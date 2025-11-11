Hàng loạt quan chức Fed lên tiếng, tiết lộ khả năng về đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo: Chủ tịch Powell gặp khó vì ‘9 người 10 ý’

Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem tỏ ra hoài nghi về dư địa giảm lãi suất. Ông nói: “Điều quan trọng là chúng ta phải thận trọng. Tôi cho rằng dư địa nới lỏng thêm không nhiều, nếu không chính sách sẽ trở nên quá lỏng lẻo”.

Ông lưu ý rằng lạm phát hiện gần 3%, cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Ông bổ sung rằng điều kiện tài chính đang cao, bao gồm định giá cổ phiếu và giá nhà. Chính sách tiền tệ hiện gần mức trung lập hơn là thắt chặt nhẹ. Thị trường lao động đang hạ nhiệt một cách có trật tự.

Ông Musalem nói: “Tôi cho rằng chúng ta cần tiếp tục nghiêng về phía kiềm chế lạm phát”. Tháng trước, ông đã bỏ phiếu theo phe đa số 10-2 để giảm lãi suất chuẩn thêm 0,25 điểm phần trăm, xuống phạm vi 3,75% - 4,00%.

Ở mức cởi mở hơn, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho rằng tăng trưởng tiền lương chậm cho thấy nhu cầu lao động đang suy yếu. Bà cho biết các mức thuế mới không đẩy lạm phát tăng trên diện rộng và kéo dài.

Bà Daly đang theo dõi khả năng năng suất tăng nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, từ đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn mà không gây sức ép lên lạm phát.

Bà nói: “Trong khi tôi tìm kiếm các tín hiệu tăng năng suất và xem liệu chúng có tiếp diễn hay không, tôi cũng tập trung hoàn toàn vào lạm phát để đảm bảo lạm phát không bật tăng theo hướng khiến chúng ta phải hành động nhiều hơn hoặc duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn”.

Bà nói thêm: “Chúng tôi không muốn mắc sai lầm khi duy trì lãi suất quá lâu, rồi phát hiện ra nền kinh tế bị tổn thương”.

Tăng trưởng việc làm hàng tháng đã giảm từ khoảng 150.000 việc làm/tháng trong năm 2024 xuống khoảng 50.000 trong nửa đầu 2025.

Lượng nhập cư giảm trong cùng kỳ, làm thu hẹp nguồn cung lao động. Dự báo của Fed Chicago cho thấy tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên 4,4% trong tháng 10.

Bà Daly nói: “Để hoạch định chính sách đúng, chúng ta cần một tư duy cởi mở và tìm kiếm bằng chứng từ cả hai phía”.

Trong khi đó, Thống đốc Fed Stephen Miran cho rằng đã có đủ bằng chứng. Ông nhấn mạnh lạm phát giảm nhanh và thị trường lao động yếu đi khiến việc nới lỏng chính sách tiếp theo là “cấp thiết”. Ngày 11/11, ông lặp lại lời kêu gọi giảm 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp FOMC sắp tới vào ngày 9-10/12.

Ông nói trong cuộc phỏng vấn với CNBC: “Tôi cho rằng điều hợp lý là thiên về hướng nới lỏng hơn so với cuộc họp tháng 9, khi Fed dự báo ba lần cắt giảm”. Khi đó, quan điểm chung của các quan chức Fed cho rằng cần ba đợt cắt giảm 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm 2025. Fed hiện đã thực hiện hai lần.

Thị trường tài chính hiện dự đoán khoảng 63% khả năng Fed cắt 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12, trong khi có khoảng 37% xác suất tạm dừng.

Theo Reuters