Quan chức ủng hộ không cắt giảm lãi suất bất ngờ tuyên bố rời Fed

Đây là quyết định gây bất ngờ trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn tăng cường sức ảnh hưởng đối với ngân hàng trung ương.

Ông Trump không chọn chủ tịch cho các ngân hàng khu vực. Các đợt bổ nhiệm sẽ phải được Hội đồng Thống đốc của ngân hàng trung ương thông qua. Dẫu vậy, ông Trump vẫn cố định hình lại Fed thông qua nỗ lực sa thải Thống đốc Lisa Cook và lựa chọn ứng viên thay thế chủ tịch Fed Jerome Powell.

Quyết định của Bostic đánh dấu vị quan chức thứ hai có quan điểm cứng rắn về lãi suất rời Fed trong năm nay. Ngân hàng trung ương hiện đang cân nhắc có nên tiếp tục cắt giảm lãi suất hay tạm dừng nới lỏng trong bối cảnh lạm phát còn ở mức cao.

Trong phát biểu ngày 12/11, ông Bostic tin rằng thị trường lao động không yếu đến mức Fed phải có phản ứng cắt giảm lãi suất mạnh mẽ. Trong khi đó, lạm phát vẫn còn quá cao.

Ngược lại, các thống đốc Fed cho ông Trump bổ nhiệm đều ủng hộ việc tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ. Đặc biệt, ông Stephen Miran kêu gọi cắt giảm tới 0,5 điểm phần trăm, một quan điểm không giống với bất kỳ quan chức nào khác.

Ông Bostic sẽ không có quyền bỏ phiếu ấn định lãi suất trong các cuộc họp cho đến năm 2027. Nhưng ông và các quan chức Fed không có quyền bỏ phiếu khác vẫn có thể tham gia tranh luận về chính sách và giúp định hình quyết định cuối cùng.

Ông Bostic có bằng Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Harvard. Ông từng làm việc với tư cách là học giả và nhà hoạch định chính sách tại Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị trước khi gia nhập Fed. Ông không công bố bất kỳ kế hoạch nào khác sau khi rời Fed.

"Tôi rất vinh dự và tự hào khi được lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Atlanta trong 8 năm rưỡi qua. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn ", ông Bostic phát biểu trong một tuyên bố về kế hoạch không tái bổ nhiệm thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng bày tỏ vinh dự khi được làm việc cùng ông Bostic: “Quan điểm của ông ấy đã làm phong phú thêm hiểu biết của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang về nền kinh tế năng động của chúng ta. Và tiếng nói vững vàng của ông ấy đã minh chứng cho những gì tốt nhất của dịch vụ công là dựa trên phân tích, được đúc kết từ kinh nghiệm và được dẫn dắt bởi mục đích. Tài lãnh đạo của ông ấy đã củng cố thể chế của chúng ta và thúc đẩy sứ mệnh của Cục Dự trữ Liên bang", ông Powell phát biểu.

Một ủy ban tìm kiếm sẽ được thành lập để chọn người thay thế ông.

