Dow Jones nhảy vọt hơn 660 điểm, chứng khoán Mỹ xanh mướt khi kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất ngày một tăng

26-11-2025 - 09:04 AM | Tài chính quốc tế

Chỉ số Dow Jones tăng điểm trong phiên ngày 25/11, khi giới đầu tư kỳ vọng vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất và diễn biến của nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI).

Chốt phiên, Dow Jones tăng 664,18 điểm, tương đương 1,43%, lên mức 47.112,45 điểm. S&P 500 tăng 0,91%, chốt phiên với 6.765,88 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,67% lên 23.025,59 điểm.

Ba chỉ số chính đảo chiều tăng so với đà giảm đầu phiên. Trong ngày, S&P 500 có thời điểm giảm khoảng 0,7%, trong khi Dow Jones và Nasdaq giảm hơn 100 điểm, tương đương 0,2% và hơn 1%.

Dow Jones nhảy vọt hơn 660 điểm, ﻿chứng khoán Mỹ xanh mướt khi kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất ngày một tăng- Ảnh 1.

Các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi những thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định chính sách tiền tệ sắp tới của Fed. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang dự đoán khả năng gần 83% Fed sẽ giảm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12.

Kỳ vọng tăng lên sau khi truyền thông đưa tin Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett đang được cân nhắc là ứng viên hàng đầu cho vị trí Chủ tịch Fed tiếp theo. Giới đầu tư nhìn nhận ông Hassett là người có khả năng thúc đẩy Fed theo hướng hạ lãi suất thấp hơn, phù hợp với quan điểm của Tổng thống Donald Trump. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent trao đổi với CNBC hôm thứ Ba rằng “khả năng rất cao” ông Trump sẽ “đưa ra thông báo trước Giáng sinh”.

Niềm tin vào việc Fed cắt giảm lãi suất tháng 12 càng được củng cố sau phát biểu tuần trước của Chủ tịch Fed ﻿New York John Williams. Ông nói rằng vẫn còn dư địa để hạ lãi suất trong "ngắn hạn".

Giám đốc đầu tư ﻿Ron Albahary của LNW cho biết: "Trước ngày thứ Sáu, chúng ta có 40% khả năng Fed giảm lãi suất, giờ là 80%. Tôi chưa từng thấy mức biến động nào như vậy trong dự đoán về một đợt giảm lãi suất của Fed chỉ trong vài ngày. Thị trường đang tập trung mạnh vào vấn đề này.”

Ông nói thêm: “Tôi không thể dự đoán tương lai, nhưng có vẻ câu chuyện đang nghiêng về khả năng Fed giảm lãi suất ngày 10/12, tạo điều kiện cho một đợt tăng giá cuối năm".

Alphabet là điểm sáng của phiên ngày thứ Ba. Cổ phiếu này tăng 1,5% và đạt mức cao kỷ lục sau khi The Information dẫn nguồn tin cho biết Meta Platforms đang cân nhắc chi hàng tỷ USD cho chip AI của công ty mẹ Google.

Giữa thông tin Meta cân nhắc mua chip của Alphabet và việc Alphabet công bố mô hình AI nâng cấp có tên Gemini 3 tuần trước, ông Albahary tin rằng nền kinh tế chung sẽ hưởng lợi từ AI. Ông cho rằng chi phí điện toán giảm từ đây có thể giúp các doanh nghiệp ngoài lĩnh vực công nghệ “tận dụng lợi ích năng suất và thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận”.

Tuy vậy, cổ phiếu Nvidia giảm hơn 2% sau thông tin này. Giới đầu tư xem đó là dấu hiệu cho thấy vị thế dẫn đầu của Nvidia trong mảng chip AI đang bị thách thức.

Theo CNBC﻿

Đồng nhân dân tệ có thể tăng mạnh nhất 5 năm, tham vọng phi đô la hóa, đưa nhân dân tệ phủ toàn cầu của Trung Quốc có chiến lược mới?

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

Sự kiện: Chuyển động thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

