Chứng khoán Mỹ tăng vọt, S&P 500 lập đỉnh chưa từng có 6.700 điểm: Nhà đầu tư hy vọng điều gì?

Chỉ số S&P 500 tăng 0,34%, chốt phiên ở mức 6.711,20 điểm sau khi lập đỉnh lịch sử trong phiên. Nasdaq Composite tăng 0,42% lên 22.755,16 điểm, trong khi Dow Jones nhích nhẹ 43,21 điểm, tương đương 0,09%, chốt phiên ở mức 46.441,10 điểm.

Diễn biến này cho thấy sự đảo chiều khi có thời điểm trong ngày S&P 500 giảm tới 0,5%. Cổ phiếu y tế dẫn đầu đà tăng, với sự bứt phá mạnh của Regeneron Pharmaceuticals và Moderna. Thị trường cũng vừa khép lại một tháng khởi sắc với S&P 500 tăng hơn 3,5%.

Chính phủ Mỹ phải đóng cửa sau khi Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thất bại trong nỗ lực thông qua dự luật chi tiêu tạm thời hôm thứ Ba. Phía đảng Dân chủ muốn tận dụng dự luật này để gia hạn tín dụng thuế chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu người dân.

“Thị trường dường như không mấy lo lắng. Những người muốn bắt đáy sẽ phải chờ thêm. Đà tăng vẫn duy trì tích cực”, Louis Navellier, nhà sáng lập Navellier & Associates, nhận định.

Trong quá khứ, thị trường thường vượt qua các đợt chính phủ đóng cửa, nhưng lần này tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn do bối cảnh kinh tế phức tạp. Thị trường lao động suy yếu, áp lực lạm phát, định giá cổ phiếu ở mức cao lịch sử...

Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) ước tính việc đóng cửa sẽ khiến khoảng 750.000 nhân viên liên bang buộc phải nghỉ việc không lương. Tổng thống Donald Trump còn đe dọa tiến hành sa thải hàng loạt nhân viên liên bang nếu bế tắc kéo dài, làm gia tăng thêm rủi ro kinh tế.

Tại buổi họp báo ở Nhà Trắng hôm thứ Tư, Phó Tổng thống JD Vance thừa nhận chính quyền ông Trump “sẽ phải cho một số người nghỉ việc nếu đóng cửa kéo dài”, nhưng cho biết chưa có quyết định cuối cùng. Ông cũng tỏ ra lạc quan rằng tình trạng này “sẽ không kéo dài”, đồng thời khẳng định có “dấu hiệu cho thấy một số nghị sĩ Dân chủ ôn hòa đang bắt đầu nhượng bộ”.

Lần này, tâm điểm của thị trường sẽ là thời gian đóng cửa, bởi nếu kéo dài, việc công bố dữ liệu kinh tế quan trọng có thể bị trì hoãn ngay trước thềm cuộc họp Fed cuối tháng 10. Bộ Lao động đã thông báo sẽ ngừng hầu hết hoạt động, đồng nghĩa báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 sẽ không được công bố vào cuối tuần này.

Trong khi đó, dữ liệu từ ADP công bố hôm thứ Tư cho thấy khu vực tư nhân Mỹ mất 32.000 việc làm trong tháng trước, trái ngược dự báo tăng 45.000 việc làm theo khảo sát của Dow Jones. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2023. Con số này càng trở nên quan trọng khi nền kinh tế rơi vào “khoảng trống dữ liệu” vì chính phủ đóng cửa.

Điều này đồng nghĩa Fed sẽ phải đưa ra quyết sách trong tình trạng thiếu dữ liệu. Giới đầu tư dự báo ngân hàng trung ương sẽ hạ lãi suất lần thứ hai trong năm vào tháng 10 và có thêm một đợt cắt giảm nữa vào tháng 12.

“Bối cảnh lần đóng cửa này hoàn toàn khác với năm 2018 – đợt dài nhất trong lịch sử”, Giám đốc chiến lược thị trường Jay Woods tại Freedom Capital Markets nhận định.

Theo CNBC﻿