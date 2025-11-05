Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ: Máy bay bốc cháy rồi nổ tung khi cất cánh

05-11-2025 - 08:00 AM | Tài chính quốc tế

Ngày 4/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc một máy bay chở hàng của UPS bốc cháy và nổ tung khi cất cánh từ Sân bay Quốc tế Louisville Muhammad Ali (Louisville, bang Kentucky, Mỹ).

Một trong những đoạn video, dường như do nhân viên sân bay quay lại, cho thấy chiếc McDonnell Douglas MD-11 đã bốc cháy khi đang lăn bánh trên đường băng. Vài phút sau, chiếc máy bay phát nổ và khói đen dày đặc bốc lên.

Một đoạn video khác do người qua đường quay lại, dường như cho thấy khoảnh khắc chiếc máy bay nổ tung và phá hủy một số tòa nhà gần sân bay.

Một số đoạn video lan truyền trên mạng về vụ tai nạn. (Nguồn: RT)

Cục Hàng không Liên bang (FAA) xác nhận chuyến bay 2976 của UPS đã gặp tai nạn lúc khoảng 17h15 (giờ Mỹ), ngay sau khi khởi hành từ Louisville trên đường đến Honolulu. Cơ quan chức năng đã kêu gọi người dân tránh xa hiện trường vụ tai nạn.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đang chỉ đạo cuộc điều tra và chưa xác minh nội dung của các đoạn video đang lan truyền. Cả NTSB và FAA đều nhấn mạnh rằng thông tin liên quan đến vụ tai nạn vẫn chỉ là sơ bộ.

Sở Cảnh sát Đô thị Louisville (LMPD) cho biết các sĩ quan và nhiều cơ quan khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường gần Đường Fern Valley và Đường Grade. "Đã có báo cáo về thương tích", trích thông báo.

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

