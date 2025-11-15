Hàng loạt quan chức phát biểu cứng rắn, dự đoán kịch bản Fed không cắt giảm lãi suất tăng vọt

Khi các cơ quan của Mỹ ngày 14/11 bắt đầu công bố kế hoạch phát hành các dữ liệu kinh tế bị trì hoãn do chính phủ đóng cửa, ba quan chức của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục bày tỏ lo ngại về lạm phát. Trong khi đó, thành viên ôn hòa nhất của Fed cho rằng các dữ liệu hiện có đang ủng hộ quan điểm cần hạ lãi suất thêm một lần nữa.

Trong lúc đó, thị trường tài chính đã thể hiện dự đoán của mình.

Cuối ngày 14/11, hợp đồng tương lai lãi suất ngắn hạn - thước đo thời gian thực tốt nhất về tâm lý của giới giao dịch đối với chính sách Fed - cho thấy 60% khả năng Fed sẽ không cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Trước đó, Fed đã hạ lãi suất liên tiếp trong tháng 9 và tháng 10.

Cách đó một ngày, dự đoán khả năng xảy ra kịch bản này chỉ ở mức 50%. Xa hơn, thị trường thậm chí nghiêng hẳn về khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất ﻿sau cuộc họp ngày 29/10.

Những quan điểm trái chiều giữa các nhà hoạch định chính sách và sự thay đổi nhanh trong kỳ vọng thị trường cho thấy quyết định tại cuộc họp ngày 9-10/12 có thể sẽ gây nhiều tranh luận.

Tâm lý thị trường cũng có thể đảo ngược vào tuần tới, khi các cơ quan thống kê bắt đầu công bố loạt dữ liệu kinh tế đầu tiên sau 6 tuần gián đoạn. Nhiều quan chức Fed, trong đó có Thống đốc Christopher Waller - người có quan điểm ôn hòa và có ảnh hưởng lớn - cũng sẽ đưa ra quan điểm của mình.

Ngày 14/11, Chủ tịch Fed Kansas City Jeffrey Schmid, Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan và Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack nhắc lại quan điểm thận trọng mà họ đưa ra ngay sau động thái giảm lãi suất tháng trước của Fed.

Bà Hammack nói tại Câu lạc bộ Kinh tế Pittsburgh: “Hiện chưa rõ có cần tác động thêm vào chính sách tiền tệ hay không”.

Bà Logan phát biểu tại hội nghị năng lượng do Fed Dallas và Fed Kansas City tổ chức. Bà nói: “Khi nhìn về cuộc họp tháng 12, tôi cho rằng rất khó để ủng hộ một lần giảm lãi suất nữa, trừ khi chúng ta có bằng chứng rõ ràng rằng lạm phát giảm nhanh hơn kỳ vọng của tôi, hoặc thị trường lao động hạ nhiệt mạnh hơn xu hướng giảm dần trong thời gian qua”.

Cũng tại hội nghị trên, ông Schmid cho biết ông vẫn giữ lập luận khiến ông phản đối quyết định cắt giảm lãi suất hồi tháng 10

Ông nói: “Tôi nghĩ việc cắt giảm lãi suất thêm không thể xử lý các khó khăn trong thị trường lao động. Những khó khăn này nhiều khả năng bắt nguồn từ các thay đổi cơ cấu trong ngành công nghệ và chính sách nhập cư”.

Ông nói thêm: “Các đợt cắt giảm có thể gây tác động lâu dài lên lạm phát, trong khi cam kết của chúng ta với mục tiêu 2% ngày càng đáng nghi ngại”.

Ngược lại, Thống đốc Fed Stephen Miran đưa ra lập luận ủng hộ một lần giảm lãi suất nữa trong hai cuộc phỏng vấn truyền hình liên tiếp. Tháng 10, ông Miran và ông Schmid cùng bỏ phiếu phản đối. Nhưng trong trường hợp của ông Miran, ông muốn mức giảm mạnh hơn so với mức 0,25 điểm phần trăm mà Fed đã quyết.

Thống đốc Miran dự kiến quay lại vị trí cố vấn kinh tế Nhà Trắng khi nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 1. Ông chia sẻ quan điểm của Tổng thống Donald Trump rằng lãi suất đang ở mức quá cao.

Sau đợt giảm lãi suất tháng 10, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói các động thái của Fed nhằm phòng ngừa rủi ro trước nguy cơ thị trường lao động xấu đi. Nhưng trong bối cảnh chính phủ đóng cửa khiến việc công bố dữ liệu bị chậm lại, ông nói Fed có thể cần thận trọng hơn cho tới khi “lớp sương mù dữ liệu” tan bớt.

Ông cũng lưu ý rằng có những quan điểm mạnh mẽ và khác biệt trong Ủy ban thiết lập chính sách.

Về khả năng cắt giảm lãi suất tháng 12, ông nói đó “không phải điều có thể xem là đương nhiên, thậm chí còn lâu mới có thể chắc chắn”.

