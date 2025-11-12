Cận cảnh sập cầu gần nhà máy thủy điện Trung Quốc: Mới sử dụng từ đầu năm, phát hiện dấu hiệu lạ trước đó

Reuter và China Daily đưa tin, chiều hôm qua 11/11 (theo giờ địa phương), một đoạn lớn của cây cầu Hồng Kỳ (Hongqi Bridge), thành phố Mã Nhĩ Khương, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) bất ngờ sụp xuống sông Zumuzu. Cảnh tượng được camera ghi lại cho thấy toàn bộ phần đường dẫn cùng trụ cầu khổng lồ đổ ập xuống dòng nước chỉ trong vài giây, tạo nên đám khói bụi khổng lồ bao phủ cả khu vực.

Truyền thông địa phương thông tin thêm, cây cầu dài 758 m này chỉ mới được đưa vào sử dụng hồi tháng 1/2025, là một phần của dự án tái thiết trong khu vực hồ chứa thuộc Nhà máy thủy điện Song Giang Khẩu. Rất may, nhờ phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và tiến hành phong tỏa giao thông từ chiều 10/11, không có phương tiện hay người đi bộ nào trên cầu khi sự cố xảy ra, nên không ghi nhận thương vong.

Trước đó, các thanh tra công trình đã phát hiện vết nứt rộng khoảng 10 cm trên đoạn đường dẫn phía bờ phải cùng hiện tượng mái dốc xuất hiện biến dạng địa chất. Chính quyền địa phương ngay lập tức ban hành lệnh cấm đường và cảnh báo nguy cơ sạt lở đất. Đến khoảng 16 giờ ngày 11/11, một trận trượt đất quy mô lớn từ sườn núi lân cận đã khiến phần đường dẫn và dầm cầu bị kéo sập, rơi xuống sông Zumuzu bên dưới.

Các video đăng tải trên YouTube và các nền tảng Trung Quốc như Sina Finance và The Paper cho thấy rõ thời khắc cây cầu khổng lồ đổ sập, tạo nên tiếng rền vang và mây bụi mù mịt. Cảnh tượng này hiện thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau vài giờ.

Giới chuyên gia kết cấu công trình tại Trung Quốc nhận định, nguyên nhân ban đầu có thể liên quan đến biến dạng địa chất do sạt lở trong khu vực lòng hồ chứa, vốn chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài. "Sự cố không xuất phát từ thiết kế chính của kết cấu nhịp mà từ khối địa tầng bị dịch chuyển, gây mất ổn định tại phần tiếp giáp cầu – đường," một kỹ sư tham gia giám sát dự án được Tân Hoa Xã trích dẫn cho biết.

Chính quyền Tứ Xuyên cho biết hiện trường đã được phong tỏa hoàn toàn để đánh giá mức độ hư hại, đồng thời cử nhóm kỹ sư đến kiểm tra các cầu lân cận dọc tuyến Quốc lộ 317. Một cuộc điều tra chính thức đang được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân cụ thể, cũng như rà soát quy trình giám sát an toàn của các công trình tương tự.

Vụ việc cầu Hồng Kỳ – từng được mệnh danh là "cây cầu trong mây" nhờ trụ chính cao tới 172 m và nhịp giữa dài 220 m – sụp đổ chỉ vài tháng sau ngày khánh thành đang gây chấn động dư luận Trung Quốc, đặt ra nhiều câu hỏi về công tác bảo trì, cảnh báo sớm và an toàn hạ tầng tại các khu vực thủy điện miền núi.