Ngoài khơi Nhật Bản đang diễn ra hiện tượng kỳ quái nhất trên Trái đất

19-12-2025 - 14:54 PM | Tài chính quốc tế

“Tôi ngạc nhiên đến nỗi không biết từ "ngạc nhiên" có phải là từ đúng hay không”.

Nếu nghĩ rằng bề mặt đại dương hoàn toàn bằng phẳng - Bạn đã sai.

Ngoài khơi bờ biển Nhật Bản, một khu vực của đại dương đang dâng lên gần 2,5 cm mỗi năm. Điều kỳ lạ, ngay cạnh đó, một khu vực khác lại có mực nước biển giảm xuống nhanh hơn nữa.

Điều này có nghĩa là, trên cùng khu vực ngoài khơi bờ biển nước Nhật, tồn tại 2 khu vực đại dương có mực nước biển cao - thấp khác nhau, CNN thông tin cách đây vài giờ ngày 18/12.

Đó là dấu vết của một trong những dòng hải lưu bề mặt (có tên Kuroshio) đang thay đổi vị trí, một sự kiện đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Dòng hải lưu Kuroshio, hay còn gọi là “Dòng hải lưu đen”, là một trong những dòng hải lưu ấm lớn nhất trên thế giới.

Ngoài khơi Nhật Bản diễn ra hiện tượng kỳ lạ nhất trên Trái đất - Ảnh 1.

Vị trí của dòng hải lưu Kuroshio. Ảnh: NASA

Khi dòng hải lưu Kuroshio chảy mạnh, nó không chỉ mang theo nước ấm hơn mà còn, tùy thuộc vào vị trí, làm tăng mực nước biển. Nhờ hơi ấm và tốc độ của dòng hải lưu, mực nước biển có thể chênh lệch vài mét ở hai bên bờ.

Chứng kiến sự bất thường này, các học giả Nhật Bản rất kinh ngạc và cho rằng "họ chưa bao giờ ngờ tới điều này".

“Tôi ngạc nhiên đến nỗi không biết từ "ngạc nhiên" có phải là từ đúng hay không” - Shusaku Sugimoto, phó giáo sư tại Đại học Tohoku ở Sendai, Nhật Bản, một thành phố ven biển phía bắc, cho biết.

Những bất thường của "Hải lưu Đen" Kuroshio

Theo các nhà khoa học, bất kỳ sự chuyển động mới nào của dòng hải lưu cũng có thể gây ra những ảnh hưởng mạnh mẽ, không chỉ là gây ra độ cao của mực nước biển.

Hải lưu Kuroshio sâu và ấm áp vận chuyển lượng nước gấp hơn 200 lần so với sông Amazon, chảy về phía bắc từ xích đạo và thường đổi hướng về phía đông quanh bán đảo Boso của Nhật Bản, gần Tokyo. Tại đây, nó được gọi là nhánh Kuroshio khi tiến ra Thái Bình Dương rộng lớn.

Ngoài khơi Nhật Bản diễn ra hiện tượng kỳ lạ nhất trên Trái đất - Ảnh 2.

Mẻ cá thu đầu tiên của mùa được đưa lên bờ tại cảng Nemuro trên đảo Hokkaido, hòn đảo chính cực bắc của Nhật Bản, vào ngày 15/8/2025. Loài cá này đặc biệt bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của dòng hải lưu Kuroshio. Ảnh: Kyodo News/Getty Images

Trong những năm gần đây, dòng hải lưu này đã có những diễn biến hoàn toàn khác thường, và đặc biệt là phần mở rộng của nó đã tạo ra một sự phân kỳ lớn dọc theo bờ biển Nhật Bản. Rìa phía bắc của nó đã dịch chuyển xa hơn về phía cực tới 483km, dẫn đến hiện tượng nước ấm chưa từng có ở khu vực xung quanh.

Sự dịch chuyển gần đây của dòng hải lưu Kuroshio đã gây ra nhiệt độ đại dương ấm kỷ lục (làm trầm trọng thêm các đợt nắng nóng trên đất liền và gây ra lượng mưa cực đoan) và làm đảo lộn ngành thủy sản, một ngành kinh tế không thể thiếu trong văn hóa Nhật Bản.

Câu hỏi lớn đặt ra là các hiện tượng gần đây của hải lưu Kuroshio là một phần của chu kỳ tự nhiên đến mức nào, và bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khác, chẳng hạn như biến đổi khí hậu, đến mức nào.

Nhật Bản động đất mạnh nửa đêm, cảnh báo sóng thần

Theo Trang Ly

Đời sống & pháp luật

