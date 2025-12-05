Malaysia 'đau đầu' vì thợ đào Bitcoin đánh cắp lượng điện lên tới 1,1 tỷ USD

Đôi khi, việc truy tìm lại diễn ra đơn giản hơn: Người dân gọi điện phàn nàn về tiếng chim kêu kỳ lạ, và cảnh sát phát hiện đây là âm thanh nhân tạo được dùng để che giấu tiếng “gầm rú” của máy móc sau những cánh cửa đóng kín.

Cùng nhau, các công cụ này tạo thành một mạng lưới giám sát lưu động, truy đuổi những băng nhóm đào Bitcoin bất hợp pháp.

Nhưng các băng nhóm này cũng rất cẩn thận. Họ chuyển địa điểm liên tục từ những cửa hàng bỏ không đến những ngôi nhà hoang vắng, lắp đặt tấm chắn để tránh máy dò nhiệt. Họ trang bị camera quan sát, hệ thống an ninh và dựng kính vỡ ở lối vào để ngăn chặn những vị khách không mời.

Trong 5 năm qua, Malaysia đã ghi nhận khoảng 14.000 “mỏ” đào tiền ảo bất hợp pháp. Theo Bộ Năng lượng nước này, việc các băng nhóm đào tiền ảo câu trộm điện đã gây thiệt hại khoảng 1,1 tỉ USD cho công ty năng lượng nhà nước Tenaga Nasional (TNB).

Và tình hình đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Tính đến đầu tháng 10, khi giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, chính quyền địa phương đã ghi nhận khoảng 3.000 vụ trộm cắp điện liên quan đến hoạt động đào tiền ảo.

Để ứng phó, ngày 19/11, Chính phủ Malaysia đã thành lập một ủy ban liên ngành với sự tham gia của Bộ Tài chính, Ngân hàng Negara Malaysia và TNB. Ủy ban này có trách nhiệm phối hợp trấn áp các mỏ khai thác tiền ảo bất hợp pháp.

Đào Bitcoin là một quá trình phức tạp. Dàn máy móc chuyên dụng sẽ thực hiện hàng nghìn tỷ phép tính mỗi giây để xác thực các giao dịch. Khi chúng hoạt động trơn tru, thợ đào Bitcoin sẽ kiếm được tiền.

Bloomberg gọi đây là “một ngành kinh doanh màu mỡ”. Tính trên toàn cầu, hoạt động khai thác Bitcoin tiêu thụ nhiều điện hơn tổng mức tiêu thụ điện ở Nam Phi hoặc Thái Lan.

Tại Malaysia, các thợ đào Bitcoin thường lựa chọn những địa điểm khác thường, ít ai ngờ đến. Một trong số đó là trung tâm thương mại ElementX, nhìn ra Eo biển Malacca. Đây là một khu phức hợp khổng lồ, bị bỏ hoang trong đại dịch COVID-19. Ngày nay, phần lớn khu vực này vẫn ngổn ngang như một công trường xây dựng.

Đầu năm 2022, ElementX đón những vị khách thuê bất ngờ: Thợ đào Bitcoin. Nhưng đến đầu năm 2025, các dàn máy đào Bitcoin biến mất sau khi một video TikTok về hoạt động này lan truyền rộng rãi.

Việc khai thác Bitcoin ở Malaysia là hợp pháp, miễn là các nhà khai thác có mua điện hợp pháp và đóng thuế.

Nhưng tại cuộc họp đầu tiên của ủy ban đặc biệt vào ngày 25/11, các thành viên đã tranh luận về việc có nên cấm hoàn toàn việc khai thác Bitcoin hay không.

Có quan điểm cho rằng, các mỏ đào Bitcoin và những người đứng đằng sau chúng cho thấy sự tham gia của các băng nhóm tội phạm có tổ chức.

“Rõ ràng là chúng được điều hành bởi một tổ chức tội phạm, bởi vì chúng rất dễ dàng di chuyển từ nơi này sang nơi khác”, một quan chức có tên Akmal nói. “Chúng thực sự có phương thức hoạt động bài bản”.