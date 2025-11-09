Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quan chức Fed duy nhất yêu cầu cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm, liên tục phát biểu về nền kinh tế: NHTW và Phố Wall liệu có bị thuyết phục?

09-11-2025 - 20:30 PM | Tài chính quốc tế

Quan chức Fed duy nhất yêu cầu cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm, liên tục phát biểu về nền kinh tế: NHTW và Phố Wall liệu có bị thuyết phục?

Quan chức mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang đưa ra một góc nhìn khác thường về kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, quan điểm này không dễ thuyết phục các nhà hoạch định chính sách.

Tháng 9, Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm ông Stephen Miran, một trong các cố vấn kinh tế hàng đầu của ông, tạm thời đảm nhiệm ghế trống trong Hội đồng Thống đốc Fed. Đến nay, ông Miran đã tham dự hai cuộc họp của Fed và đều bỏ phiếu khác với đa số thành viên.

Tại cuộc họp tháng 10, ông Miran phản đối quyết định giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Fed. Ông ủng hộ mức cắt giảm 0,5 điểm phần trăm. Ông cũng có quan điểm tương tự trong cuộc họp tháng 9.

Trong tháng đầu tiên trên cương vị thống đốc, ông Miran phát biểu công khai về kinh tế Mỹ tại hơn 12 sự kiện và trả lời nhiều cuộc phỏng vấn truyền thông. Các quan chức Fed thường chỉ tham gia vài cuộc trong tháng đầu.

Giống Tổng thống Trump, ông Miran liên tục kêu gọi cắt giảm lãi suất mạnh tay. Cơ sở chính cho quan điểm cắt giảm lãi suất của Thống đốc Miran dựa trên đánh giá của ông về các chính sách kinh tế sâu rộng của ông Trump và kỳ vọng rằng thuế quan sẽ không gây lạm phát.

Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi nhậm chức, ông Miran giải thích cách các chính sách của ông Trump có thể khiến “lãi suất trung lập” giảm xuống. Đây là mức lãi suất không kích thích cũng không kìm hãm nền kinh tế.

Theo ông, Fed cần phải điều chỉnh mạnh để đưa lãi suất về mức trung lập và thời gian là yếu tố then chốt.

Ông nói với New York Times trong cuộc phỏng vấn đăng ngày 1/11: “Nếu duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu như vậy, rủi ro là chính sách tiền tệ sẽ tự tạo ra suy thoái. Tôi thấy không có lý do gì phải chấp nhận rủi ro đó”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục bởi các quan điểm của ông Miran.

Nhà kinh tế trưởng David Seif tại Nomura nhận định: “Chỉ thời gian mới trả lời được ông ấy đúng hay sai”.

Trong khi đó, Cựu Bộ trưởng Tài chính Larry Summers chỉ trích bài phát biểu ra mắt của ông Miran: “Tôi không nhớ còn có bài phát biểu nào được trình bày tại Câu lạc bộ Kinh tế New York hoặc bởi một thống đốc Fed lại có phân tích thiếu chặt chẽ hơn thế. Nếu đây là lập luận tốt nhất cho việc giảm lãi suất mạnh mà Tổng thống Trump kêu gọi, thì lập luận đó còn yếu hơn những gì tôi nghĩ”.

Một số nhà kinh tế Phố Wall cũng không mấy ấn tượng.

Nhà kinh tế trưởng Michael Feroli tại JPMorgan viết trong báo cáo gửi khách hàng cuối tháng 9: “Chúng tôi cho rằng một số lập luận của ông ấy đáng ngại, số khác chưa đầy đủ và hầu như không lập luận nào thuyết phục”.

Quan điểm khác biệt của ông Miran cũng không tạo được đồng thuận trong Ủy ban hoạch định lãi suất của Fed.

Giống các thành viên được ông Trump bổ nhiệm như Thống đốc Christopher Waller và Michelle Bowman, ông Miran cho rằng thị trường lao động có nguy cơ xấu đi nghiêm trọng.

Tuy nhiên, cả Thống đốc Waller và Bowman đều chưa bỏ phiếu cho mức giảm 0,5 điểm phần trăm. Họ cũng cho rằng lãi suất trung lập không thấp hơn mức được chấp nhận rộng rãi hiện nay.

Theo CNN

Nắm trong tay loạt khoáng sản chiến lược, BRICS đối đầu Mỹ và phương Tây trên "mặt trận mới": Tạo ra một trật tự tài nguyên công bằng hơn?

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

Sự kiện: Chuyện của FED

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thần tốc xây hơn 32.000 km đường sắt cao tốc trong 10 năm, gấp chục lần Shinkansen của Nhật Bản, Trung Quốc gánh khoản nợ cực 'khủng'

Thần tốc xây hơn 32.000 km đường sắt cao tốc trong 10 năm, gấp chục lần Shinkansen của Nhật Bản, Trung Quốc gánh khoản nợ cực 'khủng' Nổi bật

'Mất' dữ liệu ngay trước thềm cuộc họp chính sách, Fed làm gì để đưa ra quyết định hạ lãi suất?

'Mất' dữ liệu ngay trước thềm cuộc họp chính sách, Fed làm gì để đưa ra quyết định hạ lãi suất? Nổi bật

Brussels cảnh báo EU sẽ chịu thiệt hại nếu không khai thác tài sản đóng băng

Brussels cảnh báo EU sẽ chịu thiệt hại nếu không khai thác tài sản đóng băng

20:05 , 09/11/2025
Trung Quốc có động thái mới với Mỹ

Trung Quốc có động thái mới với Mỹ

19:45 , 09/11/2025
Động đất mạnh, Nhật Bản cảnh báo sóng thần

Động đất mạnh, Nhật Bản cảnh báo sóng thần

19:35 , 09/11/2025
Đám cưới kiểu mới ở Trung Quốc: Trong quán bar, ga tàu và giữa đỉnh núi tuyết

Đám cưới kiểu mới ở Trung Quốc: Trong quán bar, ga tàu và giữa đỉnh núi tuyết

18:44 , 09/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên