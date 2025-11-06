Một báo cáo việc làm cho thấy mức tăng vượt dự báo: Liệu có đủ 'bẻ lái' quyết định lãi suất của Fed

Doanh nghiệp tư nhân tạo thêm 42.000 việc làm trong tháng 10, trái ngược với mức giảm﻿29.000 việc làm trong tháng 9. Con số tháng 10 cũng vượt dự báo của Dow Jones là tăng 22.000 việc làm. ADP cho biết dữ liệu điều chỉnh của tháng 9 cho thấy số việc làm giảm ít hơn 3.000 so với ước tính ban đầu.

Nhóm thương mại, vận tải và điện nước tăng 47.000 việc làm, bù đắp cho sự sụt giảm ở nhiều nhóm khác. Giáo dục và dịch vụ y tế tăng thêm 26.000. Lĩnh vực tài chính tăng 11.000.

Dù ngành công nghệ đang bùng nổ nhờ trí tuệ nhân tạo (AI), mảng dịch vụ thông tin lại giảm 17.000 việc làm. Một số ngành khác cũng ghi nhận sụt giảm, gồm dịch vụ chuyên môn và kinh doanh giảm 15.000, dịch vụ khác giảm 13.000 và sản xuất giảm 3.000. Ngành sản xuất tiếp tục gặp khó, bất chấp các biện pháp thuế của Tổng thống Donald Trump nhằm đưa sản xuất trở lại Mỹ.

Toàn bộ số việc làm mới đến từ các doanh nghiệp có từ 250 lao động trở lên. Nhóm này tuyển thêm 76.000 người. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhỏ mất 34.000 việc làm.

Nhà kinh tế trưởng Nela Richardson của ADP cho rằng xu hướng giảm tại khối doanh nghiệp nhỏ rất đáng chú ý vì nhóm này tạo ra phần lớn việc làm trên thị trường.

Ông Richardson nói trên CNBC: “Doanh nghiệp nhỏ mới là động lực của thị trường việc làm. Do đó, việc nhóm doanh nghiệp nhỏ tiếp tục yếu vẫn là điều đáng lo. Tôi nghĩ đây là một trong những lý do khiến quá trình phục hồi còn chậm”.

Dù tăng trưởng việc làm khiêm tốn, thu nhập vẫn tăng. Lương của người lao động không chuyển việc tăng 4,5% so với cùng kỳ, tương đương tháng 9. Người chuyển việc ghi nhận mức tăng 6,7%, cao hơn so với tháng trước.

Theo ADP, thị trường tạo trung bình khoảng 60.000 việc làm mỗi tháng. Tuy nhiên, tốc độ đã chậm lại đáng kể trong nửa cuối năm.

Báo cáo của ADP thường được công bố trước báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS). Tuy nhiên, do chính phủ đóng cửa, BLS cùng các cơ quan liên bang khác đã tạm ngừng thu thập và công bố dữ liệu.

Nếu BLS công bố báo cáo, giới phân tích tại Wall Street dự đoán số việc làm sẽ giảm 60.000 và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,5%.

Dù BLS chưa hoạt động trở lại, thị trường sẽ có thêm dữ liệu khác trong tuần này.

Thứ Năm, Challenger, Gray & Christmas sẽ công bố báo cáo cắt giảm việc làm hàng tháng. Giới kinh tế cũng theo dõi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại các bang để xem doanh nghiệp có đang thu hẹp quy mô nhân sự hay không.

Đến thứ Sáu tuần này, Đại học Michigan cũng sẽ công bố khảo sát niềm tin người tiêu dùng. Dữ liệu gần đây từ trang Indeed cho thấy lượng tin tuyển dụng ở mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) gần đây bày tỏ lo ngại về thị trường lao động, cho rằng rủi ro trong lĩnh vực này đang tạm thời lấn át mối lo về lạm phát trên mục tiêu 2%. Tuần trước, Fed đã cắt lãi suất chuẩn thêm 0,25 điểm phần trăm, về phạm vi 3,75% - 4%.

﻿Tuy nhiên, báo cáo vượt kỳ vọng của ADP được cho là sẽ xoa dịu nỗi lo về thị trường lao động, đẩy trọng tâm trở lại lạm phát. Từ đó, các nhà hoạch định chính sách sẽ có thêm bằng chứng củng cố quan điểm diều hâu của mình.

Mặt khác, nếu các báo cáo liên quan đến thị trường lao động tiếp tục chỉ ra những dấu hiệu suy yếu, điều đó có thể buộc ngân hàng trung ương phải hạ lãi suất trong cuộc họp cuối cùng của năm 2025. ﻿

﻿Theo CNBC