chiếu Campuchia. Người này bị bắt tại Bangkok vào tháng 8/2022 theo lệnh truy nã quốc tế và “thông báo đỏ” của Interpol, với cáo buộc điều hành mạng lưới cờ bạc trực tuyến phi pháp.

Tòa hình sự Thái Lan ra lệnh dẫn độ vào tháng 5/2024, và một tòa khác vừa bác đơn kháng cáo từ nhóm luật sư của nghi phạm Xà Trí Giang hôm 11/11.

“Phía Trung Quốc đã yêu cầu dẫn độ nghi phạm này và đây là ưu tiên cao của họ”, Trung tướng cảnh sát Jirabhop Bhuridej nói với báo giới ngày 12/11.

Theo tuyên bố của cảnh sát Thái, nghi phạm Xà Trí Giang sẽ bị dẫn độ về Trung Quốc để hầu tòa với cáo buộc điều hành sòng bạc, trang web cờ bạc trực tuyến, sử dụng lãnh thổ Myanmar làm căn cứ cho các hoạt động phi pháp và rửa tiền.

Trung Quốc đã điều máy bay đến sân bay Suvarnabhumi (Bangkok) để đón nghi phạm Xà Trí Giang, đồng thời bày tỏ cảm ơn giới chức Thái Lan vì cách xử lý vụ việc.

“Điều này cho thấy mức độ hợp tác cao giữa hai nước”, ông Zhao Mengtao, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Bangkok nói. Ông cho biết Bắc Kinh và Bangkok sẽ tăng cường hợp tác chống tội phạm có tổ chức như cờ bạc trực tuyến và lừa đảo mạng.

Thời điểm bị bắt, Xà Trí Giang là người đứng đầu “đế chế cờ bạc” trị giá 15 tỷ USD, điều hành khu phức hợp sòng bạc – giải trí – du lịch Shwe Kokko nằm ở khu vực biên giới Thái Lan – Myanmar.

Tháng 9 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt 9 công ty và cá nhân ở Shwe Kokko với cáo buộc dính líu đến mạng lưới lừa đảo và buôn người trong khu vực.

Khu vực biên giới giữa Thái Lan, Myanmar và Campuchia đã trở thành địa bàn trọng tâm của các đường dây lừa đảo trực tuyến kể từ đại dịch COVID-19. Liên Hợp Quốc cho biết các đường dây tội phạm đã thu hàng tỷ đô la Mỹ từ việc ép buộc hàng trăm nghìn người làm việc trong những khu phức hợp đó.

Đầu tháng này, một tòa án Trung Quốc tuyên án tử hình trùm băng nhóm Kokang hoạt động ở Myanmar. Bạch Sở Thành cùng con trai Bạch Ứng Thương và 3 đồng phạm nhận án tử vì các tội liên quan đến hoạt động lừa đảo quy mô lớn, khiến 6 công dân Trung Quốc thiệt mạng.