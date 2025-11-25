Thêm quan chức Fed là 'đồng minh' với Chủ tịch Jerome Powell ủng hộ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12, chỉ ra một yếu tố còn quan trọng hơn lạm phát

Trong cuộc phỏng vấn ngày thứ Hai, bà Daly nhấn mạnh: "Tôi không cảm thấy đủ tự tin rằng chúng ta có thể đi trước thị trường lao động. Yếu tố này hiện đang ở trạng thái đủ mong manh để có thể xảy ra một sự chuyển biến phi tuyến."

Chủ tịch Fed San Francisco - Mary Daly.

Ngược lại, rủi ro lạm phát tăng vọt hiện thấp hơn so với những dự báo trước đây, đặc biệt là khi các yếu tố chi phí liên quan đến thuế quan đã không tăng mạnh như lo ngại ban đầu.

Mặc dù không có quyền bỏ phiếu trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) năm nay, quan điểm của bà Daly vẫn rất đáng chú ý. Trước đây, bà hiếm khi công khai thể hiện lập trường khác biệt với Chủ tịch Jerome Powell - người sẽ đóng vai trò then chốt trong việc điều hòa các bất đồng hiện nay của FOMC về việc nên tiếp tục cắt giảm lãi suất hay tạm dừng trong kỳ họp ngày 9-10 tháng 12.

Daly khẳng định vẫn tin rằng Fed có thể đưa lạm phát về mức mục tiêu 2% mà không cần hy sinh việc làm. Nhưng nếu thất bại trong việc bảo toàn cả hai mục tiêu là kiểm soát lạm phát và duy trì tối đa việc làm thì đó sẽ là một thất bại về chính sách.

Hiện tại, bà quan sát thấy nền kinh tế đang ở trạng thái cân bằng mong manh là "tuyển dụng ít - sa thải ít". Tuy nhiên, sự cân bằng này hoàn toàn có thể bị phá vỡ nếu các doanh nghiệp bất ngờ giảm nhân sự do kỳ vọng tăng trưởng sản lượng không như mong đợi.

Hai lần cắt giảm lãi suất gần đây của Fed đã đưa mức lãi suất chính sách về khoảng 3,75% đến 4%, nhằm bảo vệ nền kinh tế trước nguy cơ thị trường việc làm chững lại. Giờ đây, trọng tâm của cuộc tranh luận xoay quanh việc liệu lạm phát, hiện vẫn quanh mức 3%, có đáng lo hơn sự yếu đi của lao động hay không.

Quan điểm về lộ trình điều chỉnh lãi suất dựa theo phát biểu công khai của các quan chức Fed Quan chức Fed Vị trí Quan điểm Ban lãnh đạo (Toàn quyền bỏ phiếu)



Jerome Powell Chủ tịch Chưa rõ Philip Jefferson Phó chủ tịch Chưa rõ Michelle Bowman Thống đốc Cắt giảm Michael Barr Thống đốc Không cắt giảm Lisa Cook Thống đốc Chưa rõ Stephen Miran Thống đốc Cắt giảm Christopher Waller Thống đốc Cắt giảm Chủ tịch Fed khu vực (Có quyền bỏ phiếu)



John Williams New York Cắt giảm Susan Collins Boston Không cắt giảm Austan Goolsbee Chicago Không cắt giảm Alberto Musalem St. Louis Không cắt giảm Jeffrey Schmid Kansas City Không cắt giảm Chủ tịch Fed khu vực (Không có quyền bỏ phiếu)



Beth Hammack Cleveland Không cắt giảm Neel Kashkari Minneapolis Không cắt giảm Lorie Logan Dallas Không cắt giảm Anna Paulson Philadelphia Cắt giảm Mary Daly San Francisco Cắt giảm Raphael Bostic Atlanta Không cắt giảm Thomas Barkin Richmond Chưa rõ



Tín hiệu hỗ trợ cho khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 12 chỉ mới rõ ràng trở lại gần đây. Trước phát biểu hôm thứ Sáu của Chủ tịch Fed New York, John Williams, xác suất thị trường cho kịch bản hạ lãi suất tháng 12 đã tụt xuống dưới 50%. Nhưng Williams - một đồng minh thân cận của Powell, đã khẳng định Fed "vẫn còn dư địa để điều chỉnh thêm trong ngắn hạn", đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh "rủi ro quá mức" đối với thị trường lao động.

Tuy nhiên, một nhóm quan chức khác trong nội bộ Fed đang ngày càng lo ngại về áp lực giá cả. Họ cho rằng lạm phát vẫn cao do giá hàng hóa chịu tác động của thuế quan và chi phí dịch vụ trong nước đều tăng, cho thấy áp lực giá có thể đang lan rộng. Những người này cảnh báo rằng nếu Fed giảm lãi suất quá nhanh, họ sẽ khó xoay sở nếu nền kinh tế tăng tốc trở lại trong năm tới.

Trước lo ngại đó, Daly cho rằng việc trì hoãn cắt giảm lãi suất vì sợ sau này phải đảo ngược là cách tiếp cận thiếu linh hoạt. Bà cho hay: "Tôi không chấp nhận giả định rằng tay chúng ta bị trói vào năm sau. Nếu kinh tế yếu đi đột ngột, chúng ta cần có dư địa để cắt giảm thêm. Còn nếu phải nâng lãi suất, thì chúng ta vẫn có thể làm điều đó."

Ngoài ra, Daly cũng bác bỏ quan điểm cho rằng sự chia rẽ hiện nay trong Fed là dấu hiệu của bất ổn. Theo bà, đó là sự phản ánh trung thực của bối cảnh bất định mà Fed đang phải đối mặt. Theo bà, nếu toàn bộ các quan chức đều đồng ý ngay lúc này, thì mới là dấu hiệu của tư duy bầy đàn.

Daly nói: "Chúng tôi không được giao nhiệm vụ phải đồng thuận, mà là phải đưa ra đánh giá tốt nhất về rủi ro của hành động và rủi ro của việc không hành động."

