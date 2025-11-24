Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bitcoin có thể trở lại vùng 110.000 USD vào cuối năm?

24-11-2025 - 23:36 PM | Tài chính quốc tế

Bitcoin đã chứng kiến nhịp phục hồi nhẹ sau khi giảm sâu về quanh 80.000 USD, mức giảm khiến thị trường chao đảo chỉ trong thời gian ngắn.

Bitcoin có thể trở lại vùng 110.000 USD vào cuối năm?- Ảnh 1.

Sự sụt dốc từ đỉnh lịch sử 126.000 USD hồi tháng 10 đã khiến tâm lý nhà đầu tư dao động mạnh, song những tín hiệu mới từ chính sách tiền tệ Mỹ đang giúp thị trường phần nào ổn định lại.

Theo công cụ FedWatch của CME, kỳ vọng Fed cắt giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 12 đã tăng vọt lên 70% tính đến ngày 23/11, thay đổi rõ rệt so với mức chưa đến 40% chỉ một ngày trước đó. Sự dịch chuyển này được thúc đẩy bởi phát biểu của Chủ tịch Fed New York, ông John Williams, cho rằng lãi suất có thể được điều chỉnh về mức trung lập hơn mà không gây tổn hại đến thị trường lao động, đồng thời vẫn bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát 2%.

Nhiều chuyên gia đánh giá đợt giảm gần 40% của bitcoin trong hơn một tháng qua không xuất phát từ yếu tố nội tại, mà chủ yếu do các tác động bên ngoài như tin tức về thuế quan, đồng USD mạnh lên và các lệnh thanh lý bắt buộc trong thị trường sử dụng đòn bẩy cao. 

CEO Nicholas Roberts-Huntley nhận định đây là giai đoạn “rũ bỏ” cần thiết, giúp thị trường trở nên lành mạnh hơn. Ông dự báo bitcoin có thể hồi phục và dao động trong vùng 95.000 - 110.000 USD vào cuối năm, thậm chí có thể tăng mạnh nếu điều kiện vĩ mô thuận lợi.

Ở chiều thận trọng, ông Andreas Brekken cho rằng thị trường giá xuống thực chất đã bắt đầu từ cuối năm 2024, và chu kỳ tăng trưởng mới chỉ có thể xuất hiện vào quý I/2026. Tuy vậy, một số nhà phân tích lại kỳ vọng việc Fed kết thúc chương trình thắt chặt định lượng vào ngày 1/12 sẽ là cú hích quan trọng. 

Chuyên gia Robert Le cho rằng mức đỉnh vừa qua có thể chỉ là “điểm giữa” của chu kỳ và thị trường vẫn đang đánh giá thấp tiềm năng tăng trưởng của bitcoin trong giai đoạn hướng đến năm 2026.


Theo Đan Lê

VTV

