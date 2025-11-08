'Mất' dữ liệu ngay trước thềm cuộc họp chính sách, Fed làm gì để đưa ra quyết định hạ lãi suất?

Tại chi nhánh Atlanta của Fed, các chuyên gia đã sử dụng khảo sát doanh nghiệp trong quá khứ để đánh giá mức độ tương quan giữa kỳ vọng của các nhà quản lý với các chỉ số về việc làm, chi tiêu, sản lượng và lạm phát, từ đó đưa ra cái nhìn thay thế cho dữ liệu liên bang đang bị thiếu hụt.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, các khảo sát này bám khá sát thực tế. Brent Meyer, Phó Chủ tịch phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Khảo sát Kinh tế của Fed Atlanta, khẳng định: “Chúng tôi đang có cái nhìn khá chắc chắn về tình hình tổng thể, ngay cả khi không có các số liệu chính thức. Đây không phải là việc suy đoán cảm tính mà là một tập dữ liệu quy mô lớn.”

Theo Chủ tịch Jerome Powell, việc dữ liệu bị gián đoạn khiến Fed thận trọng hơn khi điều chỉnh chính sách, nhưng song song đó, cơ quan này lại đang “ngập” trong hàng loạt nguồn thông tin phi truyền thống từ dữ liệu trực tuyến, mô hình AI đến theo dõi tín hiệu di động. Vấn đề không phải là thiếu dữ liệu, mà là làm sao lọc ra tín hiệu chính xác từ một “biển” thông tin hỗn tạp.

Một số chỉ báo cho kết quả rất rõ ràng. Chẳng hạn, dữ liệu tuyển dụng từ Indeed bám rất sát các báo cáo chính phủ về số vị trí tuyển dụng. Tuy nhiên, những lĩnh vực như lạm phát dịch vụ vẫn là “hộp đen” khó đo lường, giá dịch vụ không dễ bị theo dõi trực tuyến như giá hàng hóa.

Trong khảo sát quý, Fed Atlanta thu thập ý kiến từ khoảng 5.600 lãnh đạo doanh nghiệp về triển vọng kinh doanh, lạm phát chi phí đầu vào và nhu cầu tuyển dụng. Khi so sánh với dữ liệu thực tế 1 năm sau, các dự đoán này tỏ ra bám sát tốc độ tăng trưởng tổng thể.

Meyer cho biết, trước thềm cuộc họp cuối tháng 10, kết quả phân tích cho thấy nền kinh tế quý III “đang cải thiện rõ rệt”, dù có dấu hiệu áp lực giá đang tích tụ.

Không chỉ ở Atlanta, các chi nhánh khác của Fed từ Boston đến Chicago cũng nhanh chóng xây dựng các bảng dữ liệu thay thế, mô phỏng các chỉ số bị thiếu như tỷ lệ thất nghiệp, đối chiếu các khảo sát tư nhân với dữ liệu chính phủ trong quá khứ và củng cố phân tích từ báo cáo Beige Book.

Tại Boston, một nghiên cứu mới xem xét khả năng dùng công cụ phân tích tâm lý (sentiment analysis) trên văn bản Beige Book để dự báo nguy cơ suy thoái cho thấy Fed ngày càng áp dụng công nghệ để lấp khoảng trống thông tin.

Trong khi đó, các nguồn dữ liệu mới tiếp tục được bổ sung. Công ty Revelio Labs, chuyên thu thập dữ liệu từ LinkedIn, vừa tung ra mô hình ước tính tăng trưởng việc làm hằng tháng ở cấp quốc gia. Tháng 10, công ty này cho biết nền kinh tế Mỹ mất 9.000 việc làm, chủ yếu do sụt giảm trong khu vực chính phủ và bán lẻ.

Song, Revelio cũng thừa nhận những hạn chế khi không có đủ dữ liệu dân số để tính tỷ lệ tham gia lực lượng lao động hay tỷ lệ thất nghiệp như mô hình của Cục Thống kê Lao động (BLS).

Một trong những thiếu hụt lớn nhất khi chính phủ đóng cửa là việc chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 không thể được công bố, đây là lần gián đoạn đầu tiên trong lịch sử chuỗi dữ liệu này. Để bù đắp, Fed chuyển sang các nền tảng giá trực tuyến như PriceStats, công ty được sáng lập bởi giáo sư Harvard Alberto Cavallo.

Tuy nhiên, Cavallo cũng thừa nhận: “Chúng tôi không thể thay thế CPI. Dữ liệu của chúng tôi chỉ có tính định hướng, không bao quát mảng nhà ở và ít dữ liệu về giá dịch vụ.”

Phát biểu trong tuần này, Thống đốc Fed Lisa Cook, người từng nghiên cứu về đo lường đổi mới sáng tạo qua số lượng bằng sáng chế, cho biết Fed đã mở rộng đáng kể kho dữ liệu thay thế kể từ đại dịch. Bà nói: “Chúng tôi không chờ bản báo cáo thất nghiệp. Chúng tôi theo dõi bảng tin tuyển dụng, các tín hiệu thời gian thực.”

Theo bà, điều quan trọng hơn cả là “nghe được câu chuyện đằng sau con số”, đó là những cuộc đối thoại với doanh nghiệp, công nhân, giám đốc nhà máy… đóng vai trò như “lớp vữa gắn giữa các viên gạch dữ liệu”.

Tham khảo Reuters﻿