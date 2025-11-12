Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giáo dục khắc nghiệt có thể giúp Trung Quốc thắng trong cuộc đua AI

12-11-2025 - 19:35 PM | Tài chính quốc tế

Học sinh học 14 tiếng mỗi ngày, không ngoại khóa, đang giúp một quốc gia này vượt Mỹ trong giáo dục và AI.

Giáo dục khắc nghiệt có thể giúp Trung Quốc thắng trong cuộc đua AI- Ảnh 1.

Khi ông Trump thay đổi quan điểm về học sinh Trung Quốc, Bắc Kinh lại tăng cường đầu tư vào giáo dục AI - báo hiệu một cuộc chiến tranh lạnh mới trong giáo dục. (Costfoto/NurPhoto qua Getty Images)

Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào giáo dục để giành lợi thế trong cuộc đua AI. Một ví dụ điển hình là học sinh nước này thường trải qua ngày học kéo dài tới 14 tiếng, bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 8 giờ 30 tối, hoàn toàn tập trung vào học tập mà không có hoạt động ngoại khóa.

Trong khi đó, học sinh Mỹ thường kết thúc ngày học vào đầu giờ chiều, với nhiều thời gian dành cho thể thao, nghệ thuật và các hoạt động phát triển cá nhân.

Sự khác biệt này phản ánh rõ trong kết quả học tập: theo đánh giá PISA 2022, học sinh 15 tuổi Trung Quốc đạt 552 điểm Toán, cao hơn khoảng 85–90 điểm so với học sinh Mỹ (465 điểm), đưa Trung Quốc vào nhóm dẫn đầu toàn cầu, trong khi Mỹ dưới mức trung bình của OECD.

Không chỉ dừng lại ở học thuật, Trung Quốc còn đưa ít nhất 8 giờ học AI mỗi năm vào chương trình tiểu học và trung học tại Bắc Kinh, từ cách sử dụng chatbot đến đạo đức AI.

Trong khi đó, Mỹ vẫn chưa có kế hoạch quốc gia thống nhất về giáo dục AI. Dù cựu Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh thúc đẩy đào tạo AI trong trường học, nhiều chuyên gia cho rằng như vậy là chưa đủ.

Hơn 250 lãnh đạo công nghệ, bao gồm CEO của Microsoft, Airbnb và Uber, đã ký thư ngỏ kêu gọi bắt buộc giáo dục AI và khoa học máy tính trong toàn bộ hệ thống giáo dục Mỹ.

CEO Nvidia Jensen Huang cũng cảnh báo rằng nếu Mỹ không đầu tư mạnh hơn vào giáo dục và đổi mới, Trung Quốc có thể vượt lên trong cuộc đua AI toàn cầu.

Theo Fortune

Theo Hải Yến

Giáo Dục Thời Đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lần đầu tiên Trung Quốc phát hiện đất hiếm trong cây khiến thế giới sửng sốt, tiềm năng thay đổi tương lai ngành khai khoáng

Lần đầu tiên Trung Quốc phát hiện đất hiếm trong cây khiến thế giới sửng sốt, tiềm năng thay đổi tương lai ngành khai khoáng Nổi bật

Phát minh có thể thay đổi ngành xây dựng: Một loại sơn chưa từng có với khả năng làm mát và thu nước từ không khí, không cần dùng năng lượng

Phát minh có thể thay đổi ngành xây dựng: Một loại sơn chưa từng có với khả năng làm mát và thu nước từ không khí, không cần dùng năng lượng Nổi bật

Công bố đoạn phim đầu tiên bên trong lò phản ứng tổng hợp hạt nhân 20 triệu độ

Công bố đoạn phim đầu tiên bên trong lò phản ứng tổng hợp hạt nhân 20 triệu độ

19:00 , 12/11/2025
Cận cảnh sập cầu gần nhà máy thủy điện Trung Quốc: Mới sử dụng từ đầu năm, phát hiện dấu hiệu lạ trước đó

Cận cảnh sập cầu gần nhà máy thủy điện Trung Quốc: Mới sử dụng từ đầu năm, phát hiện dấu hiệu lạ trước đó

18:26 , 12/11/2025
Ngày lễ độc thân ảm đạm tại Trung Quốc: Các trang TMĐT giảm giá ‘sập sàn’ vẫn khó thu hút người mua, chạy quảng cáo trước 1 tháng cũng không ăn thua

Ngày lễ độc thân ảm đạm tại Trung Quốc: Các trang TMĐT giảm giá ‘sập sàn’ vẫn khó thu hút người mua, chạy quảng cáo trước 1 tháng cũng không ăn thua

17:50 , 12/11/2025
Điều gì khiến thương vụ 22 tỉ USD của tập đoàn dầu khí Nga đổ bể?

Điều gì khiến thương vụ 22 tỉ USD của tập đoàn dầu khí Nga đổ bể?

16:32 , 12/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên