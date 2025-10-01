Campuchia 'trúng đậm' nhờ nguồn vốn tỷ đô từ Trung Quốc: Cầu đường bứt tốc, nông nghiệp 'bùng nổ'

Tờ Khmer Times ngày 1/10 đưa tin, việc Trung Quốc ngày càng đầu tư nhiều hơn vào Campuchia, đặc biệt là trong nông nghiệp và cơ sở hạ tầng, đang tạo ra những lợi ích kinh tế đáng kể cho cả hai nước bằng cách nâng cao năng suất trong nước, hiện đại hóa các ngành công nghiệp địa phương, mở rộng cơ hội thương mại khu vực và tạo triển vọng tăng trưởng kinh doanh dài hạn trong các lĩnh vực quan trọng.

Campuchia và Trung Quốc đã ký 37 văn kiện hợp tác vào ngày 17/4/2025, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhân chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của ông Tập tới Campuchia. Ảnh: STPM

Đầu tư Trung Quốc chiếm 52,82%

Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) báo cáo rằng vương quốc này đã thu hút 7,2 tỷ USD đầu tư vào tài sản cố định trong 8 tháng đầu năm 2025, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó các nhà đầu tư Trung Quốc chiếm 52,82%.

Dòng vốn đầu tư này của Trung Quốc bao gồm nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, khu công nghiệp, năng lượng, hậu cần và bất động sản, thể hiện sự đa dạng trong hợp tác song phương, thúc đẩy hội nhập khu vực, hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh và thúc đẩy hiện đại hóa và phát triển bền vững lâu dài cho cơ sở hạ tầng kinh tế của Campuchia.

Những nỗ lực ngoại giao của Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Uông Văn Bân - được bổ nhiệm vào tháng 7 năm ngoái - đã củng cố các kênh đầu tư song phương, tạo điều kiện hợp tác chặt chẽ hơn giữa các công ty Trung Quốc và các ngành công nghiệp Campuchia, và hỗ trợ các diễn đàn, phái đoàn và thảo luận chính sách để hợp lý hóa các hoạt động kinh doanh xuyên biên giới.

Theo Khmer Times, một ví dụ điển hình về đầu tư cơ sở hạ tầng của Trung Quốc là Cầu hữu nghị Mekong Kratie Campuchia - Trung Quốc, được mở cửa tạm thời từ ngày 8 đến ngày 28/9, mang lại lợi ích sớm cho cộng đồng địa phương, trong khi quá trình xây dựng vẫn đang tiếp tục để đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn của dự án.

Cầu hữu nghị Mekong Kratie Campuchia - Trung Quốc đã hoàn thành 98,13%, trong khi toàn bộ dự án, bao gồm cả các tuyến đường kết nối, đã đạt tiến độ 87,13%.

Việc đưa toàn bộ cây cầu vào hoạt động dự kiến sẽ tăng cường đáng kể khả năng kết nối khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy thương mại, kích cầu du lịch, cải thiện hậu cần và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho các nhà sản xuất nông nghiệp Campuchia và các doanh nghiệp địa phương đang tìm kiếm khả năng cạnh tranh quốc tế mạnh mẽ hơn.

Cầu Hữu nghị Mekong Kratie Campuchia - Trung Quốc, một dự án trị giá 114 triệu USD do hai nước cùng đầu tư. Ảnh: MPWT

Tạo ra lợi ích chung

Trả lời phỏng vấn Khmer Times, Lor Vichet - Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Campuchia-Trung Quốc (CCCA) - cho biết đầu tư của Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng và nông nghiệp là một chu kỳ phát triển song song tạo ra lợi ích chung cho cả hai nước.

Ông Vichet giải thích rằng các phương pháp canh tác hiện đại của Trung Quốc mang lại năng suất cao hơn so với các phương pháp truyền thống của Campuchia, trong khi đường sá và cầu mới giúp giảm thời gian và chi phí vận chuyển.

“Khi nông dân dễ dàng tiếp cận thị trường nước ngoài hơn, các nhà sản xuất Campuchia sẽ được hưởng lợi từ lợi nhuận được cải thiện, trong khi các nhà đầu tư Trung Quốc đảm bảo chuỗi cung ứng đáng tin cậy và hiệu quả hơn”, ông nói.

Khi được hỏi về vai trò của CCCA trong việc thúc đẩy sự hợp tác này, ông Vichet cho biết hiệp hội này hoạt động để thiết lập một cộng đồng cho phép các nhà đầu tư Trung Quốc kết nối trực tiếp với các nhà sản xuất Campuchia.

“Đồng thời, CCCA hỗ trợ các sản phẩm Campuchia bằng cách đảm bảo dán nhãn đúng quy định, chứng nhận xuất xứ và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Những biện pháp này không chỉ mở rộng tiềm năng xuất khẩu của Campuchia mà còn cung cấp cho thị trường Trung Quốc những hàng hóa đáng tin cậy và cạnh tranh”, ông lưu ý.

Ông Vichet nhấn mạnh rằng hầu hết nông dân Campuchia vẫn hoạt động sản xuất theo dạng cá thể hoặc hộ gia đình, điều này làm giảm khả năng đàm phán về giá cả của họ, đặc biệt là trong mùa thu hoạch cao điểm. Ông cho biết, hợp tác chặt chẽ hơn sẽ giúp nông dân Campuchia có được mức giá công bằng hơn, đồng thời mang lại cho các doanh nghiệp Trung Quốc nguồn cung ứng sản phẩm chất lượng ổn định và lâu dài.

Về cơ sở hạ tầng, ông nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của mạng lưới đường sắt, lưu ý rằng mặc dù đường bộ và cầu của Campuchia đã được mở rộng nhanh chóng trong những năm gần đây, nhưng hệ thống đường sắt của vương quốc này vẫn còn chậm phát triển, hạn chế khả năng vận chuyển hàng rời hiệu quả và khả năng cạnh tranh lâu dài.

Ông Vichet cho biết thêm: “Đường sắt đóng vai trò thiết yếu đối với vận tải quy mô lớn, và với công nghệ tiên tiến, chuyên môn đã được chứng minh cùng năng lực xây dựng mạng lưới đường sắt nhanh chóng của Trung Quốc, cả hai quốc gia đều có thể cùng có lợi thông qua kết nối nhanh hơn, chi phí hậu cần thấp hơn và mở rộng cơ hội thương mại trong khu vực”.