Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quan chức Fed lên tiếng: Không thể cắt giảm lãi suất hàng loạt rồi chờ lạm phát tự giảm, NHTW rơi vào thế khó

05-10-2025 - 10:10 AM | Tài chính quốc tế

Quan chức Fed lên tiếng: Không thể cắt giảm lãi suất hàng loạt rồi chờ lạm phát tự giảm, NHTW rơi vào thế khó

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, tỏ ra thận trọng trước dự định cắt giảm lãi suất hàng loạt khi mà lạm phát vẫn trên mục tiêu 2% của Fed.

Phát biểu mới nhất của Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago phản ánh quan ngại chung của nhiều quan chức Fed khác về xu hướng lạm phát dai dẳng trong lĩnh vực dịch vụ.

Phát biểu trên kênh CNBC, ông Goolsbee cho rằng Fed đang rơi vào “tình thế khó xử” khi các số liệu gần đây cho thấy lạm phát dịch vụ tăng trở lại, trong khi tốc độ tạo việc làm có dấu hiệu chững lại.

Ông nói: “Cả hai vấn đề trong nhiệm vụ kép của Fed đều đang suy yếu cùng lúc. Nếu lạm phát chỉ mang tính tạm thời, tôi dùng từ ‘tạm thời’ với chút lo ngại, thì trọng tâm chính sách sẽ nghiêng về phía việc làm. Nhưng hiện nay, chúng ta đang thấy lạm phát tăng trở lại, đặc biệt là lạm phát dịch vụ, vốn khó có thể quy cho tác động từ thuế quan. Vì thế, tôi khá dè dặt trước việc cắt giảm lãi suất quá sớm và trông chờ lạm phát tự giảm”.

Quan chức Fed lên tiếng: Không thể cắt giảm lãi suất hàng loạt rồi chờ lạm phát tự giảm, NHTW rơi vào thế khó- Ảnh 1.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chi nhánh Chicago - ông Austan Goolsbee

Tháng trước, Fed đã hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm xuống phạm vi 4,00% - 4,25%. Thị trường hiện kỳ vọng sẽ có thêm hai lần cắt giảm tương tự trong hai cuộc họp cuối năm nay.

Tuy nhiên, giống như ông Goolsbee, nhiều Chủ tịch Fed khu vực khác cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ lạm phát kéo dài và tỏ ra thận trọng trước kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh tay.

Phát biểu của ông Goolsbee diễn ra đúng thời điểm Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) lẽ ra phải công bố báo cáo việc làm hàng tháng. Tuy nhiên, việc công bố đã bị tạm hoãn do chính phủ liên bang đóng cửa từ ngày 2/10. Trong thời gian này, mọi báo cáo kinh tế quan trọng của BLS, Cục Phân tích Kinh tế (BEA) và Cục Điều tra Dân số (Census Bureau) đều bị ngừng phát hành.

Tăng trưởng việc làm tại Mỹ đã chậm lại trong năm nay, phần lớn do chính sách siết chặt nhập cư của Tổng thống Donald Trump khiến lực lượng lao động không thể mở rộng. Dù vậy, hiện chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy tình trạng sa thải hàng loạt. Tỷ lệ thất nghiệp có tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp lịch sử.

Mô hình dự báo mới của Fed Chicago, công bố hôm 3/10, ước tính tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 nhiều khả năng giữ nguyên ở mức 4,3%.

“Đến thời điểm hiện tại, thị trường lao động vẫn tương đối ổn định, theo đánh giá của tôi”, ông Goolsbee nhận định.

Theo Reuters

Dữ liệu việc làm ‘biến mất’ ngày trước thềm công bố, Fed đối diện tình thế ‘khó chồng khó’: Khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất đến đâu?

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

Sự kiện: Chuyện của FED

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 trong 2 món quà siêu 'khủng' do Trung Quốc tặng Campuchia đã hoàn thành, đích thân quan chức cấp cao của Phnom Penh kiểm tra

1 trong 2 món quà siêu 'khủng' do Trung Quốc tặng Campuchia đã hoàn thành, đích thân quan chức cấp cao của Phnom Penh kiểm tra Nổi bật

Mỹ đánh thuế 100% mặt hàng xuất khẩu chủ lực của một quốc gia BRICS, thị trường lập tức rung chuyển, cổ phiếu liên quan sụt giảm mạnh

Mỹ đánh thuế 100% mặt hàng xuất khẩu chủ lực của một quốc gia BRICS, thị trường lập tức rung chuyển, cổ phiếu liên quan sụt giảm mạnh Nổi bật

Phát minh đột phá của Mỹ có thể khiến "gã khổng lồ đất hiếm" dè chừng

Phát minh đột phá của Mỹ có thể khiến "gã khổng lồ đất hiếm" dè chừng

10:03 , 05/10/2025
Máy xúc tìm thấy kho tiền trị giá 1 triệu USD

Máy xúc tìm thấy kho tiền trị giá 1 triệu USD

09:40 , 05/10/2025
Bão Matmo tăng tốc, Trung Quốc cảnh báo đỏ lần đầu tiên trong năm

Bão Matmo tăng tốc, Trung Quốc cảnh báo đỏ lần đầu tiên trong năm

09:20 , 05/10/2025
Trung Quốc: Màn trình diễn mãn nhãn trở thành "thảm họa”, khán giả kêu cứu vì bị vật thể lạ rơi xuống đầu

Trung Quốc: Màn trình diễn mãn nhãn trở thành "thảm họa”, khán giả kêu cứu vì bị vật thể lạ rơi xuống đầu

08:58 , 05/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên