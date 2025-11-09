Quan chức Fed duy nhất yêu cầu cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm, liên tục phát biểu về nền kinh tế: NHTW và Phố Wall liệu có bị thuyết phục?

Tháng 9, Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm ông Stephen Miran, một trong các cố vấn kinh tế hàng đầu của ông, tạm thời đảm nhiệm ghế trống trong Hội đồng Thống đốc Fed. Đến nay, ông Miran đã tham dự hai cuộc họp của Fed và đều bỏ phiếu khác với đa số thành viên.

Tại cuộc họp tháng 10, ông Miran phản đối quyết định giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Fed. Ông ủng hộ mức cắt giảm 0,5 điểm phần trăm. Ông cũng có quan điểm tương tự trong cuộc họp tháng 9.

Trong tháng đầu tiên trên cương vị thống đốc, ông Miran phát biểu công khai về kinh tế Mỹ tại hơn 12 sự kiện và trả lời nhiều cuộc phỏng vấn truyền thông. Các quan chức Fed thường chỉ tham gia vài cuộc trong tháng đầu.

Giống Tổng thống Trump, ông Miran liên tục kêu gọi cắt giảm lãi suất mạnh tay. Cơ sở chính cho quan điểm cắt giảm lãi suất của Thống đốc Miran dựa trên đánh giá của ông về các chính sách kinh tế sâu rộng của ông Trump và kỳ vọng rằng thuế quan sẽ không gây lạm phát.

Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi nhậm chức, ông Miran giải thích cách các chính sách của ông Trump có thể khiến “lãi suất trung lập” giảm xuống. Đây là mức lãi suất không kích thích cũng không kìm hãm nền kinh tế.

Theo ông, Fed cần phải điều chỉnh mạnh để đưa lãi suất về mức trung lập và thời gian là yếu tố then chốt.

Ông nói với New York Times trong cuộc phỏng vấn đăng ngày 1/11: “Nếu duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu như vậy, rủi ro là chính sách tiền tệ sẽ tự tạo ra suy thoái. Tôi thấy không có lý do gì phải chấp nhận rủi ro đó”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục bởi các quan điểm của ông Miran.

Nhà kinh tế trưởng David Seif tại Nomura nhận định: “Chỉ thời gian mới trả lời được ông ấy đúng hay sai”.

Trong khi đó, Cựu Bộ trưởng Tài chính Larry Summers chỉ trích bài phát biểu ra mắt của ông Miran: “Tôi không nhớ còn có bài phát biểu nào được trình bày tại Câu lạc bộ Kinh tế New York hoặc bởi một thống đốc Fed lại có phân tích thiếu chặt chẽ hơn thế. Nếu đây là lập luận tốt nhất cho việc giảm lãi suất mạnh mà Tổng thống Trump kêu gọi, thì lập luận đó còn yếu hơn những gì tôi nghĩ”.

Một số nhà kinh tế Phố Wall cũng không mấy ấn tượng.

Nhà kinh tế trưởng Michael Feroli tại JPMorgan viết trong báo cáo gửi khách hàng cuối tháng 9: “Chúng tôi cho rằng một số lập luận của ông ấy đáng ngại, số khác chưa đầy đủ và hầu như không lập luận nào thuyết phục”.

Quan điểm khác biệt của ông Miran cũng không tạo được đồng thuận trong Ủy ban hoạch định lãi suất của Fed.

Giống các thành viên được ông Trump bổ nhiệm như Thống đốc Christopher Waller và Michelle Bowman, ông Miran cho rằng thị trường lao động có nguy cơ xấu đi nghiêm trọng.

Tuy nhiên, cả Thống đốc Waller và Bowman đều chưa bỏ phiếu cho mức giảm 0,5 điểm phần trăm. Họ cũng cho rằng lãi suất trung lập không thấp hơn mức được chấp nhận rộng rãi hiện nay.

Theo CNN