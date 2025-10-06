Warren Buffett vừa có nước cờ khiến thị trường không ngờ, mở hầu bao chi số tiền lớn nhất 3 năm: Thương vụ lớn cuối cùng trên ghế CEO?

Tập đoàn Berkshire Hathaway vừa đạt thỏa thuận chi 9,7 tỷ USD tiền mặt để mua OxyChem, mảng kinh doanh hóa chất của Occidental Petroleum.

Đây là thương vụ lớn nhất của Berkshire kể từ khi chi 11,6 tỷ USD mua lại công ty bảo hiểm Alleghany vào năm 2022. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải “con voi” mà Warren Buffett từng mong muốn, tức một thương vụ đủ lớn để làm giảm đáng kể khối tiền mặt khoảng 340 tỷ USD của tập đoàn tính đến cuối tháng 6.

Thỏa thuận này tiếp tục củng cố mối quan hệ vốn đã khăng khít giữa hai bên. Berkshire hiện là cổ đông lớn nhất của Occidental, nắm gần 27% cổ phần, trị giá khoảng 11,9 tỷ USD.

Ngoài ra, Occidental đang trả cổ tức 8% cho hơn 8 tỷ USD cổ phiếu ưu đãi do Berkshire nắm giữ, thực chất là khoản hỗ trợ tài chính giúp Occidental thâu tóm Anadarko Petroleum vào năm 2019.

Theo thỏa thuận đó, Berkshire còn nắm quyền mua gần 84 triệu cổ phiếu phổ thông của Occidental với giá chưa tới 60 USD/cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với mức giá hiện tại chỉ chưa đến 45 USD.

Dù vậy, Warren Buffett từng nói với cổ đông hai năm trước rằng Berkshire sẽ không tìm cách mua lại toàn bộ Occidental.

Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trên CNBC sáng ngày công bố thương vụ, CEO Vicki Hollub của Occidental cho biết công ty sẽ dùng 6,5 tỷ USD từ thương vụ bán OxyChem để trả nợ. Qua đó, tổng nợ sẽ giảm xuống dưới mức 15 tỷ USD mà Occidental đề ra sau khi chi 12 tỷ USD mua nhà sản xuất dầu CrownRock ở lưu vực Permian hồi cuối năm 2023.

Bà Hollub nói: “Giờ đây, chúng tôi có thể khởi động lại chương trình cải thiện bảng cân đối kế toán. Và đây chính là bước tiến lớn cuối cùng. Từ nay, chúng tôi có thể tăng tốc tạo giá trị cho cổ đông với tốc độ nhanh hơn nhiều”.

Tuy nhiên, Phố Wall không lạc quan như bà Hollub.

Cổ phiếu Occidental Petroleum giảm tới 8,1% trong ngày công bố thương vụ hôm thứ Năm, sau đó hồi phục nhẹ nhưng vẫn kết tuần ở mức giảm 5,5%.

Tạp chí Barron’s nhận định thẳng thắn rằng Warren Buffett ghi điểm, còn CEO Hollub thất thế.

Barron’s cho rằng mức giá mua “có thể là món hời vì lợi nhuận ngành hóa chất năm nay đang ở mức thấp” và được kỳ vọng sẽ phục hồi trong thời gian tới. Trong khi đó, Occidental sẽ mất đi mảng hóa chất vốn giúp công ty khác biệt so với các đối thủ trong ngành năng lượng. Công ty cũng sẽ phải chịu khoản thuế 1,7 tỷ USD, điều lẽ ra có thể tránh được nếu Berkshire dùng cổ phiếu ưu đãi của mình để thanh toán.

Điều đó đồng nghĩa Occidental sẽ tiếp tục trả cho Berkshire hơn 600 triệu USD cổ tức mỗi năm cho đến khi các cổ phiếu ưu đãi này được mua lại vào năm 2029.

Mặt khác, Tạp chí Fortune nhấn mạnh lợi ích của Occidental khi giảm được gánh nặng nợ. Nhà phân tích Doug Leggate thuộc Wolfe Research nhận định thương vụ này là “một chiến thắng kép cho Berkshire, vì nó cũng giúp ích cho công ty mà họ đang nắm khoảng 30% cổ phần. Đây là bước đi hoàn toàn hợp lý, có lợi cho cả hai bên và không mang ý đồ xấu nào”.

Ông Greg Abel

Đó cũng là cách Phó Chủ tịch Berkshire Greg Abel lý giải trong thông cáo báo chí về thương vụ. Điều đáng chú ý là ông không hề nhắc đến tên Buffett.

Ông nói: “Chúng tôi đánh giá cao bà Vicki và đội ngũ Occidental vì cam kết duy trì sự ổn định tài chính dài hạn, thể hiện qua kế hoạch dùng nguồn tiền thu được để củng cố bảng cân đối kế toán của công ty”.

Theo CNBC