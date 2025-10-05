Quan chức Fed lên tiếng: Không thể cắt giảm lãi suất hàng loạt rồi chờ lạm phát tự giảm, NHTW rơi vào thế khó

Phát biểu mới nhất của Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago phản ánh quan ngại chung của nhiều quan chức Fed khác về xu hướng lạm phát dai dẳng trong lĩnh vực dịch vụ.

Phát biểu trên kênh CNBC, ông Goolsbee cho rằng Fed đang rơi vào “tình thế khó xử” khi các số liệu gần đây cho thấy lạm phát dịch vụ tăng trở lại, trong khi tốc độ tạo việc làm có dấu hiệu chững lại.

Ông nói: “Cả hai vấn đề trong nhiệm vụ kép của Fed đều đang suy yếu cùng lúc. Nếu lạm phát chỉ mang tính tạm thời, tôi dùng từ ‘tạm thời’ với chút lo ngại, thì trọng tâm chính sách sẽ nghiêng về phía việc làm. Nhưng hiện nay, chúng ta đang thấy lạm phát tăng trở lại, đặc biệt là lạm phát dịch vụ, vốn khó có thể quy cho tác động từ thuế quan. Vì thế, tôi khá dè dặt trước việc cắt giảm lãi suất quá sớm và trông chờ lạm phát tự giảm”.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chi nhánh Chicago - ông Austan Goolsbee

Tháng trước, Fed đã hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm xuống phạm vi 4,00% - 4,25%. Thị trường hiện kỳ vọng sẽ có thêm hai lần cắt giảm tương tự trong hai cuộc họp cuối năm nay.

Tuy nhiên, giống như ông Goolsbee, nhiều Chủ tịch Fed khu vực khác cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ lạm phát kéo dài và tỏ ra thận trọng trước kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh tay.

Phát biểu của ông Goolsbee diễn ra đúng thời điểm Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) lẽ ra phải công bố báo cáo việc làm hàng tháng. Tuy nhiên, việc công bố đã bị tạm hoãn do chính phủ liên bang đóng cửa từ ngày 2/10. Trong thời gian này, mọi báo cáo kinh tế quan trọng của BLS, Cục Phân tích Kinh tế (BEA) và Cục Điều tra Dân số (Census Bureau) đều bị ngừng phát hành.

Tăng trưởng việc làm tại Mỹ đã chậm lại trong năm nay, phần lớn do chính sách siết chặt nhập cư của Tổng thống Donald Trump khiến lực lượng lao động không thể mở rộng. Dù vậy, hiện chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy tình trạng sa thải hàng loạt. Tỷ lệ thất nghiệp có tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp lịch sử.

Mô hình dự báo mới của Fed Chicago, công bố hôm 3/10, ước tính tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 nhiều khả năng giữ nguyên ở mức 4,3%.

“Đến thời điểm hiện tại, thị trường lao động vẫn tương đối ổn định, theo đánh giá của tôi”, ông Goolsbee nhận định.

Theo Reuters