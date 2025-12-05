Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chủ nhân kho vàng trị giá hơn 300 tỷ USD nhận cảnh báo từ châu Âu

05-12-2025 - 07:39 AM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng Trung ương Italy hiện đang nắm giữ kho vàng hơn 2.400 tấn, lớn thứ 3 thế giới.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã thúc giục Italy rút lại đề xuất sửa đổi luật xác định dự trữ vàng của ngân hàng trung ương “thuộc về người dân Italy”.

Ngân hàng Trung ương Italy là tổ chức công quyền hoạt động độc lập với chính phủ, hiện nắm giữ kho vàng lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Đức. Kho vàng 2.452 tấn trị giá hơn 300 tỷ USD, tương đường 13% GDP của Italy.

Theo tài liệu công bố ngày 3/12, ECB cho biết đề đề xuất của Quốc hội Italy khẳng định rằng dự trữ vàng thuộc về “nhân dân Italy” có thể đe dọa nguyên tắc độc lập của NHTW Italy.

Đề xuất do các nghị sĩ thuộc đảng của Thủ tướng Giorgia Meloni đưa ra với mục tiêu tuyên bố vàng “thuộc về người dân”. Tuy nhiên, động thái phản đối từ ECB có thể khiến chính phủ phải rút lại kế hoạch, vốn được đệ trình như một phần sửa đổi ngân sách 2026.

Trong nhiều năm qua, các chính trị gia Italy thuộc nhiều đảng phái đã tìm cách làm rõ quyền sở hữu vàng dự trữ, thậm chí cân nhắc bán vàng để giảm nợ công hoặc hỗ trợ giảm thuế, chi tiêu công. Tuy nhiên, các đề xuất này đều vấp phải phản đối từ phía EU vì lo ngại can thiệp vào hoạt động của NHTW.

Trước đó, vào năm 2019, ECB từng cảnh báo rằng bất kỳ hành động can thiệp nào vào quyền tự chủ của ngân hàng trung ương, bao gồm việc quản lý dự trữ vàng, đều có thể vi phạm các hiệp ước của EU. Theo quy định của Hệ thống Ngân hàng Trung ương châu Âu, các ngân hàng trung ương không được nhận chỉ đạo từ chính phủ các nước thành viên hoặc các cơ quan EU.

NHTW Italy cho biết vàng có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay vốn, hoặc trong trường hợp khẩn cấp, có thể được bán để mua lại đồng nội tệ nhằm bảo vệ giá trị.

Đề xuất ban đầu của liên minh cầm quyền nêu rằng “dự trữ vàng, được quản lý và nắm giữ bởi NHTW Italy, thuộc về nhà nước, thay mặt nhân dân Italy.” Tuy nhiên, câu chữ liên quan đến “nhà nước” đã được rút bỏ trước khi trình lên quốc hội nhằm tránh phản ứng từ phía ECB.

ECB đưa ra cảnh báo trong bối cảnh các quốc gia châu Âu ngày càng lo ngại về chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến mức độ độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Reuters dẫn các nguồn tin cho biết rằng một số quan chức ngân hàng trung ương thậm chí còn cân nhắc việc gom dự trữ đô la và vàng bên ngoài Mỹ nếu Fed, có thể dưới ảnh hưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đóng thanh khoản khẩn cấp cho ECB.

Tham khảo: Reuters﻿

Đánh cắp 25 kg vàng, 50 kg bạc với tổng giá trị hơn 92 tỷ đồng, nhân viên tòa án bỏ trốn ra nước ngoài cùng vợ con

