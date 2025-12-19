Ô nhiễm không khí nguy hại ở Ấn Độ: Học sinh chuyển sang học trực tuyến, 27 chuyến bay bị hủy, hơn 500 chuyến bị hoãn

Học sinh chuyển sang học trực tuyến vì ô nhiễm

Theo bản tin lúc 4 giờ chiều ngày 18/12 của Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương Ấn Độ (CPCB), chỉ số chất lượng không khí (AQI) trung bình 24 giờ của Delhi, đã ghi nhận mức 373, đánh dấu ngày thứ tám liên tiếp chất lượng không khí tại thủ đô ở mức rất kém (301-400) hoặc nghiêm trọng (401 trở lên).

Chỉ số chất lượng không khí trung bình (AQI) của tháng đã tăng lên 343, mức tồi tệ thứ hai trong tháng cùng kỳ kể từ năm 2015 trở đi, khi CPCB bắt đầu công bố các bản tin này. Chỉ có năm 2016 ghi nhận mức trung bình cao hơn, ở mức 366. Nếu so sánh từ năm 2018 trở đi, chất lượng không khí trong 18 ngày đầu tháng 12 năm nay là ô nhiễm nhất được ghi nhận.

Theo CPCB, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong khoảng 0-50 được coi là tốt, 51-100 là chấp nhận được, 101-200 là trung bình, 201-300 là kém, 301-400 là rất kém, và 401-500 là nghiêm trọng.

Trước tình trạng này, chính quyền New Delhi đã chỉ đạo các trường học chuyển sang dạy học hoàn toàn trực tuyến đối với học sinh đến hết lớp 5 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, Sở Giáo dục New Delhi đã cho phép các trường học hoạt động theo mô hình kết hợp, bao gồm việc dạy học trực tiếp và trực tuyến, đối với một số khối lớp. Theo phương án này, các trường vẫn mở cửa và việc tham gia các lớp học trực tuyến là tự nguyện, quyền lựa chọn thuộc về học sinh cùng cha mẹ hoặc người giám hộ.

Chỉ số chất lượng không khí AQI trung bình tại Ấn Độ theo từng năm

Tuy nhiên, do chất lượng không khí tiếp tục xấu đi, chính quyền hiện đã siết chặt quy định đối với trẻ nhỏ, yêu cầu các trường chuyển hoàn toàn sang hình thức học trực tuyến.

27 chuyến bay bị hủy, hơn 500 chuyến bị hoãn

Các chuyên gia cho biết gió yếu, độ ẩm cao trong không khí và mức độ ô nhiễm cao đã tạo ra một lớp sương mù dày đặc, duy trì tình trạng mờ ảo liên tục suốt cả ngày.

Theo các quan chức chính quyền quận, một lớp khói mù dày đặc bao phủ các đoạn đường chính, bao gồm đường Golf Course Road, khu vực xung quanh Cyber City, và trên các tuyến đường cao tốc Delhi-Gurugram-Jaipur (NH 48), Dwarka và Kundli-Manesar-Palwal.

Chẳng hạn, ngày hôm qua (18/12), Gurugram bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc khiến tầm nhìn giảm xuống chỉ còn 100m vào sáng sớm. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận trên khắp khu vực Delhi (NCR), ảnh hưởng đến hoạt động bay và tàu hỏa.

Một quan chức cấp cao của Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết: “Sương mù dày đặc dự kiến sẽ tiếp tục bao phủ khu vực này cho đến cuối tuần. Nhiệt độ dự kiến sẽ giảm hơn nữa với gió gần như lặng, không đủ sức làm tan các chất ô nhiễm”.

“Các chuyến bay bị ảnh hưởng, nhưng điều này không chỉ do tầm nhìn thấp ở đây mà còn trên toàn khu vực phía bắc. Tầm nhìn bằng không ở nhiều sân bay khác, vì vậy các chuyến bay cũng bị trì hoãn tại các sân bay khác. Một số chuyến bay cũng đã bị hủy trước đó”, một quan chức sân bay giấu tên cho biết.

Dữ liệu từ trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy hơn 500 chuyến bay bị hoãn, trong khi các quan chức sân bay xác nhận ít nhất 27 chuyến bay bị hủy. Điều này bao gồm 16 chuyến khởi hành và 11 chuyến đến, trong đó có các chuyến bay đến Chandigarh và Lucknow, nơi ghi nhận tầm nhìn bằng không.

Các quan chức cho biết tầm nhìn đã giảm xuống bằng không tại sân bay Hindon, sân bay Agra, sân bay Kanpur và sân bay Gorakhpur.

Sương mù dày đặc bao phủ New Delhi

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) phân loại sương mù là "mờ" khi tầm nhìn từ 500 đến 1000 mét, "trung bình" khi tầm nhìn từ 200 đến 500 mét, "dày" khi tầm nhìn từ 50 đến 200 mét, và "rất dày" khi tầm nhìn xuống dưới 50 mét.

Các quy định của Tổng cục Hàng không Dân dụng (DGCA) cho phép máy bay hạ cánh với tầm nhìn 50 mét, nhưng yêu cầu tầm nhìn tối thiểu 125 mét để cất cánh.

Các quan chức Đường sắt miền Bắc cho biết ít nhất 25 chuyến tàu thuộc khu vực Delhi đã bị chậm trễ. Một quan chức cho biết: “Thời gian chậm trễ dao động từ 30 phút đến 7 giờ”.

Cấm bếp than, củi để giảm ô nhiễm không khí

Trước tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài và ở mức nghiệm trọng trong thời gian qua, chính quyền thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 15/12 đã ban hành một loạt biện pháp quyết liệt nhằm cắt giảm phát thải và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Một trong những biện pháp đáng chú ý nhất là lệnh cấm sử dụng than đá và củi để nấu nướng tại các khách sạn, nhà hàng và quán ăn ngoài trời trên toàn thành phố. Quy định do Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Delhi (DPCC) ban hành, yêu cầu các cơ sở dịch vụ ăn uống chuyển sang sử dụng nhiên liệu sạch như khí gas hoặc điện, nhằm giảm lượng khí thải gây ô nhiễm trong giai đoạn cao điểm mùa đông.

Ngoài ra, chính quyền Delhi đã kích hoạt giai đoạn III và IV của Kế hoạch Ứng phó Cấp độ Ô nhiễm (GRAP) khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) liên tục vượt ngưỡng nguy hại, có thời điểm lên trên 450. Các biện pháp bao gồm hạn chế lưu thông đối với các phương tiện cũ không đạt tiêu chuẩn khí thải, tạm dừng hoạt động xây dựng và phá dỡ, yêu cầu các công sở, công ty trên địa bàn vận hành với 50% nhân sự làm việc từ xa. Các trường phổ thông áp dụng hình thức học tập kết hợp trực tuyến và trực tiếp. Mục tiêu là giảm phát thải từ giao thông và xây dựng – hai nguồn gây ô nhiễm chính tại thủ đô.

Ngoài ra, chính quyền cũng đẩy mạnh lắp đặt các điểm phun sương tại nhiều khu vực trong thành phố, đặc biệt ở các nút giao thông và khu công nghiệp, nhằm hạn chế bụi mịn và cải thiện chất lượng không khí.

Ô nhiễm không khí vốn là vấn đề mang tính chu kỳ tại Delhi và các vùng phụ cận, đặc biệt trong những tháng mùa đông. Tình trạng này được cho là hệ quả của nhiều yếu tố cộng hưởng, bao gồm khí thải từ các khu công nghiệp, khí thải từ phương tiện giao thông, nhiệt độ giảm kèm theo tốc độ gió thấp khiến các chất ô nhiễm khó khuếch tán, cùng với hoạt động đốt rơm rạ theo mùa tại các bang lân cận.

Theo số liệu do Chính phủ Ấn Độ cung cấp trước Quốc hội hồi đầu tháng này, hơn 200.000 trường hợp mắc các bệnh đường hô hấp cấp tính đã được ghi nhận tại 6 bệnh viện công ở New Delhi trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2024. Những con số này tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tác động lâu dài của ô nhiễm đối với sức khỏe cộng đồng, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp kiểm soát phát thải bền vững và hiệu quả hơn cho thủ đô Ấn Độ.