Giảm phụ thuộc USD, nền kinh tế 18.000 tỷ USD xả trái phiếu Mỹ xuống mức thấp nhất trong gần 2 thập kỷ, tăng cường gom ‘đồng tiền không quốc tịch’

19-12-2025 - 15:20 PM | Tài chính quốc tế

Động thái trên diễn ra khi lo ngại về tính bền vững của nợ công Mỹ và sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) bào mòn niềm tin vào các tài sản neo theo đồng USD.

Trung Quốc đã giảm lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ trong tháng 10 xuống mức thấp nhất trong 17 năm.

Theo dữ liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 18/12, lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ tính đến tháng 10 giảm xuống còn 688,7 tỷ USD, giảm từ mức 700,5 tỷ USD trong tháng 9.

Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 11/2008 và giảm hơn 47% so với mức đỉnh gần 1.320 tỷ USD ghi nhận vào tháng 11/2013.

Tháng 3/2025, Trung Quốc tụt xuống vị trí thứ 3 trong nhóm các chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ, sau Nhật Bản và Vương quốc Anh. Xu hướng giảm nắm giữ trái phiếu Mỹ tiếp diễn trong bối cảnh có lo ngại kéo dài về tính bền vững của nợ công Mỹ, đặc biệt sau khi đạo luật thuế của Tổng thống Donald Trump được thông qua, cùng với sự bất an về tính độc lập của Fed khi Nhà Trắng gây sức ép đòi hạ lãi suất.

Trong một bài viết đăng ngày 16/12, ông Yu Yongding – cựu cố vấn Ngân hàng Trung ương Trung Quốc – cảnh báo rủi ro ngày càng lớn gắn với các tài sản định giá bằng USD. Theo ông, cán cân thanh toán của Mỹ dựa trên 2 trụ cột: vị thế thống trị của đồng USD được hậu thuẫn bởi sức mạnh quân sự và thị trường chứng khoán sôi động nhờ đổi mới công nghệ.

“Sự trỗi dậy của Trung Quốc có thể trở thành yếu tố quyết định làm suy yếu cả 2 trụ cột này”, ông Yu nhận định, đồng thời cho rằng nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới “cần sớm đạt cân bằng tài khoản vãng lai, giảm phụ thuộc vào thị trường bên ngoài – đặc biệt là Mỹ, và hạn chế rủi ro rơi vào ‘bẫy USD’”.

Song song với việc cắt giảm trái phiếu kho bạc Mỹ, Bắc Kinh mua tiếp tục mua vàng tháng thứ 13 liên tiếp trong tháng 11. Trung Quốc, với quy mô GDP 18,25 nghìn tỷ USD (IMF), mua thêm 30.000 ounce vàng trong tháng trước, nâng tổng lượng nắm giữ lên 74,12 triệu ounce, tương đương giá trị 310,6 tỷ USD. Vàng được ví như "đồng tiền không quốc tịch" vì giá trị toàn cầu, tính ổn định và khả năng chấp nhận ở mọi quốc gia, khác với tiền pháp định chỉ có giá trị trong phạm vi quốc gia phát hành.

Trong khi đó, tổng lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ giảm nhẹ xuống 9.243 tỷ USD trong tháng 10, từ 9.248 tỷ USD của tháng 9, nhưng vẫn duy trì trên mốc 9.000 tỷ USD tháng thứ 8 liên tiếp.

Nhật Bản – chủ nợ nước ngoài lớn nhất – tăng lượng nắm giữ lên 1.200 tỷ USD trong tháng 10, từ 1.189 tỷ USD của tháng 9. Vương quốc Anh, đứng thứ 2, cũng nâng dự trữ lên 877,9 tỷ USD, so với 864,7 tỷ USD trong tháng 9. Ngược lại, Canada – chủ nợ lớn thứ 5 – giảm mạnh lượng trái phiếu kho bạc Mỹ, xuống còn 419,1 tỷ USD từ mức 475,8 tỷ USD của tháng trước đó.

Tham khảo: SCMP, Reuters﻿

