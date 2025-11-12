Giáo dục khắc nghiệt có thể giúp Trung Quốc thắng trong cuộc đua AI

Khi ông Trump thay đổi quan điểm về học sinh Trung Quốc, Bắc Kinh lại tăng cường đầu tư vào giáo dục AI - báo hiệu một cuộc chiến tranh lạnh mới trong giáo dục. (Costfoto/NurPhoto qua Getty Images)

Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào giáo dục để giành lợi thế trong cuộc đua AI. Một ví dụ điển hình là học sinh nước này thường trải qua ngày học kéo dài tới 14 tiếng, bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 8 giờ 30 tối, hoàn toàn tập trung vào học tập mà không có hoạt động ngoại khóa.

Trong khi đó, học sinh Mỹ thường kết thúc ngày học vào đầu giờ chiều, với nhiều thời gian dành cho thể thao, nghệ thuật và các hoạt động phát triển cá nhân.

Sự khác biệt này phản ánh rõ trong kết quả học tập: theo đánh giá PISA 2022, học sinh 15 tuổi Trung Quốc đạt 552 điểm Toán, cao hơn khoảng 85–90 điểm so với học sinh Mỹ (465 điểm), đưa Trung Quốc vào nhóm dẫn đầu toàn cầu, trong khi Mỹ dưới mức trung bình của OECD.

Không chỉ dừng lại ở học thuật, Trung Quốc còn đưa ít nhất 8 giờ học AI mỗi năm vào chương trình tiểu học và trung học tại Bắc Kinh, từ cách sử dụng chatbot đến đạo đức AI.

Trong khi đó, Mỹ vẫn chưa có kế hoạch quốc gia thống nhất về giáo dục AI. Dù cựu Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh thúc đẩy đào tạo AI trong trường học, nhiều chuyên gia cho rằng như vậy là chưa đủ.

Hơn 250 lãnh đạo công nghệ, bao gồm CEO của Microsoft, Airbnb và Uber, đã ký thư ngỏ kêu gọi bắt buộc giáo dục AI và khoa học máy tính trong toàn bộ hệ thống giáo dục Mỹ.

CEO Nvidia Jensen Huang cũng cảnh báo rằng nếu Mỹ không đầu tư mạnh hơn vào giáo dục và đổi mới, Trung Quốc có thể vượt lên trong cuộc đua AI toàn cầu.