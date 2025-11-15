Chuyện gì đang xảy ra với Bitcoin?

Làn sóng bán tháo tài sản rủi ro lan rộng do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất tại cuộc họp tháng 12 ngày một mờ nhạt.

Đà bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ hạ nhiệt nhẹ vào buổi chiều trước kỳ nghỉ cuối tuần. Tuy vậy, nhà đầu tư vẫn thận trọng chuẩn bị cho loạt dữ liệu kinh tế sắp được công bố vào tuần tới, khi khi chính phủ mở cửa trở lại sau kỷ lục 43 ngày đóng cửa.

Giám đốc giao dịch Juan Perez tại Monex USA ở Washington nói: “Bitcoin và tiền số nhìn chung thường đi cùng diễn biến tích cực của cổ phiếu, nên nó chưa trở thành một tài sản thay thế để phòng ngừa rủi ro ở các lĩnh vực khác”.

Ông nói thêm: “Nếu không có sự nhiệt tình với các tài sản rủi ro, tâm lý lo ngại dường như cũng lan sang Bitcoin và các đồng tiền số khác”.

Tài sản rủi ro chịu áp lực trong những ngày gần đây. Kỳ vọng Fed hạ lãi suất vào tháng tới giảm xuống khi ngày càng nhiều quan chức phát tín hiệu muốn trì hoãn nới lỏng.

Chủ tịch Fed Kansas City Jeffrey Schmid, thành viên có quyền biểu quyết tại Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), là quan chức mới nhất bày tỏ nghi ngờ về khả năng giảm lãi suất trong tháng 12. Ông lo ngại lạm phát “quá nóng”, vượt xa tác động hạn hẹp của thuế quan.

Thị trường hiện dự đoán khoảng 40% khả năng Fed giảm lãi suất vào tháng 12, thấp hơn nhiều so với xác suất khoảng 90% đầu tháng này và hơn 60% hồi đầu tuần.

Đầu giờ chiều thứ Sáu, đồng tiền số lớn nhất thế giới giảm 2,3% xuống 96.564 USD. Trước đó, giá Bitcoin có lúc rơi xuống 95.885,33 USD, mức thấp nhất từ ngày 7/5.

Ether - đồng tiền số lớn thứ hai - giảm xuống mức thấp nhất trong 10 ngày, sau đó dừng ở mức 3.175,22 USD.

Nhà sáng lập và Chủ tịch Rosenberg Research - Dave Rosenberg - nói rằng Bitcoin đang ở vùng thị trường giá xuống, vì đã giảm hơn 20% chỉ trong hơn một tháng. Ông cũng nhắc đến lượng rút vốn khổng lồ khỏi các quỹ ETF, riêng ngày thứ Năm lên tới 870 triệu USD.

Từ đỉnh ngày 7/10, vốn hóa thị trường tiền số đã giảm hơn 1.000 tỷ USD, tương đương 24%.

Theo các nhà phân tích, nhìn chung Bitcoin vẫn nghiêng về xu hướng giảm.

Công ty nghiên cứu Glassnode cho biết nhóm nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin dài hạn đã tăng cường chốt lời. CryptoQuant cho biết nhóm nhà đầu tư này đã bán 815.000 Bitcoin trong 30 ngày qua, mức cao kỷ lục từ tháng 1/2024.

Theo Reuters﻿