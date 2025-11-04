Thống đốc Fed lên tiếng sau 3 tháng im ắng, tiết lộ về khả năng cắt giảm lãi suất lần cuối trong năm

Đây là phát biểu công khai đầu tiên của bà kể từ khi Tổng thống Donald Trump tìm cách sa thải bà khỏi Hội đồng Thống đốc của ngân hàng trung ương.

Bà Cook phát biểu tại Viện Brookings ở Washington ngày 3/11: “Chính sách không đi theo một lộ trình được định sẵn”.

Bà nói thêm: “Giữ lãi suất ở mức quá cao sẽ làm tăng nguy cơ thị trường lao động suy yếu nghiêm trọng. Nhưng hạ lãi suất quá nhiều lại có thể khiến kỳ vọng lạm phát mất neo”.

Bà Lisa Cook là người phụ nữ da màu đầu tiên trong lịch sử giữ ghế Thống đốc Fed. Bà chưa có bài phát biểu nào kể từ giữa tháng 7, Trước đó, ông Trump công bố kế hoạch sa thải bà với cáo buộc gian lận thế chấp và bà đã phủ nhận cáo buộc này.

Sau đó, tòa án liên bang tại Washington đã ra phán quyết khôi phục chức vụ cho bà Cook. Đến tháng 10, Tòa án Tối cao cho phép bà tiếp tục làm việc tại Fed cho đến khi cơ quan này mở phiên điều trần vào tháng 1 năm 2026.

Đầu tuần này, Thống đốc Cook tuyên bố sẽ tiếp tục công việc của mình tại Fed, đồng thời khẳng định đó là “vinh dự lớn nhất trong cuộc đời khi được phục vụ trong Hội đồng Thống đốc".

Bài phát biểu của bà Cook được đưa ra sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell tuần trước cũng nói rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 “không phải là điều hiển nhiên”. Fed vừa giảm lãi suất chuẩn lần thứ hai trong năm nay xuống phạm vi 3,75% – 4%, thấp nhất kể từ cuối năm 2022.

Tính đến thứ Hai, theo dữ liệu của CME Group, thị trường dự đoán khoảng 65% khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12, giảm mạnh so với hơn 90% trước khi ông Powell phát biểu.

Một số thành viên trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) – cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ của Fed – cho biết họ phản đối quyết định giảm lãi suất tuần trước. Các quan chức này không ủng hộ việc tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 12 trừ khi các dữ liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ yếu đi đáng kể.

Họ cho rằng lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed, do giá điện và phí bảo hiểm tăng, cộng thêm áp lực chi phí từ thuế quan mà chính quyền ông Trump áp lên hàng nhập khẩu.

Bà Cook nhận định lạm phát có thể vẫn duy trì ở mức cao hơn mục tiêu của Fed trong năm tới. Song, bà kỳ vọng tác động từ thuế quan chỉ là cú sốc tạm thời và không gây ra áp lực giá kéo dài.

Bà cũng lưu ý tốc độ tạo việc làm sụt giảm trong những tháng gần đây chủ yếu do chính sách siết nhập cư của ông Trump, chứ không phản ánh rõ tình trạng dư thừa lao động. Tuy vậy, bà cảnh báo các hộ gia đình thu nhập thấp đang chịu rủi ro lớn trước nguy cơ thị trường việc làm suy yếu.

Bà Cook cũng phản bác nhận định của ông Powell rằng Fed cần “giảm tốc độ” ra quyết định vì “làn sương mù dữ liệu” do việc chính phủ đóng cửa khiến các số liệu chính thức bị hạn chế.

Bà nói: “Chúng tôi không hành động trong bóng tối. Các chuyên gia của Fed và tôi sử dụng nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, từ các cơ quan hành chính đến khu vực tư nhân, để đánh giá liên tục tình hình kinh tế theo thời gian thực”.

Tổng thống Trump là người nhiều lần chỉ trích Fed kể từ khi trở lại Nhà Trắng. Ông đã tìm cách sa thải bà Cook vào cuối tháng 8 sau khi Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA) Bill Pulte cáo buộc bà kê khai hai nơi ở (một căn nhà ở Michigan và một căn hộ ở Atlanta) là nơi cư trú chính.

Ông Trump lập luận rằng các bằng chứng này cho phép ông cách chức bà Cook “vì lý do chính đáng”. Nguyên tắc này thường chỉ áp dụng trong trường hợp sai phạm nghiêm trọng.

Hiện Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra vụ việc, song đến nay bà Cook vẫn chưa bị buộc tội.

Theo FT﻿