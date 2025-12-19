Người bạn tỷ phú của ông Musk tiếp quản NASA

Ông Jared Isaacman

Quyết định này đã được thông qua với tỷ lệ áp đảo vào ngày 17/12.

Isaacman, 42 tuổi, cũng là cộng sự thân thiết của người sáng lập SpaceX, Elon Musk, đã tài trợ và tham gia hai chuyến bay có người lái dân sự của SpaceX, một trong số đó có hoạt động đi bộ ngoài không gian.

Mối quan hệ thân thiết của ông với công ty của tỷ phú Musk diễn ra trong bối cảnh NASA ngày càng dựa vào SpaceX cho nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Isaacman đã gây dựng khối tài sản khổng lồ của mình bằng cách thành lập Shift4, một công ty xử lý thanh toán hiện đang xử lý hàng tỷ giao dịch mỗi năm.

Con đường trở thành người đứng đầu NASA của ông không hề dễ dàng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên đề cử Isaacman vào tháng 12/2024, ca ngợi ông là “một nhà lãnh đạo kinh doanh tài ba, nhà từ thiện, phi công và nhà du hành vũ trụ”.

Tổng thống Trump đã rút lại đề cử vào tháng 5/2025 giữa lúc mâu thuẫn công khai với tỷ phú Musk.

Trong một bài đăng trên Truth Social hồi tháng 7, ông Trump cáo buộc Musk đã "hoàn toàn mất kiểm soát" và trở thành một "thảm họa".

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng, Musk đã yêu cầu "một trong những người bạn thân của ông điều hành NASA", điều mà ông Trump mô tả là "không phù hợp".

Tổng thống Trump đã đề cử lại ông Isaacman vào tháng 11, khi mối quan hệ giữa ông và tỷ phú Musk bắt đầu ấm lên.

Trong phiên điều trần xác nhận tại Thượng viện vào đầu tháng 12, ông Isaacman cho biết, ông muốn đưa các phi hành gia Mỹ trở lại mặt trăng trước Trung Quốc và tìm cách thể hiện mình là người độc lập với ông Musk.

Thông tin xác nhận này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang theo đuổi những tham vọng không gian cạnh tranh, bao gồm các sứ mệnh lên Mặt Trăng và mở rộng mạng lưới vệ tinh.

Trung Quốc vận hành trạm vũ trụ riêng và thực hiện các chuyến bay có người lái thường xuyên, trong khi Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào các đối tác thương mại như SpaceX và Blue Origin, cũng như các quan hệ đối tác trên Trạm Vũ trụ Quốc tế, bao gồm cả với Nga, sau khi chương trình tàu con thoi của NASA ngừng hoạt động vào năm 2011.