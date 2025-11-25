Hai quan chức đồng minh Chủ tịch Powell lên tiếng, cơ hội Fed cắt giảm lãi suất tháng 12 xuất hiện?

Các đồng minh của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell đang tạo nền tảng để ông thúc đẩy một đợt hạ lãi suất vào tháng 12, dù quyết định này có thể đối mặt với nhiều ý kiến bất đồng. Mức độ chia rẽ bất thường trong nội bộ Fed khiến quyết định cuối cùng phụ thuộc vào ông Powell nhiều hơn bình thường.

Ông Powell đang cân nhắc hai lựa chọn để hòa hoãn chia rẽ. Một là hạ lãi suất và dùng tuyên bố sau họp để đặt tiêu chuẩn cao hơn cho các đợt giảm tiếp theo. Phương án “giảm rồi giữ” này tương tự chiến lược năm 2019 và có thể giúp chấm dứt tình trạng tranh luận công khai giữa các quan chức.

Lựa chọn còn lại là giữ nguyên lãi suất rồi đánh giá lại vào tháng 1, khi các quan chức có đầy đủ dữ liệu việc làm và lạm phát bị trì hoãn do chính phủ đóng cửa. Tuy nhiên, cách này có thể kéo dài chia rẽ nội bộ thêm 7 tuần và không có gì đảm bảo dữ liệu bổ sung sẽ giải quyết được bất đồng đó.

Bối cảnh kinh tế hiện tại cho thấy việc làm chững lại trong khi lạm phát vẫn cao, mang hơi hướng của trạng thái mà các nhà kinh tế gọi là đình lạm.

Vì thị trường lao động chưa suy yếu mạnh và lạm phát cũng không cải thiện rõ rệt, Chủ tịch Fed Richmond Tom Barkin nói “rất khó để tuyên bố chiến thắng ở bất kỳ bên nào”.

Fed đã hai lần cắt giảm lãi suất, đưa lãi suất xuống phạm vi 3,75% - 4%. Một đợt cắt giảm nữa trong tháng 12 sẽ phù hợp với kế hoạch của ông Powell là đưa lãi suất về gần mức trung lập, khi rủi ro lạm phát do thuế quan giảm và tín hiệu yếu từ thị trường lao động tăng lên.

Hai đồng minh quan trọng của ông Powell đã phát tín hiệu ủng hộ. Chủ tịch Fed New York John Williams nói ông vẫn thấy “dư địa để điều chỉnh thêm trong ngắn hạn” và nhấn mạnh cần đưa lạm phát về 2% mà không gây rủi ro cho thị trường lao động. Sau phát biểu của ông, thị trường nâng xác suất Fed giảm lãi suất trong tháng 12 lên 70%. Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cũng ủng hộ hạ lãi suất vì lo ngại thị trường lao động có thể suy yếu đột ngột.

Tuy nhiên, phe phản đối ngày càng thể hiện quan điểm mạnh mẽ hơn sau đợt cắt giảm tháng 10. Một số Chủ tịch Fed khu vực cho rằng lạm phát đang lan rộng sang dịch vụ và Fed có thể đang nới lỏng quá nhanh. Chủ tịch Fed Boston Susan Collins nói bà “lưỡng lự” với việc giảm thêm vì mức lãi suất “hơi hạn chế” hiện tại có thể cần thiết để kiểm soát giá cả.

Ông Robert Kaplan, cựu Chủ tịch Fed Dallas, nhận định phe phản đối “có lý”, vì nếu lạm phát là rủi ro lớn hơn, lãi suất quá thấp sẽ không đủ để kìm hãm. Nhưng ông cũng nói rằng khi quan điểm chỉ khác biệt nhẹ, ông sẽ cố đứng về phía Chủ tịch Fed vì “không ai biết chính xác đâu là quyết định đúng”.

Theo WSJ