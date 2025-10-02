Dữ liệu việc làm ‘biến mất’ ngày trước thềm công bố, Fed đối diện tình thế ‘khó chồng khó’: Khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất đến đâu?

Dữ liệu “biến mất”

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang đứng trước bài toán khó: làm thế nào hỗ trợ thị trường lao động đang suy yếu mà không làm lạm phát leo thang. Tình thế càng phức tạp hơn khi chính phủ đóng cửa có thể khiến các dữ liệu kinh tế quan trọng, như báo cáo việc làm tháng này, bị trì hoãn công bố.

Các quan chức Fed từng đối phó với những lần chính phủ đóng cửa trước đây. Nhưng bối cảnh lạm phát gia tăng và thị trường lao động suy yếu khiến lần này đặc biệt khó khăn.

Fed đang cố gắng xác định liệu thị trường lao động có yếu đến mức khiến họ phải lo ngại suy thoái hay không. Và họ có thể nới lỏng chính sách tiền tệ đến đâu mà không đẩy lạm phát lên cao hơn.

Một số quan chức khẳng định vẫn có thể dựa vào dữ liệu thay thế như báo cáo từ ADP, trang việc làm Indeed, dữ liệu chi tiêu thẻ tín dụng từ các ngân hàng, hay kết quả kinh doanh bán lẻ. Tuy nhiên, dữ liệu về lạm phát lại khan hiếm hơn nhiều.

“Đây là giai đoạn rất quan trọng mà Fed lại thiếu dữ liệu chuẩn từ chính phủ”, bà Tara Sinclair, Chủ nhiệm khoa Kinh tế tại Đại học George Washington, cho biết.

Theo bà Sinclair, nếu kinh tế đang tăng trưởng mạnh thì việc thiếu dữ liệu một tháng có lẽ không đáng lo. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, chỉ một dấu hiệu nhỏ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng cũng có thể mang tính quyết định cho việc Fed có nên tiếp tục hạ lãi suất hay không.

Giáo sư nghiên cứu kinh tế Mark Schweitzer tại Trường Quản lý Weatherhead thuộc Đại học Case Western Reserve lưu ý rằng, dữ liệu điều tra doanh nghiệp trong báo cáo Beige Book của Fed có thể cho thấy doanh nghiệp định tăng giá, nhưng không phản ánh trực tiếp lạm phát đã tăng bao nhiêu. Do đó, những dữ liệu chính thức như chỉ số giá tiêu dùng (CPI), dự kiến công bố ngày 15/10, là không thể thay thế. Chính phủ đóng cửa có thể khiến báo cáo này bị trì hoãn.

“Các thống kê chính thức vẫn là nền tảng để đưa ra quyết định chính xác”, Schweitzer nói thêm.

Fed dự kiến sẽ họp chính sách tiếp vào ngày 28-29/10.

Quan chức Fed bất đồng về bước đi tiếp theo

Tháng trước, Fed đã cắt giảm lãi suất chuẩn 0,25 điểm phần trăm, xuống phạm vi 4% - 4,25%, nhằm hỗ trợ thị trường lao động. Đây là lần hạ lãi suất đầu tiên trong năm 2025.

Theo dự báo kinh tế công bố cùng quyết định này, kịch bản trung lập của các quan chức Fed là còn hai đợt cắt giảm nữa trong năm nay. Tuy nhiên, số lượng phiếu chênh lệch khá suýt soát. Nhiều quan chức muốn hạ lãi suất ít hơn, thậm chí là không giảm thêm.

Giáo sư Schweitzer, cựu Giám đốc nghiên cứu tại Fed chi nhánh Cleveland, cho rằng sự thiếu hụt dữ liệu có thể khiến các quan chức thận trọng hơn. Ông nói: “Nếu là tôi, tôi sẽ tạm dừng. Hiện không có nguồn nào cung cấp bức tranh đầy đủ về lạm phát”.

Cựu nhân viên của Fed Ellen Meade hiện là giáo sư kinh tế tại Đại học Duke đồng tình với ý kiến trên. Bà nói: “Chắc chắn việc thiếu dữ liệu chính phủ sẽ khiến Fed khó đưa ra thay đổi lớn. Họ có thể sẽ muốn giữ nguyên lập trường”.

Tuy vậy, cựu quan chức cấp cao của Fed Claudia Sahm, hiện là nhà kinh tế trưởng tại New Century Advisors, lại nhận định Fed vẫn sẽ hạ lãi suất trong tháng 10.

“Fed đang lo ngại về thị trường lao động. Không có dữ liệu việc làm quan trọng thì càng khó để chứng minh rằng rủi ro đã qua. Một lần cắt lãi suất 0,25 điểm phần trăm là chưa đủ để hỗ trợ thị trường lao động”, bà nói.

Theo bà Sahm, Fed không hoàn toàn “mù mờ” mà chỉ như đang “lái xe với kính chắn gió bị bẩn”. Fed sẽ tìm cách thu thập thêm thông tin từ nhiều nguồn và tối đa hóa dữ liệu hiện có, nhưng quá trình này có thể khiến thị trường biến động mạnh hơn.

“Thị trường vốn quen phản ứng với dữ liệu để dự đoán bước đi của Fed. Ông Powell và các đồng sự cũng quan sát từ phản ứng của thị trường. Lần này, quá trình đó có thể sẽ lộn xộn hơn một chút”, bà Sahm kết luận.

Theo MarketWatch