25-11-2025 - 14:44 PM | Tài chính quốc tế

Giá vàng tăng cao nhất 1 tuần khi quan chức Fed tiết lộ khả năng cắt giảm lãi suất

Giá vàng tiếp tục tăng trong ngày 25/11, đạt mức cao nhất trong hơn một tuần. Diễn biến này xuất hiện sau các phát biểu mang tính ôn hòa của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), qua đó làm dấy lên kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 12.

Vàng giao ngay tăng 0,1%, lên 4.140,85 USD/ounce vào lúc 12h theo giờ Việt Nam. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 14/11, nối tiếp mức tăng 1,8% trong phiên ngày thứ Hai.

Giá vàng tương lai Mỹ giao tháng 12 tăng 1,2%, lên 4.141,20 USD/ounce.

Nhà phân tích thị trường cấp cao Kelvin Wong tại OANDA nói: “(Giá vàng chủ yếu được) thúc đẩy bởi kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất... trong hai tuần qua. Khi kỳ vọng tăng nhanh, điều này đã giúp giá vàng phục hồi trong ngắn hạn”.

Ông nói thêm: “Giới đầu tư sẽ theo dõi mọi dữ liệu kinh tế của Mỹ liên quan tới nhu cầu. Họ muốn xem liệu những lo ngại của Fed về nhu cầu suy yếu, có thể là thị trường lao động, doanh số bán lẻ hoặc niềm tin người tiêu dùng, có nhiều hơn tình trạng lạm phát dai dẳng hay không”.

Thống đốc Fed Christopher Waller phát biểu hôm thứ Hai rằng thị trường việc làm đủ yếu để Fed thực hiện thêm một đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12. Ông cho biết các quyết định sau đó sẽ phụ thuộc vào loạt dữ liệu sắp được công bố sau thời gian chính phủ đóng cửa.

Nhận định của ông Waller được đưa ra sau khi Chủ tịch Fed New York John Williams nói hôm thứ Sáu tuần trước rằng lãi suất Mỹ có thể giảm “trong ngắn hạn”.

Theo công cụ CME FedWatch, giới đầu tư hiện dự đoán khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12 ở mức 81%, tăng mạnh so với 40% của tuần trước.

Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Các dữ liệu kinh tế quan trọng bị trì hoãn do chính phủ đóng cửa, gồm doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số giá sản xuất của Mỹ, sẽ được công bố trong tuần này. Những dữ liệu này được kỳ vọng mang lại thêm tín hiệu rõ ràng cho lộ trình giảm lãi suất của Fed.

Đồng USD vẫn neo gần mức đỉnh 6 tháng đạt được vào tuần trước, qua đó hạn chế đà tăng của vàng tính bằng đồng bạc xanh.

Ở các thị trường khác, bạc giao ngay tăng 0,2% lên 51,49 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 1% lên 1.559,61 USD. Giá palladium tăng 0,3% lên 1.399,25 USD.

Theo Reuters

