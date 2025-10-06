Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyện gì đang xảy ra ở thị trường Mỹ: Bitcoin phá đỉnh mọi thời đại, vàng chưa dừng tăng vì một xu hướng ‘rầm rộ’ trong giới đầu tư

06-10-2025 - 14:01 PM | Tài chính quốc tế

Dự đoán đồng USD tiếp tục mất giá, một xu hướng giao dịch ngày một trở nên phổ biến trong năm nay tại Mỹ.

Xu hướng nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn, hay còn gọi là “debasement trade”, bắt đầu xuất hiện nhiều trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11/2024. Xu hướng này có thể tiếp tục tăng lên khi chính phủ Mỹ đóng cửa.

Các nhà đầu tư đa dạng hoá danh mục ngoài các đồng tiền pháp định như USD. Bất kể chính phủ Mỹ đóng cửa bao lâu, việc đầu tư vào tài sản trú ẩn được các chuyên gia dự đoán có thể còn kéo dài vì nhiều nguyên nhân sâu xa. Đó là vấn đề lạm phát dai dẳng, những quyết sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương và tình trạng thâm hụt ngân sách.

Giám đốc danh mục cổ phiếu Matt Stucky tại Northwestern Mutual Wealth Management cho biết: “Hoạt động đầu tư vào tài sản trú ẩn tăng mạnh trong năm nay, vì vàng và bitcoin đều mang lại lợi suất ấn tượng. Lãi suất giảm và việc Fed trở lại quỹ đạo cắt giảm lãi suất dù lạm phát vẫn cao đã tạo thêm động lực cho xu hướng này”.

Ông Stucky nói thêm: “Tình trạng chính phủ đóng cửa lần này là một bằng chứng nữa cho sự bất ổn kéo dài trong hệ thống chính trị Mỹ. Chính sự rối loạn đó đã dẫn tới thâm hụt ngân sách liên bang vượt xa mức thông thường trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế. Cả hai đảng đều góp phần khiến thâm hụt và nợ công phình to qua nhiều thập kỷ. Và đó chính là động lực cho các giao dịch tài sản trú ẩn”.

Theo dữ liệu của nhóm chiến lược gia J.P. Morgan công bố tuần qua, giao dịch này đã tăng mạnh trong quý 3 khi nhà đầu tư cá nhân mua vào các quỹ ETF vàng và Bitcoin. Xu hướng bắt đầu bứt phá từ quý 4/2023. Dòng vốn vào quỹ ETF Bitcoin tăng mạnh sau khi ông Trump công bố áp thuế vào ngày 2/4 và kéo dài tới tháng 7. Dòng vốn vào quỹ ETF vàng tăng nhanh từ tháng 8, thu hẹp khoảng cách với ETF Bitcoin.

Chuyện gì đang xảy ra ở thị trường Mỹ: Bitcoin phá đỉnh mọi thời đại, vàng chưa dừng tăng vì một xu hướng ‘rầm rộ’ trong giới đầu tư- Ảnh 1.

Theo J.P. Morgan, các nhà đầu tư cá nhân đang dẫn đầu xu hướng này, nhưng các nhà đầu tư tổ chức cũng bắt đầu nhập cuộc, mua cả vàng và Bitcoin từ đầu năm 2024.

Cựu chiến lược gia trưởng Komal Sri-Kumar của TCW Group cho biết: “Hiện nay, nhà đầu tư không thể trú ẩn vào các đồng tiền vì tất cả đều đang bị mất giá, điều đó khiến vàng trở nên hấp dẫn. Ngoài ra, sức ép chính trị lên Fed có thể khiến lãi suất tại Mỹ giảm sâu, kéo theo lạm phát và lợi suất trái phiếu dài hạn tăng, nghĩa là nhà đầu tư có thể thua lỗ khi nắm giữ trái phiếu”.

Nhà quản lý quỹ kỳ cựu Jeff Muhlenkamp, Giám đốc công ty đầu tư Muhlenkamp & Co. tại Pennsylvania, nhận định các yếu tố thúc đẩy đầu tư vào tài sản trú ẩn “sẽ còn duy trì trong thời gian dài”.

Ông nói: “Chúng tôi theo dõi sát chi tiêu công của Mỹ so với GDP. Hiện nay, thâm hụt ngân sách ở mức 6% - 6,5% GDP. Với tỷ lệ cao và xu hướng xấu đi, chúng tôi bắt đầu lo ngại nợ công có thể trở thành vấn đề nghiêm trọng”.

Theo MarketWatch

bitcoin, vàng

