Thủ tướng Ấn Độ đích thân ra sân bay đón Tổng thống Putin

05-12-2025 - 12:34 PM | Tài chính quốc tế

Bộ Ngoại giao Nga công bố video Thủ tướng Modi trực tiếp đón ông Putin từ chân cầu thang máy bay khi chuyên cơ chở Tổng thống Nga đáp xuống New Delhi.

Thủ tướng Ấn Độ ra sân bay đón Tổng thống Putin (Nguồn: RT India)

Bộ Ngoại giao Nga công bố hình ảnh Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trực tiếp đón Tổng thống Vladimir Putin tại Thủ đô New Delhi tối 4/12, mở đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày của lãnh đạo Nga.

Thủ tướng Ấn Độ đích thân ra sân bay đón Tổng thống Putin- Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Căn cứ Không quân Palam ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 4/12/2025. (Ảnh: Sputnik/Grigory Sysoev/Pool qua Reuters)

Trong video được công bố, ông Modi bắt tay và ôm chào đón Tổng thống Putin. Không có phiên dịch hay trợ lý tháp tùng khi hai nhà lãnh đạo trao đổi ngắn trước khi cả hai rời sân bay trên cùng một xe.

Đây được cho là một cử chỉ ngoại giao hiếm thấy, thể hiện sự thân thiết giữa hai nhà lãnh đạo. Điện Kremlin cho biết việc ông Modi ra tận chân cầu thang máy bay là động thái bất ngờ, phía Nga cũng không được thông báo trước.

Ngay sau nghi thức tiếp đón, Thủ tướng Modi đăng bài trên X bằng tiếng Nga, bày tỏ “rất vui mừng chào đón người bạn của mình, Tổng thống Putin, tới Ấn Độ”.

Thủ tướng Ấn Độ đích thân ra sân bay đón Tổng thống Putin- Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trên cùng một xe trong lễ đón tại Căn cứ Không quân Palam ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 4/12/2025. (Ảnh: Sputnik/Grigory Sysoev/Pool qua Reuters.)

An ninh tại sân bay được thắt chặt với lực lượng Cảnh sát Delhi, Đơn vị Bảo vệ Đặc biệt (SPG) và đội ngũ an ninh. Tuyến đường nghênh đón được trang trí cờ Nga và bảng hiệu chào mừng, các hệ thống giám sát nâng cấp được triển khai khắp những khu vực trọng yếu của thủ đô.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với RT rằng Nga và Ấn Độ duy trì hợp tác ở nhiều lĩnh vực "nhạy cảm", chia sẻ công nghệ và sở hữu “quan hệ đối tác chiến lược đặc quyền”.

Tại New Delhi, hai nhà lãnh đạo sẽ đồng chủ trì Hội nghị Cấp cao thường niên Ấn Độ – Nga lần thứ 23, dự kiến ký hơn 10 thỏa thuận liên chính phủ và hơn 15 biên bản ghi nhớ thương mại. Các lĩnh vực trọng tâm được hai bên thảo luận gồm mở rộng thương mại, y tế, vận tải biển, nông nghiệp, kết nối và di chuyển lao động.

Hoạt động đầu tiên trong lịch trình của Tổng thống Putin tại Ấn Độ là bữa tối riêng với Thủ tướng Modi. Cuộc gặp được kỳ vọng đề cập toàn diện quan hệ “đối tác chiến lược đặc quyền”, từ quốc phòng, an ninh năng lượng, thương mại đến hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, đồng thời trao đổi về tình hình địa chính trị toàn cầu, diễn biến tại Á – Âu và Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Bữa tối này được xem là bước chuẩn bị cho cuộc hội đàm cấp cao chính thức vào ngày 5/12.

Nỗi day dứt của TT Putin khi không "đào kho báu" lớn nhất Nước Nga: "Giá như chúng ta làm nó từ 15 năm trước"

Theo Diễm Châu/VTCnews

VTCnews

Tổng thống Putin

