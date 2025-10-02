Kinh tế Mỹ bất ngờ 'mất' 32.000 việc làm chỉ trong 1 tháng: Mối lo ngại của Fed ngày càng phình to, khả năng tiếp tục hạ lãi suất lại tăng

Thị trường lao động Mỹ vừa đón nhận một tín hiệu tiêu cực khi khu vực tư nhân bất ngờ "mất" 32.000 việc làm trong tháng 9, theo báo cáo mới nhất từ công ty xử lý bảng lương ADP.

Con số này đánh dấu sự suy giảm mạnh so với mức điều chỉnh giảm chỉ 3.000 việc làm của tháng 8. Trái với dự báo của các chuyên gia kinh tế được The Wall Street Journal khảo sát, vốn kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ tạo thêm khoảng 45.000 việc làm mới trong tháng vừa qua, kết quả thực tế cho thấy sự suy yếu rõ rệt của thị trường lao động.

Thông thường, báo cáo việc làm hàng tháng từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) mới là nguồn dữ liệu chính thức và được theo dõi sát sao. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa, báo cáo của ADP lại thu hút sự chú ý đặc biệt vì có thể là nguồn thông tin thay thế tạm thời. Dữ liệu của ADP được tổng hợp từ hơn 26 triệu lao động trong khu vực tư nhân sử dụng dịch vụ của họ, đại diện cho một phần lớn lực lượng lao động Mỹ.

Một trong những điểm đáng chú ý trong báo cáo là tình trạng việc làm sụt giảm mạnh mẽ ở lĩnh vực giải trí và khách sạn, mất tới 19.000 việc làm. Ngành này từng là động lực phục hồi sau đại dịch. Diễn biến tiêu cực cho thấy niềm tin tiêu dùng có thể đang suy yếu. Tất cả những diễn biến này làm tăng nguy cơ suy giảm kinh tế, dù tỷ lệ thất nghiệp trên giấy tờ vẫn tương đối ổn định.﻿

Ngược lại, giáo dục và y tế lại là điểm sáng hiếm hoi khi tăng thêm tổng cộng 33.000 việc làm.

Một xu hướng nổi bật khác là sự phân hóa ngày càng rõ rệt giữa các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. Những cơ sở có dưới 50 nhân viên đã cắt giảm 40.000 việc làm, trong khi các doanh nghiệp lớn với từ 500 nhân viên trở lên lại tuyển thêm 33.000 người. Điều này phản ánh sức chống chịu kém hơn của các doanh nghiệp nhỏ trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Trước đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất ngắn hạn thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng trước và cho biết có thể sẽ tiếp tục cắt giảm trong tương lai gần do tình trạng tuyển dụng yếu.

Nhà kinh tế Aditya Bhave từ Bank of America nhận định rằng thị trường lao động Mỹ đang trở nên "mong manh hơn bao giờ hết".

Đối với Fed, báo cáo của ADP có thể củng cố thêm lập luận rằng chính sách tiền tệ hiện tại đang quá thắt chặt so với sức chịu đựng của nền kinh tế. Trong bối cảnh lạm phát đang có dấu hiệu hạ nhiệt và thị trường lao động yếu hơn, nhiều chuyên gia kỳ vọng Fed sẽ sớm hành động để hỗ trợ tăng trưởng, thông qua việc hạ lãi suất thêm 1 hoặc 2 lần nữa trước khi kết thúc năm 2025.﻿

Giới phân tích dự báo báo cáo việc làm chính thức của BLS trong tháng 9, nếu được công bố, sẽ ghi nhận mức tăng khoảng 51.000 việc làm mới bao gồm cả khu vực công và tư. Tuy nhiên, với kết quả gây bất ngờ từ ADP, nhiều khả năng con số thực tế sẽ kém lạc quan hơn kỳ vọng.

Tham khảo WSJ﻿