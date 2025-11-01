Hàng loạt quan chức Fed lên tiếng cảnh báo lạm phát: 'Cắt giảm lãi suất đến đây là đủ'

Chủ tịch Fed Jeff Schmid chi nhánh Kansas City phát biểu hôm 31/10 rằng ông ủng hộ việc không cắt giảm lãi suất trong cuộc họp vừa qua. Theo ông, rủi ro lớn nhất hiện nay là lạm phát “vẫn quá cao”, trong khi thị trường lao động nhìn chung đã cân bằng.

Ông Schmid nói: “Tôi nghĩ việc giảm lãi suất chính sách thêm 0,25 điểm phần trăm sẽ không giúp giải quyết hết căng thẳng trên thị trường lao động. Vấn đề việc làm nhiều khả năng bắt nguồn từ những thay đổi cơ cấu trong ngành công nghệ và nhân khẩu học. Trong khi đó, một đợt cắt giảm có thể gây tác động lâu dài hơn đến lạm phát nếu cam kết của Fed với mục tiêu 2% bị nghi ngờ".

Hai quan chức khác là Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan và Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack cũng muốn giữ nguyên lãi suất. Cả hai vị này đều không có quyền biểu quyết trong năm nay.

Các phát biểu này củng cố quan điểm của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ông đã khẳng định rằng việc tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 12 “không phải điều đương nhiên”.

Ông Schmid nhấn mạnh lại quan điểm đã nêu từ mùa hè: lạm phát vẫn quá cao, do đó Fed cần duy trì chính sách thắt chặt để kiềm chế nhu cầu và giảm áp lực giá.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) – dữ liệu lạm phát duy nhất được công bố trong thời gian chính phủ đóng cửa – ghi nhận mức tăng 3% trong tháng 9, thấp hơn dự đoán 0,1% nhưng nhỉnh hơn so với 2,9% của tháng 8. Nếu loại trừ nhóm hàng thực phẩm và năng lượng biến động mạnh, lạm phát lõi tháng 9 cũng tăng 3%, giảm nhẹ so với mức 3,1% của tháng trước.

Nếu chính phủ không tạm ngừng hoạt động, Fed lẽ ra đã nhận được báo cáo chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của cơ quan này – vào ngày 31/10. Dựa trên CPI, ông Powell ước tính PCE tháng 9 ở mức khoảng 2,8%.

Fed đã quyết định hạ lãi suất chuẩn thêm 0,25 điểm phần trăm, đợt giảm thứ hai liên tiếp. Ông Schmid phản đối quyết định này và cho rằng nên giữ nguyên lãi suất. Trong khi đó, Thống đốc Stephen Miran lại muốn cắt giảm sâu hơn với 0,5 điểm phần trăm.

Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic, người không có quyền biểu quyết năm nay, đồng ý với đa số về việc giảm nhẹ 0,25 điểm phần trăm, nhưng vẫn lo ngại một số vấn đề.

Ông Bostic nói: “Tôi ủng hộ quyết định này vì tôi tin rằng chính sách hiện vẫn đủ tính kiểm soát và đó là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, chúng ta không thể quên rằng lạm phát vẫn là vấn đề nghiêm trọng. Mục tiêu 2% phải trong tầm tay và mỗi bước đi hiện nay đang đưa chính sách tiến gần hơn mức ôn hòa, điều này khiến tôi thấy không thoải mái”.

Cả hai quan chức Hammack và Bostic cùng phát biểu tại một hội thảo của Fed Dallas hôm thứ Sáu.

Bà Hammack nói: “Tôi muốn giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp này”. Bà lưu ý rằng lạm phát hiện vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed khoảng 1 điểm phần trăm và dai dẳng trong thời gian dài. Dù tuần qua xuất hiện nhiều thông báo sa thải, tỷ lệ thất nghiệp chung vẫn ổn định. Theo bà, lãi suất hiện ở mức trung lập, tức là không kích thích cũng không kìm hãm tăng trưởng, và chính sách hiện nay hầu như không còn quá chặt chẽ.

Bà Logan cũng nói rằng lạm phát vẫn ở mức cao. Bà nhận định: “Dù lạm phát đã giảm đáng kể so với đỉnh sau đại dịch, nhưng vẫn chưa thể hiện xu hướng trở lại mức 2% một cách thuyết phục. Với triển vọng kinh tế hiện nay, không có lý do để cắt giảm lãi suất”.

Bà Logan cho rằng Fed đã hành động đủ để giảm rủi ro đối với thị trường lao động khi cắt lãi suất hồi tháng 9. Theo bà, thị trường việc làm đang dần cân bằng và hạ nhiệt.

Fed gần đây cắt giảm lãi suất nhằm duy trì tỷ lệ thất nghiệp thấp, trong bối cảnh việc làm suy giảm mạnh từ mùa hè. Cơ quan này có thể tiếp tục theo dõi rủi ro việc làm và phản ứng khi cần, nhưng “chưa cần hành động phòng thủ thêm”.

Bà Logan nói: “Vì những lý do đó, tôi thấy không cần thiết phải cắt giảm lãi suất tuần này. Và tôi sẽ khó đồng ý hạ thêm vào tháng 12, trừ khi có bằng chứng rõ ràng cho thấy lạm phát hạ nhanh hơn dự kiến hoặc thị trường lao động yếu đi rõ rệt".

Ông Schmid lưu ý rằng dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát đang lan rộng ra cả hàng hóa và dịch vụ. Giá cả duy trì trên mức mục tiêu 2% của Fed suốt hơn 4 năm.

Ông cho biết nhiều doanh nghiệp bày tỏ lo ngại về chi phí gia tăng, đặc biệt là bảo hiểm và y tế. Ông cũng nhận thấy chi tiêu tiêu dùng vẫn duy trì đà tăng trong tháng 7 và 8, cho thấy nền kinh tế vẫn có động lực.

Ông Schmid kết luận: “Tôi cho rằng Fed cần chủ động đưa ra quyết định chính sách để giữ kỳ vọng lạm phát trong tầm kiểm soát, thay vì chỉ phản ứng khi chúng bắt đầu tăng. Chính sách hiện nay chỉ ở mức hơi thắt chặt mà thôi".

