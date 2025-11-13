Hai quan chức Fed phản đối hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12

Trong bối cảnh cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng của năm đang đến gần, hai quan chức cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã lên tiếng phản đối việc tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng 12.

Phát biểu công khai hôm thứ Tư, Susan Collins - Chủ tịch Fed chi nhánh Boston, và Raphael Bostic - Chủ tịch Fed Atlanta, đều khẳng định lập trường giữ nguyên lãi suất hiện tại, cho thấy khả năng Fed tạm dừng chuỗi 3 lần hạ lãi suất liên tiếp như thị trường từng kỳ vọng.

Tuyên bố này làm gia tăng sự bất định về hướng đi tiếp theo của chính sách tiền tệ Mỹ, nhất là khi nền kinh tế đang đối mặt với bức tranh trái chiều: lạm phát dai dẳng trong khi thị trường lao động chững lại.

Susan Collins - Chủ tịch Fed chi nhánh Boston.

Raphael Bostic - Chủ tịch Fed Atlanta.

Collins và Bostic lập luận rằng áp lực giá cả vẫn ở mức cao và kéo dài gần 5 năm qua, vượt mục tiêu 2% mà Fed đặt ra, trong khi nền kinh tế nhìn chung vẫn có sức chống chịu khá vững. Dù tăng trưởng việc làm đang gần như đình trệ, song họ cho rằng chưa có dấu hiệu sa thải trên diện rộng, do đó không nhất thiết phải nới lỏng chính sách hơn nữa.

Một yếu tố then chốt khiến các quan chức thận trọng hơn là tình trạng thiếu hụt dữ liệu chính thức do chính phủ liên bang đóng cửa. Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết báo cáo việc làm và lạm phát tháng 10 có khả năng sẽ không được công bố. Việc thiếu các chỉ báo quan trọng khiến Fed khó đánh giá chính xác tình hình, đặc biệt trong thời điểm cần ra quyết định hệ trọng về lãi suất.

Collins thừa nhận trong bài phát biểu tại Boston rằng “việc xây dựng triển vọng kinh tế hiện tại là một thách thức” và việc thiếu dữ liệu “càng làm tăng độ khó.” Trước đó không lâu, chính bà từng bày tỏ ủng hộ một đợt cắt giảm nữa, nhưng nay chuyển hướng rõ rệt: “Trong môi trường đầy bất định này, có khả năng việc giữ nguyên lãi suất thêm một thời gian sẽ là lựa chọn phù hợp.”

Cùng ngày, Bostic cũng thể hiện quan điểm không ủng hộ nới lỏng thêm. Ông lo ngại rằng lạm phát vẫn chưa thực sự hạ nhiệt và nhấn mạnh rằng: “Tôi nghiêng về việc giữ nguyên lãi suất cho đến khi chúng ta thấy bằng chứng rõ ràng rằng lạm phát đang thực sự quay lại mục tiêu 2%.” Ngoài ra, Bostic cũng thông báo ông sẽ nghỉ hưu khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 2/2026.

Những phát biểu của Collins và Bostic góp phần làm sâu sắc thêm sự chia rẽ trong nội bộ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Cuộc họp tháng 9 cho thấy sự ủng hộ mong manh đối với 3 đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay và đến cuối tháng 10, Chủ tịch Jerome Powell đã phải lên tiếng nhấn mạnh rằng việc cắt giảm tiếp trong tháng 12 là điều “chưa chắc chắn.” Giới quan sát cho rằng phát ngôn đó nhằm trấn an một ủy ban đang ngày càng phân hóa và tìm cách duy trì khả năng linh hoạt trong hành động.

David Seif - chuyên gia kinh tế trưởng phụ trách thị trường phát triển tại Nomura Securities, dự đoán rằng Fed sẽ không cắt giảm lãi suất trong tháng 12 và lần nới lỏng tiếp theo, nếu có, sẽ phải chờ đến tháng 3 năm sau. Theo ông: “Một bộ phận lớn trong Fed cảm thấy không thoải mái với việc cắt giảm trong tháng 12.”

Collins cảnh báo rằng việc tiếp tục hạ lãi suất, trong khi chưa có dấu hiệu thị trường lao động xấu đi đáng kể, có thể vô tình thúc đẩy tăng trưởng quá mức và làm nóng lạm phát. Bà nói: “Trong bối cảnh dữ liệu về lạm phát đang thiếu hụt do chính phủ đóng cửa, tôi sẽ do dự khi tiếp tục nới lỏng.”

Về phần mình, Bostic cho biết các khảo sát doanh nghiệp tại khu vực Atlanta cho thấy nhiều công ty vẫn dự kiến sẽ tăng giá trong năm tới - một dấu hiệu cho thấy áp lực giá cả chưa hạ nhiệt.

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta không thể tự tin cho rằng áp lực lạm phát sẽ sớm biến mất sau một cú sốc giá do thuế nhập khẩu,” ám chỉ chính sách thuế quan mới của cựu Tổng thống Donald Trump. Theo Bostic, ông không thấy có “bằng chứng nào cho thấy chúng ta có thể lạc quan về xu hướng lạm phát trong thời gian tới.”

Trong khi đó, một số quan chức khác, như Thống đốc Fed Stephen Miran, vẫn duy trì quan điểm rằng tác động từ thuế quan chỉ mang tính nhất thời và lạm phát, xét trên các yếu tố cơ bản, đang dần hạ nhiệt.

