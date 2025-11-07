Chưa từng có trong 22 năm, thị trường lao động Mỹ gặp tình trạng báo động: Dự đoán khả năng Fed cắt giảm lãi suất tăng lên 68%

Đây là dấu hiệu cho thấy các công ty điều chỉnh lại số lượng nhân sự trong giai đoạn bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) và thị trường lao động có thể gặp rắc rối trong tương lai.

Tổng cộng 153.074 việc làm đã bị cắt giảm trong tháng 10, tăng 183% so với tháng 9 và cao hơn 175% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cắt giảm trong tháng 10 tệ nhất kể từ năm 2003 đến nay. Con số cũng đánh dấu năm nay là năm có số lượng việc làm bị cắt giảm nhiều nhất kể từ năm 2009.

Trong bối cảnh chính phủ liên bang Mỹ đóng cửa, các số liệu then chốt như báo cáo việc làm phi nông nghiệp đã bị trì hoãn công bố. Vì thế, báo cáo của Challenger, Gray & Christmas cung cấp thêm manh mối quan trọng cho chuyên gia và giới đầu tư.

Challenger báo cáo mức sa thải cao nhất thuộc lĩnh vực công nghệ. Các công ty này đã cắt giảm 33.281 nhân sự, gần gấp 6 lần so với tháng 9.

Lĩnh vực tiêu dùng cũng ghi nhận mức sa thải mạnh tới 3.409. Các tổ chức phi lợi nhuận cũng chứng kiến mức cắt giảm 27.651 việc làm do chính phủ đóng cửa, tăng 419% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng cộng, các công ty công bố cắt giảm 1,1 triệu nhân sự từ đầu năm đến nay, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất kể từ đại dịch Covid năm 2020. Trong đó, tháng 10 là tháng cắt giảm cao điểm nhất.

Thị trường lao động Mỹ đã chuyển từ “không tuyển dụng, không sa thải” sang môi trường dựa vào AI để cắt giảm nhân sự.

“Một số ngành đang điều chỉnh sau đợt bùng nổ tuyển dụng do đại dịch, nhưng việc sa thải cũng bị tác động từ việc áp dụng AI, chi tiêu của người tiêu dùng và doanh nghiệp giảm sút, cùng với chi phí tăng cao thúc đẩy việc thắt lưng buộc bụng và đóng băng tuyển dụng. Những người bị sa thải hiện nay đang gặp khó khăn hơn trong việc nhanh chóng tìm được việc làm mới, điều này có thể làm thị trường lao động thêm căng thẳng”, Challenger nhận định.

Cục Dự dữ Liên bang Mỹ Fed trong cuộc họp tháng 10 đã bày tỏ lo ngại về thị trường lao động suy yếu. Ngân hàng trung ương đã hạ lãi suất hai lần trong năm 2025 và dự kiến sẽ thực hiện thêm một đợt điều chỉnh nữa vào tháng 12. Tuy nhiên, nội bộ Fed vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về trọng tâm chính sách giữa lạm phát và thị trường lao động.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường dự đoán 68% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào cuộc họp cuối cùng của năm nay.

Theo CNBC, CBS News